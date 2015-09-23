На выставке "Строительство" пытались обозначить перспективы отрасли в Приморском крае

Один из экспертов рынка недвижимости Приморья, говоря о его перспективах на традиционной 23-й приморской региональной выставке «Строительство», прошедшей на минувшей неделе во Владивостоке, опрометчиво высказался, что, дескать, у нас в крае, пожалуй, нет такого человека, который бы не хотел улучшить жилищные условия. Его тотчас же поправил первый вице-президент группы компаний «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ, сказав, что лично он свои условия улучшать не собирается - ему итак уже жить хорошо.

И добавил, что его квартира находится в комплексе «Сердце океана», и если это «сердце» строящийся по-соседству ЖК «Аквамарин» не лишит приятного вида на море, то лучше вроде бы и не надо.

Возможность задавить мелкий бизнес

А еще Сергей Феликсович высказал мнение, что на приморском строительном рынке возникла прекрасная возможность «задавить мелкий региональный бизнес, чтобы разгрести дорогу крупному, который идет на Дальний Восток осваивать «многочисленные триллионы рублей», что со дня на день должны хлынуть сюда мощными инвестиционными потоками.

Безусловно, масштабные проекты - это удел крупного строительного бизнеса, который в крае практически отсутствует. Ему, местному бизнесмену, видится, что приморская администрация довольно активна и последовательна в своих решениях, и тому крупному строительному бизнесу, который придет извне (из других регионов и зарубежья?), ею будут создаваться самые благоприятные условия. Что же касается нашего мелкого, да и среднего строительного бизнеса, то ему тоже не надо расстраиваться - у него имеются прекрасная возможность и время поскорее переориентироваться, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Отмечая перспективы развития сегмента коммерческой недвижимости города, Сергей Митрофанов отметил: «Я вынужден отказываться от хороших проектов в хорошем месте». Оказывается, сегодня у нас выгоднее что-либо покупать еще «по тем ценам», чем вкладываться в новое строительство, которое не готово к импортозамещению при комплектации объектов отечественными строительными материалами, конструкциями и оборудованием. К тому же «эксплуатация коммерческой недвижимости стала несоразмерно труднее».

Вот такая вводная «лекция», чтобы понять настроения среди девелоперов, которые ныне царят в регионе. А теперь собственно о выставке.

Выставки больше не будет?

На открытии «Строительства» генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА сказала, что это мероприятие проводится в крае в последний раз, и в следующем году во Владивостоке останется работать лишь весенняя региональная выставка «Город», которая тоже традиционно придерживается строительной тематики.

В коротком приватном разговоре Вера Сергеевна поделилась наболевшим, что, к сожалению, целые отрасли постепенно уходят из выставочной тематики, они замыкаются в своих проблемах, представляющие их компании прекращают борьбу за рынок, довольствуясь тем, что уже завоевали, и более не стремятся к обновлению своей материальной базы, не имеют желания демонстрировать свои возможности и т.д. Ранее это затронуло такие отрасли в крае, как лесная и медицина. Теперь, похоже, тенденция дошла и до строительства.

На вопросы: насколько реально будет реанимировать эту выставку, когда у нас появится прекрасный выставочный комплекс «Владэкспо» на острове Русском, руководитель «Дальэкспоцентра» отметила, что этот комплекс существует пока лишь на уровне идеи и не более. Веру Сергеевну смущает сам подход носителей идеи к ее возможной реализации - комплекс построит некий денежный инвестор, который и будет затем его эксплуатировать и заниматься новой для него выставочной деятельностью. На самом деле, по ее мнению, ему выгодно - построить ликвидный объект и продать. Однако на сегодня такого инвестора нет, а приморскому выставочному бизнесу такой комплекс строить самому (что вряд ли возможно без дорогущих кредитов) кажется неактуальным, поскольку неизвестно, кто туда пойдет.

А вице-губернатор Олег ЕЖОВ, тем не менее, в очередной раз похвалил выставку как хорошую деловую площадку строительного и обслуживающего стройку бизнеса. Надо полагать, администрация края видит убедительную замену этой площадке, поскольку выставка «Строительство» - это в какой-то степени и ее детище. Не исключено, что в будущем году выставку «вызовут на бис», и от этого невозможно будет отказаться. Особенно это будет реально, если масштабы строительства все же начнут резко расти и вовлекать многочисленных мелких застройщиков, грезящих необозримыми горизонтами индивидуально-жилищного строительства.

Кстати, сам по себе уровень прошедшей выставки остался по-прежнему высоким - международным, с добротной экспозицией, отличной презентацией проектов малоэтажного строительства ДВФУ и рядом значительных мероприятий, имеющих определяющее значение для будущего строительной и смежных отраслей.

Стратегия грезит «миллионом»

Конечно, зал ученого совета ВГУЭС должен был ломиться от желающих поучаствовать в конференции «Стратегические планы развития и меры поддержки строительного комплекса Приморского края». Но не ломился. Видно, не так и много людей осталось - в этой отрасли края сегодня работает уже раза в четыре меньше (немногим более 27 тысяч человек) по сравнению с той численностью работников, которая была в конце 1980-х. Экономический парадокс: без ввоза в край строителей стоящие перед отраслью задачи невыполнимы, а местные строители покидают ее из-за отсутствия работы и достойного заработка.

Директор СРО «Альянс Строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО, пользуясь случаем, спросил Олега Ежова о возможностях лоббирования интересов приморских строительных компаний со стороны краевой власти при «играх» с бюджетными заказами. Но, выяснилось, что лоббировать нельзя - мелковат наш бизнес для крупных дел. Та же идея создания Приморского строительного консорциума, которой грезили в прошлом году, так сказать, не получилась.

Как положительный момент вице-губернатор отметил, что Владивостоку не будут возвращены полномочия по градостроительному развитию. Этим благородным делом будет заниматься краевая власть, как и другими тремя субъектами края, включенными в так называемую агломерацию Большой Владивосток.

При этом во Владивостоке будут успешно решаться такие вопросы, как оптимизация в рамках единого процесса получение заключения госэкспертизы и разрешения на строительство объекта, обучение компаний на основе опыта строительства объектов саммита АТЭС 2012 года, развитие института заказчика-застройщика, вывод из «неправового поля» законными решениями ряда объектов, построенных или строящихся с нарушениями, которые можно амнистировать. Оказалось, для этого нужно обратится в краевую администрацию, которая предлагает прямой, конструктивный, очищенный от бюрократических барьеров механизм решения подобных проблем.

Перед строительным комплексом края по-прежнему стоит задача в ближайшие годы выйти на уровень ввода в строй более 1 млн кв. метров жилья в год. Однако имеется серьезный вопросы - каков сегодня реальный спрос населения? Каковы потребности в жилье эконом-класса? Уже более 4 тысяч приморцев подали заявление на участие в программе «Жилье для российской семьи» и в ближайшее время для нее будут построены первые 100 тыс. кв. метров жилья. Естественно, особая нацеленность в стратегии развития отрасли - на развитие Свободного порта Владивосток, ТОРов, осуществление проектов крупным бизнесом и т. д.

В общем, на фоне падения по сравнению с прошлым годом объемов услуг и товара в строительной отрасли края и его стройиндустрии прозвучало смелое заявление об их светлом будущем. Если появится и конкретная краевая программа их развития, то все станет вообще очень здорово и оптимистично.

Китайский синдром

Особый оптимизм - в край, возможно, придут деньги инвесторов.

Открывая работу российско-китайского круглого стола «Перспективы российско-китайского инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», модератор, директор департамента международного сотрудничества Алексей СТАРИЧКОВ отметил, что, хотя половина внешнеторгового оборота края сегодня приходится на Китай, инвестиционная составляющая взаимного сотрудничества на нашем «поле чудес» сегодня почти «нулевая».

Директор департамента градостроительства края Евгений ДОБРЫНИН в своем докладе рассказал, где у нас сегодня может найти свой интерес иностранный капитал, работая на приморской стройке и, особенно в жилищном строительстве и стройиндустрии. Адресно - это прежде всего помимо Владивостока - Находка, Уссурийск, Надеждинский, Партизанский и Хасанский районы, Большой Камень.

Около 20 предприятий стройиндустрии из 200 имеющихся сегодня подали инвестиционные заявки. В среднем производственные мощности предприятий, выпускающих стройматериалы, изношены на 50%. Необходимы серьезная модернизация производств, организация новых, поскольку довольно много видов материалов и комплектующих край вынужден ввозить извне.

Понятно, что денег нам в строительство надо много. Так, заявка «Юг Строя» предлагает инвесторам вложить в комплексное строительство поселка Радужного в Уссурийске 20 млрд рублей, заявка «Стеклостроя» - 8 млрд рублей на создание производства по выпуску листового стекла.

Департамент считает, что наиболее удачной формой сотрудничества с китайскими инвесторами может быть создание совместных предприятий.

В своем выступлении генеральный секретарь Комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлуцзян Дай ЧУНДИ сказала, что 15 сентября в Приморье приехала большая делегация, в составе которой - представители крупных китайских корпораций, проявляющих интерес к Приморью. Особенно их сегодня интересуют возможности работы китайского капитала в строительной отрасли края, в сельском хозяйстве, транзит газа через Приморье в КНР и переработка мусора. Кроме того, китайские предприятия ищут возможности расширения экспортных поставок нам строительных материалов.

А заместитель генерального директора Китайской градостроительной корпорации Ван ЦЗИВАНЬ сказал, что, по его мнению, Владивосток сейчас находится в преддверии очередного крупномасштабного строительства, и эта корпорация намерена начать свою работу в России именно отсюда.

На этом круглом столе было сказано много интересного. Однако автора этих строк потрясло выступление старшего директора по привлечению инвестиций ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Андрея ЗУБКОВА. Он на полном серьезе заявил, что есть реальные практически 17 млрд рублей живых денег, которые в любой момент - только протяни руку - можно запустить в дело в виде кредитов или же приема Фонда в акционеры (он не претендует более чем на 49% акций). Однако выяснилось, что меньше полумиллиарда эта структура в проект вкладывать не будет - только по-крупному. Поэтому представителю энергетиков, который спросил о скромных 50 миллионах, Андрей Анатольевич посоветовал скооперироваться в инвестиционных потребностях еще с парой-тройкой компаний с очень серьезными проектами и тогда деньги можно будет получить.

Капремонт дешевым не бывает

На круглом столе по вопросам капремонта многоквартирных домов прозвучал интересный факт. Модератор Наталья ПРОКОФЬЕВА спросила представителя Фонда капремонта края: каким образом «предельная цена» может по конкретному капремонту объекта превышать реальную стоимость ремонта в 22 раза! И ведь эта самая «предельная цена» имеет право пройти, а завтра встанет вопрос, что ремонт подорожал и надо бы пересмотреть и увеличить тариф! Другая проблема - это несоответствие по ряду объектов площадей. Например, двухсекционная пятиэтажка типовой серии в одном случае дает цифру в 1609 кв. метров жилья, в другом - 7469! Такого расхождения быть не должно! Понятно, что заранее может быть определена совершенно неправильная сумма денег, требующаяся на ремонт дома.

Представитель Фонда, отвечая на эти каверзные вопросы, отметил, что муниципалитеты, заявляя объекты на капремонт зачастую не имеют достоверной информации о своем жилом фонде, его состоянии и пр. Работники Фонда сверх своих обязанностей вынуждены заниматься исследованием технического состояния зданий, чтобы определить их состояние. Часто, выезжая на место, они сталкиваются с тем, что объекта уже нет - он снесен, но почему-то попал в программу. Всего было выявлено 690 объектов, которых уже нет или которые не подлежат капремонту и примерно столько же МКД оценочно могут быть к ним причислены еще. Он полагает, что базы данных ФРС и БТИ, на основе которых местные власти заявляли объекты в программу капремонта, сильно устарели и необходимо проводить повальную инвентаризацию муниципального жилого фонда.

Кстати, на презентации Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю на вопрос газеты «Золотой Рог» о полноте данных по объектам недвижимости ответили, что они, действительно, часто не совпадают с техническими характеристиками объектов. Например, вместо небольшого строения по конкретному адресу может давно уже стоять большое здание, которое не внесено в базу данных или не зафиксированы пристройки-надстройки, а то и снос. Конечно, нет сведений и о многочисленных перепланировках, мнигие из которых серьезно ухудшили антисейсмику зданий и грозят даже при землетрясении невысокой балльности повторить в приморских городах эффект Нефтегорска. Тьфу-тьфу, конечно…

Однако, возвращаясь к капремонту, стоит отметить беззаветную в него веру приморцев - что в ближайшие 30 лет он в плановом порядке обязательно пройдет в их домах. Собираемость платежа достигает 85% - одна из лучших по стране. Ну, а по тем муниципальным образованиям, где эта собираемость низкая Фонд уже начинает судиться. Затем в суд решено приглашать собственников-бюджетников и только затем уже частных лиц. Проблем у Фонда много, но есть и план - до 2017 года, который сегодня находится на корректировке, и есть дома, которые уже ремонтируются.

На этом круглом столе в адрес Фонда много было сказано неприятного. Приступая к своей работе, он, оказывается, абсолютно не учел многочисленные замечания губернаторского экспертного совета, да и сегодня предложения и замечания знатоков нашего ЖКХ как-то мягко отвергаются.

На другом мероприятии выставки «Строительство», где обсуждались проблемы реформирования ЖКХ, депутат Законодательного собрания Приморья Алексей КОЗИЦКИЙ предположил, что для потребителей было бы лучше, если в крае появилось бы несколько фондов, которые конкурировали бы друг с другом, и это повышало бы качество капремонта.

Директор Фонда капремонта Приморского края Игорь СОЛОГУБ, однако, считает, что эта структура со своими обязанностями нормально справляется и не надо плодить лишних «фондов». В прошлом году им на бюджетные средства уже было отремонтировано 149 домов, а в этом году исключительно на деньги, поступающие от платежей граждан, ремонтируется уже 300. Более 80 домов с начала года отремонтированы, к 1 октября после ремонта будут сданы еще 150, и к концу года - все остальные.

ЖКХ с человеческим лицом?

В рамках выставки был проведен ряд мероприятий по ЖКХ. В названии одного из них фигурировал вопрос: как сделать ЖКХ справедливым?

К сожалению, вопрос так и остался без ответа. Хотя, выяснилось, что дальневосточники (а в этих мероприятиях активное участие приняли представители других регионов ДФО) имеют очень интересные практики жилищного просвещения и контроля ЖКХ, эта сфера по-прежнему, как и в далекое советское время, остается буквально непробиваемой для какой-либо справедливости. Управляйки зачастую просто не исполняют свои обязанности, футболя собственников жилья по разным ненужным для решения вопросов инстанциям. Эти компании ведут себя как временщики. Главная их работа - это сбор платежей, которые их кормят. Все остальное их мало интересует.

Как проблема - собственники жилья оказались малоэффективными и пассивными в управлении своей собственностью. Редкость - ТСЖ, созданное на основе бывшего жилищного кооператива.

Выводы не обнадеживают. Реформа ЖКХ в крае захлебнулась. Платежи за услуги стабильно из года в год растут, опережая инфляцию, а качество работы этой сферы остается отвратительным.

Вероятно, несоразмерно высокая плата за эксплуатацию объектов недвижимости сегодня сдерживает и новое строительство, поскольку снижает желания потребителей строить жилье большей площади. Поэтому довольно многие инвестиционно-строительные компании в крае сегодня формируют свое предложение приморцам с большим перекосом в пользу однокомнатных квартир, которые сегодня можно рассматривать только как временное и бесперспективное для семьи жилье.