В порту Владивосток судоходные компании имеют значительную финансовую выгоду от самовольной стоянки

Владелец ЗАО МСК «Востоктранссервис» рассчитывает, что у государства не хватит ресурса освободить госимущество от его якорных цепей в порту Владивосток

ЗАО МСК «Востоктранссервис» по-прежнему незаконно занимает аварийные причалы в бухте Диомид, несмотря на вступившее в силу решение Первомайского суда г. Владивостока о запрете швартовки судов к указанным пирсам. Однако служба судебных приставов заявляет о своей готовности довести это дело до конца, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе управления судебных приставов по Приморскому краю, дело передано в межрайонный отдел по особым исполнительным производствам. По неофициальной информации, постановление об исполнительном производстве уже получено Владимиром Ребиковым.

Между тем до конца срока исполнительного производства по этому резонансному делу осталось не так много времени. Но насколько готовы судебные приставы довести дело до конца? До этого они не смогли по исполнительному листу освободить причальные стенки от этих судов.

Если служба приставов даст сбой, то транспортная прокуратура проверит, почему они не могут исполнить решение суда. Ведь Приморская транспортная прокуратура подготовила и выиграла в суде 20 исков. Бездействие приставов пока сводит на нет усилия надзорного органа, а судоходные компании имеют очень значительную финансовую выгоду от самовольной стоянки.

Так, согласно расчетам экспертов судоходных компаний, швартовки без привлечения лицензированных буксиров, лоцманов и без оплаты стоимости причалов (в среднем 100 рублей за погонный метр) только за один год могли сэкономить бизнесмену нарушителю около 10 миллионов рублей. Три года подобной предпринимательской деятельности позволят судовладельцу сохранить в своем кошельке 30 миллионов рублей.

Недополученные государством и государственными предприятиями (швартовка буксирами, лоцманские проводки выполняют ФГУП – прим. автора) доходы - очень тревожный сигнал для контролирующих органов. Судовладельцы транспортов конкурируют между собой за груз, и в содержание рыбодобывающих судов входит оплата стоимости стоянки у пирсов, если у организаций его нет в собственности. Однако Владимир Ребиков наглядно демонстрирует своим коллегам по цеху, что можно уйти в тень и экономить десятки миллионов рублей, пользуясь бездействием государственных структур.

Для сравнения: в нескольких километрах от бухты Диомид в акватории острова Русский в 2011 году были введены в эксплуатацию государственные причалы около поселка Поспелова. В июле этого года победитель открытого конкурса взял в аренду один из причалов на 49 лет, предложив государству ежегодно платить 10 млн 500 тысяч рублей в год.

Почему одни представители судоходного бизнеса платят десятки миллионов рублей за использование госимущества, а другие настолько «умело» лавируют в законодательстве, что даже те, кто должен пресекать подобное, помогают им? По неофициальной информации, служба капитана порта перед надвигающимся на Приморье тайфуном, возможно, дала устную команду пришвартовать СРТМК «Тахкуранд» (ООО «Магаданморе», дир. Ребиков В.М.), «Рауде» (ООО «Слай Фиш», дир. Ребиков В.М.) к стапель палубе, которая незаконно привязана цепями к ГТС.

Об этом ржавом понтоне осведомлены все государственные контролеры. Это ветхое, негерметичное сооружение ежедневно подтапливается почти на четверть. Работники Ребикова постоянно откачивают воду, чтобы этот «пирс» не утонул. Но это не значит, что безопасность пришвартованных к нему судов соблюдается. В любой момент самовольно установленное сооружение может пойти на дно, вопрос - какие плавсредства нырнут за ним? Ведь сегодня там представители ГИМС обнаружили еще одно нарушение – незаконную катерную стоянку.

Катера, также как и суда, пришвартованы без разрешения. Их никто не выгоняет. Зато по бумагам служба капитана порта бьется с нерадивым судовладельцем. «В случае обнаружения фактов незаконной швартовки к вышеуказанным причалам прошу незамедлительно сообщать в службы капитана порта для принятия своевременных мер административного характера к капитанам судов-нарушителей», - говорится в официальном ответе службы капитана порта Владивосток на обращение организации обеспечивающей транспортную безопасность.

Однако во время посещения «зоны конфликта» Игорь Глухов не стал принимать меры административного характера к капитанам-нарушителям. Он даже не удосужился подняться на суда, с борта которых на него взирали нарушители.

Возможно, более решительным окажется Дальневосточное управление государственного морского надзора. Как рассказал заместитель начальника управления Сергей ЗАТЕПЯКИН, их служба провела рейдовый осмотр. В ходе которого был выявлен самовольно установленный понтонный причал (стапель палуба), а также зафиксированы множественные нарушения. По его словам, на судах находились лица, не имеющие отношения к экипажу, также не соблюдаются требования к минимальному количеству членов экипажа на борту. «По факту множества зафиксированных нарушений нами начато административное расследование. О его итогах мы обязательно сообщим СМИ», - заявил чиновник Госморнадзора.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.