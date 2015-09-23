Юрлиц обещают сурово наказывать за соблюдение закона

Российская законодательно-бюрократическая машина, в которой правая рука часто не знает, что творит левая, выдала на-гора очередную дилемму для юридических лиц. Так, если компания в соответствии с принятым в этом году федеральным законом (!) откажется от использования круглой печати, ее ждут неприятности. Об этом работодателей предупредил Роструд в письме «Об обязанности работодателя заверять печатью записи в трудовой книжке».

Как сообщают «Известия», документ подписала замначальника управления юридического сопровождения деятельности центрального аппарата и правовой поддержки территориальных органов Роструда Людмила ПАВЛОВА. Письмо разослано региональным управлениям для использования в работе при проверках организаций. В случае если проверяющие обнаружат, что при оформлении трудовых книжек компания не использовала печать, ей грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) за каждое нарушение.

«Обязанность заверять печатью записи в трудовой книжке предусмотрена Правилами ведения и хранения трудовых книжек и Инструкцией по заполнению трудовых книжек, - отмечает в письме представитель Роструда. - Данные документы являются подзаконными актами. Обязанность заверять печатью записи в трудовой книжке предусмотрена упомянутыми подзаконными актами, которые приняты во исполнение требований федерального закона (ч. 2 ст. 66 ТК РФ). Таким образом, по нашему мнению, требование заверять печатью записи в трудовой книжке считать обязательным».

Обязательные круглые печати в документации были отменены весной текущего года. Согласно федеральному закону № 82-ФЗ, компании могут работать без круглой печати, заверяя документы только подписью ответственного лица.

В пресс-службе Роструда «Известиям» подтвердили свою позицию по обязательному наличию печатей, а для исправления этой правовой коллизии посоветовали обратиться к законодателю.

В Минэкономразвития - это ведомство разработало закон № 82-ФЗ - удивились позиции Роструда.

- Справедливо указывая на то, что правила ведения трудовых книжек являются подзаконным актом, Роструд не учитывает, что такие акты не могут противоречить нормам федеральных законов, - говорит помощник министра экономического развития Елена ЛАШКИНА. - Соответственно, до приведения их в соответствие с нормами новейшего законодательства [такие акты] действуют лишь в части, ему не противоречащей, - это общее правило.

- Конечно, компаний, которые успели отказаться от печатей, не так много, в основном это молодые организации или компании с прогрессивным менеджментом, - говорит вице-президент ОПОРы России Павел СИГАЛ. - Круглая печать - это анахронизм, во всем мире от нее уже отказались. Однако эта история показывает культуру взаимоотношений между ведомствами: одно отменяет какую-то устаревшую норму, а другое говорит - а вот у нас будет по-старому. Но надеюсь, что хоть в этом вопросе рано или поздно ведомства договорятся.

Юристы видят два варианта развития ситуации: компания может исполнять распоряжение Роструда или идти в суд.

- Если контролирующий орган требует проставления печати в трудовых книжках, то обществу можно защитить свои права в суде, путем оспаривания действий и решений государственных органов. В данном случае шансы на успех весьма велики, - говорит адвокат юридической фирмы ЮСТ Павел ЖЕЛНОВОД.

- Чтобы избежать возможных проблем в будущем, организациям, которые отказались от печати, лучше всё же завести печать и заверять ею трудовые книжки своих работников, - говорит партнер компании «Деловой фарватер» Сергей ВАРЛАМОВ. - Это обезопасит от претензий саму компанию, да иначе и у ее работников могут возникнуть проблемы с получением пенсий.

Лучше всего дождаться, пока ведомства договорятся между собой, считают эксперты.

- Своим письмом Роструд выявил только одну из возможных несостыковок действующего законодательства, - говорит исполнительный директор консалтинговой компании Heads Никита КУЛИКОВ. - К сожалению, одновременно всё предусмотреть невозможно, и такого рода несостыковки периодически возникают при внедрении в жизнь нового законодательства. Однако в этом нет ничего страшного, это рабочая ситуация, и в ближайшие 3-6 месяцев стоит ожидать изменений как федерального законодательства, так и подзаконных актов, регламентирующих и уточняющих все проблемы, связанные с нововведением.