В Приморье разразился коммунальный скандал

История водно-коммунального хозяйства города Фокино обрастает новыми подробностями - и новыми потерянными миллионами

Нет повести стабильнее на свете

Читатели, верное, помнят, загадочную историю ООО «Коммунальщик» из Фокино, перенявшего от своих предшественников многомиллионные долги перед энергетиками и налоговыми органами, а также богатую летопись «золотых» банкротств. Предположение, выдвинутое нашим корреспондентом тогда, оправдалось, как говорится, на все 146% - четвертого февраля 2013 «Коммунальщик» инициировал процедуру банкротства. А как же полученные от населения деньги, спросите вы? А так. Крутятся.

Огромный секрет для маленькой такой компании

16 ноября 2012 года, за несколько месяцев до банкротства «Коммунальщика», генеральным директором которого являлся Юрий ЗИНЧЕНКО, между ним и ООО «ОКЗО РНБ» был заключен договор на поставку станции частотного управления. Стоимость работ по договору составляла не много не мало 10 млн рублей. Средства, занятые (это очень важно) «Коммунальщиком» у ООО «Городская компания сервиса» были перечислены на счет «ОКЗО РНБ». Срок выполнения работ по договору составлял шесть месяцев с момента внесения оплаты, однако 22 мая 2013 стороны (одна из них - уже банкрот) подписали дополнительное соглашение к договору о переносе сроков поставки до 31 октября 2013 года. Здесь необходимо пояснить, что и ООО «Коммунальщик», и ООО «ОКЗО РНБ», и ООО «Городская компания сервиса», и еще целый ряд аффилированных структур - таких как ООО «Делис», ООО «Чил энд флирт», ООО «Терминал» и ООО «Центр юридической поддержки» по сути принадлежат некому господину ДАВЫДОВУ, единому в нескольких лицах, фактическому выгодополучателю всех компаний.

Параллельно с заключенным договором подконтрольное тому же господину Давыдову ООО «Делис» заключает договор с ничего не подозревающим ООО «ДВ мир» на поставку и монтаж абсолютно аналогичного оборудования, но на меньшую сумму, в размере 5,166 млн рублей с условиями поставки на объекты ООО «Коммунальщик» в г. Фокино. Сотрудниками ООО «ДВ мир» был даже произведен частичный монтаж оборудования, однако согласно договоренности деньги за поставляемое оборудование на счет ООО «ДВ мир» в полном объеме переведены не были. А руководство ООО «Коммунальщик» тем временем инициировало процедуру банкротства и, таким образом, понимало, что оплату за поставленное оборудование производить не будет.

Но этого показалось мало, и 11 декабря 2012 года между ООО «Коммунальщик» и тем же ООО «ОКЗО РНБ» был заключен договор на поставку электролизной установки. На этот раз стоимость работ составляла 4 млн рублей, и снова указанные средства (и снова - занятые у ООО «ГКС») были перечислены на счет «ОКЗО РНБ». Срок выполнения работ по договору опять составляет шесть месяцев с момента внесения оплаты, и снова 30 мая 2013 года стороны подписывают дополнительное соглашение к договору о переносе сроков поставки до 31 октября 2013 года. Однако оборудование, заказанное якобы, для повышения качества коммунальных услуг ЗАТО Фокино на сумму 14 млн рублей, так и не было поставлено, нет его там и в настоящее время.

Собственники «Коммунальщика» четко осознавали, что предприятие не будет и не сможет расплачиваться по долгам на 14 млн рублей, и эти фиктивные сделки фактически окончательно засадили компанию в долги. Очевидно, что, успешно «прогнав» денежные средства через подконтрольные фирмы «ОКЗО РНБ», ООО «ГКС», г-н Давыдов также успешно вывел их с расчетных счетов данных организаций и потратил по своему усмотрению.

Таким образом, все остаются при своих. «ДВ Мир» остается при своем оборудовании, которое ему пришлось спешно изымать, «ОКЗО РБН» остается при четырнадцати миллионах, а ООО «ГКС» - при четырнадцати миллионах задолженности. В чем навар, спросите вы? Cплошные долги!

Скинулись долгами

При банкротстве компании право выбрать конкурсного управляющего (человека, заведующего процедурой банкротства и выплатой долгов) предоставляется тому кредитору, которому, проще говоря, больше всех должны. «Скинувшись» долгами, аффилированные компании г-на Давыдова с легкостью задавили этой денежной массой тех же энергетиков, долги которых потянули на «жалкие» 25 миллионов, и назначили своего управляющего – Александра КАРЛИНА, который теперь, само собой, следит за тем, чтобы поступающие средства выплачивались правильным кредиторам. Четыре миллиона, с боем недавно полученные энергетиками от «Коммунальщика», Карлин теперь старательно отсуживает - говорит, обошли других кредиторов. Еще бы. К 14 миллионам добавить еще четыре - то-то было б весело. Можно предположить в этой мутной воде явно преднамеренное банкротство с целью наживы. А преднамеренное банкротство - это уже тянет на статью Уголовного кодекса Российской Федеарции. Конкурсный управляющий же был обязан по закону исследовать обстоятельства дела и сделать официальное заключение об отсутствии или наличии преднамеренного банкротства. Но он как ставленник выгодопреобретателя заключение выдал соответствующее.

Имея на счетах 14 млн рублей, ООО «Коммунальщик» мог их использовать для расчетов по долгам с энергетиками, налоговой и другими структурами, но увы - в планы отмывки денег это совсем не входило, и снова государственный водоснабжающийкомплекс ЗАТО был использован для частных корыстных интересов.

Кто виноват?

Созданные схемы вывода денежных средств в итоге привели к полной неплатежеспособности ООО «Коммунальщик». Дальнейшие действия по выкачиванию средств с почти обескровленного предприятия были продолжены организаторами получения личных выгод в тандеме с конкурсным управляющим, который, получив полную власть над предприятием, организовал свою деятельность не в направлении максимально возможного возврата денежных средств кредиторам, а по собственному усмотрению - например, приобретенная ООО «Коммунальщик» офисная мебель, компьютеры на сумму более полутора миллионов рублей перекочевали в уставный капитал ООО «Горводоканал» и там исчезли.

Прошу огласить весь список...

Между тем заинтересованными лицами можно назвать целый город, который просто так отключить от воды невозможно - социальный взрыв снесет со стульев всех. Стать причиной бунта энергетики, понятно, не могут. Но невозврат таких долгов, пожалуй, опаснее всего может сказаться на жизнедеятельности края. Если свет зажигают - значит, его кто-то произвел: за выработанную и переданную по проводам электроэнергию деньги генерации и сетям отдает именно энергосбыт, то есть ДЭК. И недобор денег чреват серьезными проблемами производства ресурса и его транспортировки.

Можно спорить, кому важнее возвращать долги - компании, которая за свой счет обеспечивает городские объекты электричеством и, следовательно, водой, или целому вороху «ОКЗО РНБ» и прочих, которые научены лишь брать чужое.

Факт останется фактом - без электроэнергии никакие схемы работать не будут.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.