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Приморье попало в список регионов с самими дорогими тарифами ЖКХ
Не удивительно, что поток экономических беженцев из Приморья в центр России нарастает. Одни из самых низких зарплат на Дальнем Востоке и одни из самых высоких цен в регионе заставляют людей переселяться отсюда целыми семьями в более благополучные, хотя бы по одному из этих показателей, земли. Новое подорожание услуг ЖКХ только ускорит этот процесс.
Увеличение НДС с 18% до 20% повлечет за собой и рост тарифов ЖКХ. Причем сами услуги не подорожают, вырастет только сумма налога, включенного в платеж, пишет ресурс «Вести. Экономика».
С предложением повысить итоговую сумму в платежках ЖКХ выступило Минэкономразвития. Рост платежей на 2% предотвратит, по мнению ведомства, «возникновение выпадающих доходов» у ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, финансовое состояние этих организаций, и без того далекое от идеального, не усугубится.
По данным министерства, в противном случае, за 2019 г. долги коммунальщиков могут вырасти до 100 млрд руб. Объем долгов в отрасли увеличится с нынешних 1,4 трлн руб. до 1,5 трлн руб.
Между тем, с 1 июля 2018 г. тарифы ЖКХ в российских регионах уже повысились. Рост, правда, был неоднородным: стоимость отдельных коммунальных услуг определяется местными властями. При этом суммарное повышение тарифов ЖКХ в 2018 г. не должно превышать предельных индексов, установленных государством для конкретного региона. Индекс зависит от уровня экономического развития региона: чем он выше, тем большее увеличение платы отмечается в платежках.
Таким образом, самое большое повышение тарифов наблюдалось в следующих регионах:
Индекс повышения тарифов ЖКХ в субъектах РФ:
Город................................. Индекс
Москва..................................... 7,5
Санкт-Петербург..................... 6,5
Камчатский край...................... 6,5
Республика Саха (Якутия)...... 6,5
Тюменская область................. 5,9
Пензенская область................. 5,9
Приморский край.................... 5,8
Республика Башкортостан...... 5,8
Свердловская область............. 5,7
Республика Тыва..................... 5,6
Между тем Якутия, Чукотка и Камчатка, и другие «удаленные регионы» - лидеры по объему коммунальных платежей уже не первый год. По итогам I квартала 2016 г. в семи российских регионах траты на ЖКХ составили треть всех расходов.
Больше всего платили за ЖКХ в Чукотском автономном округе. В начале 2016 г. в среднем за квартиру на Чукотке платили 9 789 руб., что составляло почти 59% всех трат. В Якутии с 2012 по 2017 гг. стоимость ЖКХ услуг выросла на 42%.
В список «дорогих» регионов входят также Московская и Ленинградская области, Магадан и Коми.
В среднем же удельный вес расходов россиян на оплату ЖКХ в 2017 г. составил 8,6%. Большая часть приходится на оплату центрального отопления (34,8%), воды (23,7%) и газоснабжения сетевым газом (14,8%).
При этом в I квартале 2018 г. долги за ЖКУ в России достигли 1,4 трлн руб., превысив прошлогодние показатели на 5,3%. Самые большие долги, по данным Росстата, - за тепло: неуплата за отопление составляет 569,3 млрд руб. За жилищные услуги россияне задолжали 234,3 млрд руб., за электричество - 247,5 млрд руб. Объем неоплаченных счетов за водоснабжение составляет 86 млрд руб., за водоотведение - 63,9 млрд руб.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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