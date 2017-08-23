Шахтерский юбилей

В августе приморские угольщики вместе со всеми шахтерами России отметят 70-летие профессионального праздника

В Приморье история угледобычи начиналась одновременно с заселением края. Первыми разведчиками и добытчиками каменного угля были военные моряки, которые обнаружили уголь в 1858 г. на полуострове Посьет.

Русские моряки начали разработку угольных залежей, став по сути первыми «шахтерами» в Приморье.

18 марта 1943 года был создан комбинат «Приморскуголь», объединивший все предприятия угольной промышленности края.

Шахтеры Приморья вместе со страной прошли нелегкий путь XIX-XX веков, оставив славный след в истории угледобычи России.





В период 60-х годов прошлого века приморские шахтеры добивались результатов высокопроизводительной работы в масштабах не только региона, но и всей страны. Ярким примером стал труд бригады Героя Социалистического труда Василия ЗУБАНА, которая в 1966 году на шахте «Подгородненская» поставила рекорд всесоюзного значения, достигнув 25-тысячного рубежа добычи в месяц в лаве с индивидуальной крепью и первым в Приморье узкозахватным комбайном. Престиж шахтеров «Приморскугля» был поднят на исключительную высоту.

День шахтера был учрежден в 1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного профессионального праздника (в последнее воскресение августа). Памятная доска, свидетельствующая об этом, была торжественно установлена на здании ООО «Приморскуголь» и ознаменовала начало мероприятий, посвященных Дню шахтера. Аналогичные памятные знаки будут открыты в дни празднования на всех предприятиях СУЭК в Приморье.









Юбилейный шахтерский год в событиях и достижениях. Фото ООО «Приморскуголь»



Сегодня в составе АО «Приморскуголь» - разрезоуправление «Новошахтинское» и производственные единицы «Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление», «Шахтопроходческое Управление «Восточное» (ведет работы по проведению выработок в ШУ «Ургальское»).

В этом году «Павловский» №2 отмечает свой 35-летний юбилей.

История РУ «Новошахтинское» началась в шестидесятых со строительства и пуска в эксплуатацию разреза Павловский-1. Разрез «Павловский» № 2 начал строиться с 1973 г. В эксплуатацию разрез принимался пусковыми комплексами. Первый был сдан в 1982 г., последующие - в 1984 г., в 1986 г.

В I квартале 2017 г. экипаж экскваватора Komatsu PC-3000 №9 РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» вошел в тройку лидеров по итогам соревнования СУЭК. Экипаж занял третье место среди экскаваторов с емкостью ковша 15-19 м3. За период январь-март 2017 г. переработано 1 775 тыс. кубометров. В июне экскаватор Komatsu PC-3000 №9 достиг рекордного показателя 643,6 тыс. кубометров вскрыши.

В 2017 году «Приморскуголь» начал строительство нового угольного разреза в Приморье.

Торжественная церемония начала строительства нового угольного разреза «Некковый» состоялась 27 июля.

За рекордно короткие сроки специалистам АО «Приморскуголь» удалось создать необходимую инфраструктуру и построить автомобильную дорогу к месту добычи угля у поселка Липовцы. Новый угольный разрез обеспечит работой и социальными гарантиями более 300 жителей Октябрьского и Михайловского районов.

Уголь на данном участке находится на глубине 10-15 метров, добывать его будут открытым способом. Слой за слоем горняки будут снимать грунт, чтобы добыть первые тонны полезного ископаемого уже в ноябре этого года.

СУЭК инвестирует значительные денежные средства на минимизацию воздействия промышленного производства на окружающую среду. В РУ «Новошахтинское» построена и введена в эксплуатацию система оборотного водоснабжения с водоочисткой для автомойки технологического транспорта, позволяющая предотвратить сброс производственных сточных вод и утилизировать образующиеся нефтепродукты. На территории техкомплекса по переработке и отгрузке угля «Северная Депрессия» установлена сетка для предотвращения попадания угольной пыли в зону жилой застройки деревни Павловка.

В III квартале 2017 году в РУ «Новошахтинское» запланировано строительство сооружений по очистке карьерных вод, что позволит полностью исключить отрицательные последствия на ихтиофауну близлежащей реки (Абрамовка).

В мае 2017 года работниками РУ «Новошахтинское» высажено 400 саженцев осины в ходе рекультивации автоотвала «Абрамовский». Площадь территории посадки составила 1 гектар.

В АРМУ достигнуто снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате полной замены пылеулавливающих установок в литейном цехе и на котельной.

Команда РУ «Новошахтинское» АО «Приморскуголь» достойно выступила в конкурсе профессионального мастерства СУЭК «Олимпиада-2017».

В Республике Хакасия Вадим Бородулин занял первое место в номинации лучший машинист экскаватора (Komatsu PC-1250).

На региональном этапе Олимпиады СУЭК в 2017 году Вадиму Бородулину было оказано почетное право зажечь чашу с олимпийским огнём и дать старт соревнованиям.

В Красноярском крае представители приморской команды – машинисты роторных экскаваторов ЭР-1250 Сергей Ерпулев и Руслан Шульга заняли второе место. Отличный результат для дебютантов Олимпиады!

Победителем в номинации «Лучший творческий коллектив в части эффективности производства» стало Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление. Директор Артемовского РМУ Алексей Рогоза и директор шахтоуправления «Восточное Анатолий Полторацкий разделили победу в номинации «Лучший директор предприятия».

Лидерами в номинации «Лучший участок» по итогам конкурса признаны участок по переработке и отгрузке угля РУ «Новошахтинское» и участок подземных работ ШУ «Восточное».

В 2017 году Артемовское РМУ успешно дебютировало на выставке, объединяющей тематические экспозиции «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», «Недра России», состоявшейся с 6 по 9 июня в г. Новокузнецке.

На главной угольной выставке страны специалисты Артемовского РМУ представили одну из последних разработок - дробильно-фрезерную машину (ДФМ), производство которой на предприятии наладили в 2016 году. ДФМ-600 предназначены для дробления смерзшегося угля в условиях низких температур, а также других полезных ископаемых и материалов повышенной прочности на решетках бункеров в помещениях вагоноопрокидывателей, угольных погрузочно-разгрузочных комплексов портов, тепловых станций топливно-энергетического комплекса.

Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление - сервисное предприятие АО «Приморскуголь». Старейшее (в 2017 году отметило 104 года) и вместе с тем современное предприятие Приморского края, с 2012 года досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций.

Детский лагерь «Юность» ООО «Приморскуголь» отметил 55-летний юбилей.

В честь юбилея администрация и воспитанники лагеря подготовили красочную концертную программу.

Летняя смена в этом году всецело посвящена дню рождению лагеря и называется «Назад в СССР», где и берет свое начало старейшая «детская республика» региона.

История лагеря началась в 1962 году, когда начальник шахты № 6/6-бис Алексей Михайлович Матвеев, секретарь парткома Пётр Сидорович Заньков, председатель профсоюзного комитета Гаврил Антонович Дубко предложили организовать для детей работников шахты летний лагерь возле реки Кневичанки. На тот момент лагерь состоял преимущественно из палаток.

Через несколько лет шахтеры проложили дорогу на Тавайзу, и лагерь окончательно переехал в бухту Муравьиная, где находится и по сей день.

Руководство ООО «Приморскуголь» ежегодно совершенствует лагерную территорию. Только за последние два года в лагере было построено два новых корпуса.

На сегодняшний день для отдыхающих открыт современный стадион и полным ходом идет достройка бассейна.

За последние два года наблюдается рост количества отдыхающих в лагере - с 420 человек в 2015 году до 650 человек в 2017-м.