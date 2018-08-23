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Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
В сентябре на путине уже будет работать около 20 судов. Рыбодобывающие компании Приморья увеличат количество судов на промысле сардины иваси.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, сейчас на путине работают большой морозильный рыболовный траулер «Антур» и два судна компании «Новый мир».
«На сегодняшний день добыто почти тысяча тонн сардины иваси. Ожидается, что в сентябре на путине уже будет работать около 20 судов», – прокомментировал заместитель директора департамента Валерий Корко.
Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что сардина иваси является важнейшей промысловой рыбой.
«Промышленный промысел иваси был возобновлен приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва. За летнюю путину было добыто около 5 тысяч тонн этой сардины», – отметил заместитель главы региона.
Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.
Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля 2018 года.
Автор фото - Марина БОЖКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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