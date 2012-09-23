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За брошенный окурок в Приморье могут оштрафовать
ПРИМОРЬЕ, 23 сентября, ZRPRESS. ООО «Коммунальщик» - одно из трех предприятий Чугуевки, ставших в этом году победителями краевого конкурса «Предприниматель года- 2011». Много лет это предприятие возглавляет Нина Ивановна ЕРЕМИНА – в коммуналке она с 25 лет, а скоро ей – 55. Благодаря чему досталась победа коллективу «Коммунальщика», с какими проблемами ему приходится сталкиваться, рассказала сама Нина Еремина.
- На рынке мы существуем как ООО шестой год. Раньше это было муниципальное предприятие. В наши обязанности входит текущее содержание жилья, санитарное содержание, вывоз твердых бытовых отходов. То есть чистота и порядок.
- На носу – зима…
- Как подготовились к зиме? Как только я возглавила предприятие, впервые с тех пор в Чугуевке начали вести промывку и опрессовку домов. Во времена МУП ЖКХ такую работу никто не выполнял. Люди замерзали, к нам приезжали журналисты из Владивостока, по телевидению показывали этих замерзших людей… Мы промываем каждую квартиру, каждый дом. Общие сети промываем тоже. И так – на протяжении шести лет. Опрессовку сетей делаем вместе с «Примтеплоэнерго». Благоустройство придомовых территорий – также наша обязанность. Улицы, дворы, дороги - не наша епархия. А на придомовых территориях мы убираем мусор, стрижем траву, чистим их от снега. У нас 53 дома многоквартирных. Один дом – в Каменке, остальные – в Чугуевке.
- В чем главная проблема вашего предприятия?
- Я не знаю людей, у которых нет проблем. Главная проблема – старые дома. Если бы мы приняли на баланс новые дома, это была бы совсем другая история. Дома построены в 70-е, 80-е годы, самые молодые дома – 1988 года. Отсюда и проблемы с ремонтом и содержанием. Приходится менять стояки. Стараемся, чтобы все работало. Но это не ветхий жилфонд, просто требующий многодневного ухода.
- Почему Чугуевка считается одним из самых чистых поселков края? Это и ваша заслуга?
- Обязательно. Мы вывозим мусор со всей Чугуевки с контейнерных площадок. Мусоровоз работает без выходных.
- Это правда, что за окурки, за брошенный на улице мусор в Чугуевке штрафуют людей?
- Да, правда. За этим следят административная комиссия и полиция.
- Что еще нужно успеть до конца этого года?
- Сейчас мы ведем изоляцию тепловых труб. Скоро закончим. Самые серьезные планы связаны с подключением системы отопления с 15 октября. Надо проследить, чтобы не было протечек. Вся система отопления находится под давлением. Благодаря этому трубы сильно не ржавеют.
- Конкуренция есть?
- Создаются периодически мелкие ИП, потом лопаются, как мыльный пузырь, потому что цены задирают неимоверно. Они хотят сразу много денег. Установка унитаза у них – полторы тысячи рублей. А у нас установить унитаз стоит 550 рублей. Есть разница?.. Поменять кран – у нас – 200 руб., у них – 800. Поменять батарею у нас – 350 руб., поменять водосчетчик – 500 руб., а у фирмы «Водолей» - 2,5 тыс. руб. вместе с установкой счетчика. У «Коммунальщика» – самые низкие цены на услуги в районе. И весь народ идет к нам. А ИП быстро исчезают с рынка… У нас работают 49 человек. Это сварщики, электрики, слесаря, мастера, уборщицы, дворники, водители. Средняя зарплата – 12 тыс. руб. Мало, но такая наша доля.
- Вы победили в номинации ЖКХ на краевом конкурсе?
- Да. Участников было много, со всего края.
- Коммунальные предприятия выживают везде с трудом, дело это тяжелое и неблагодарное. Многие – банкроты. Как вам удается держаться на плаву?
- Мы держим низкие цены. И все, что зарабатываем, не пускается на ветер, а тратится на людей, на их поощрение. И на нужды предприятия. Работаем без прибыли, по нолям. В кредит тоже приходится работать. Мне 25 лет было, когда я пришла в коммунальную сферу. Работала до этого на химзаводе в лаборатории. Директор завода вызвал меня и говорит: Нина Ивановна, может, вы перейдете на другую работу – возглавите коммуналку? И я согласилась. Тогда это предприятие называлось ЖКО и относилось к химзаводу. Потом в 1993 г. нас передали муниципалитету. Для меня это был шок и головная боль. А в ООО мы преобразовались пять лет назад.
Стараюсь учить молодых, но замены пока нет. По образованию я технолог лесозаготовок. А всю жизнь – в коммуналке.
- Какая у вас техника?
- У нас два двухкабинника, которые выезжают на заявки, это японские машины с кузовочком. Мусоровоз, автовышка, трактора два. Зимой чистим придомовые территории трактором и нанимаем грейдер.
Беседовала Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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