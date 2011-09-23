Пять видов субсидий смогут получить предприниматели Находки на развитие бизнеса

Предприниматели Находки получат финансовую поддержку на начало и развитие собственного бизнеса. Порядок предоставления субсидий утвердил глава городского округа Олег КОЛЯДИН.

В этом году список субсидий пополнился новыми видами. Гранты на начало предпринимательской деятельности предоставляются из расчета 90% планируемых или фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей. Это единственный вид субсидии, которая предоставляется на планируемые расходы – все остальные возмещают фактически понесенные затраты.

Досье: Финансовая поддержка оказывается в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства, действующей в Находке с 2009 г. Объем средств, выделенных из бюджетов всех уровней на 2011 год, составит около 4 млн рублей. Субсидии выделяются безвозмездно индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям (численностью не более 100 работающих). Получателями финансовой поддержки могут стать как начинающие предприниматели, так и давно открывшие свое дело.

Второй вид субсидии предназначен для тех бизнесменов, кто заключал договора финансовой аренды (лизинга) на оборудование, механизмы, устройства и др. В этом случае компенсируется не более половины понесенных затрат, при этом сумма не может превысить 400 рублей.

Третий вид – поддержка инновационного предпринимательства. Сумма субсидии достигает 500 тыс. рублей, но не более 50% от понесенных затрат.

Предприниматели смогут компенсировать и средства, затраченные на установку энергосберегающего оборудования, от стадии проектирования до монтажа. Этот, четвертый вид поддержки малого бизнеса, также предусматривает выплаты до полумиллиона рублей.

Пятый вид субсидии предназначен для организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Общий объем субсидии по этому виду поддержки не должен превышать 200 тыс. рублей из расчета 90% документально подтвержденных затрат.

Предприниматели, желающие стать участниками программы субсидирования, могут обратиться в управление потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки по тел. 69-21-16.