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Дед Мороз привёз лето в Приморье!
В первые месяцы лета в Приморском крае было пасмурно и холодно. Жители не снимали кожаные куртки и не выключали печки в автомобилях. И тут пришел он!
Радиостанция «Владивосток FM» пригласила на каникулы настоящего Деда Мороза. И как по волшебству в Приморье пришли солнце и жаркое лето! На протяжении трех недель Дедушка Мороз в красном кафтане, шапке и сланцах прогуливался по раскаленным солнцем улицам и дарил приморцам солнечные лучи и летнее настроение!
Свое путешествие, по традиции, Дедушка начал во Владивостоке. С самого первого дня радийного волшебника ждали и готовились к его появлению. Взрослые приготовили стихи про летнего Деда Мороза, а дети с увлечением рассказывали, как они хорошо себя вели и какие подарки, по их мнению, они заслужили. После жаркого и душного Владивостока волшебник отправился в гостеприимный Уссурийск! Город встретил Мороза жарким солнцем, и чтобы немного охладиться, Дед окунул свою пышную шевелюру в местный фонтан. Зажигательно и с огоньком прошла вторая неделя, и Дедушка отправился в Находку!
В портовом городе радийного сказочника уже ждали с нетерпением! Каждый день слушатели отслеживали его передвижения, подъезжали к украшенному автомобилю и с шутками, смехом и песнями встречали Деда.
Итого за свой жаркий отпуск Дедушка раздал более 3 000 подарков, сделал десятки тысяч фотографий, появился в новостях, окунулся в фонтан, принял участие в модном челендже!
За пять лет проведения акции с Дедушкой выросло поколение детишек, которые уже и не знают лета без веселого Деда Мороза в кафтане и сланцах. Они ждут волшебника и зимой, и летом, каждый раз искренне радуются его появлению. В этом году каникулы Деда закончились, по традиции встретимся с волшебником уже в следующем году и проведем с ним «Жаркое лето».
Тем временем команда радио «Владивосток FM» уже приступила к подготовке новых интересных акций для вас! Слушайте в своем городе!
Владивосток - 106,4 FM;
Арсеньев - 104,6 FM;
Дальнегорск - 103,5 FM;
Лучегорск - 102,4 FM;
Находка - 100,9 FM;
Новожатково - 103,5 FM;
Спасск-Дальний - 106,2 FM;
Уссурийск - 104,4 FM.
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