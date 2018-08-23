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Дед Мороз привёз лето в Приморье!

23 Августа 2018, 17:25 | Приморье

В первые месяцы лета в Приморском крае было пасмурно и холодно. Жители не снимали кожаные куртки и не выключали печки в автомобилях. И тут пришел он!

Радиостанция «Владивосток FM» пригласила на каникулы настоящего Деда Мороза. И как по волшебству в Приморье пришли солнце и жаркое лето! На протяжении трех недель Дедушка Мороз в красном кафтане, шапке и сланцах прогуливался по раскаленным солнцем улицам и дарил приморцам солнечные лучи и летнее настроение!

Свое путешествие, по традиции, Дедушка начал во Владивостоке. С самого первого дня радийного волшебника ждали и готовились к его появлению. Взрослые приготовили стихи про летнего Деда Мороза, а дети с увлечением рассказывали, как они хорошо себя вели и какие подарки, по их мнению, они заслужили. После жаркого и душного Владивостока волшебник отправился в гостеприимный Уссурийск! Город встретил Мороза жарким солнцем, и чтобы немного охладиться, Дед окунул свою пышную шевелюру в местный фонтан. Зажигательно и с огоньком прошла вторая неделя, и Дедушка отправился в Находку!

В портовом городе радийного сказочника уже ждали с нетерпением! Каждый день слушатели отслеживали его передвижения, подъезжали к украшенному автомобилю и с шутками, смехом и песнями встречали Деда.

Итого за свой жаркий отпуск Дедушка раздал более 3 000 подарков, сделал десятки тысяч фотографий, появился в новостях, окунулся в фонтан, принял участие в модном челендже!

За пять лет проведения акции с Дедушкой выросло поколение детишек, которые уже и не знают лета без веселого Деда Мороза в кафтане и сланцах. Они ждут волшебника и зимой, и летом, каждый раз искренне радуются его появлению. В этом году каникулы Деда закончились, по традиции встретимся с волшебником уже в следующем году и проведем с ним «Жаркое лето».

Тем временем команда радио «Владивосток FM» уже приступила к подготовке новых интересных акций для вас! Слушайте в своем городе!

Владивосток - 106,4 FM;

Арсеньев - 104,6 FM;

Дальнегорск - 103,5 FM;

Лучегорск - 102,4 FM;

Находка - 100,9 FM;

Новожатково - 103,5 FM;

Спасск-Дальний - 106,2 FM;

Уссурийск - 104,4 FM.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Владивосток fm 



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