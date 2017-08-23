В Приморье со стапеля сошел вице-премьер

Дмитрий Рогозин проинспектировал строительные работы и провел несколько совещаний на строящемся мегазаводе «Звезда»

В Приморье с рабочим визитом побывал заместитель председателя Правительства РФ, Дмитрий РОГОЗИН. Он вместе с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ посетил завод «Звезда» в Большом Камне, где проинспектировал строительные работы и дал несколько вводных для руководителей судостроительного комплекса.

Высокий гость посетил блок корпусной сборки, где в настоящее время начато производства секций четырех ледоколов, которые планируется торжественно заложить в начале сентября в рамках Восточного экономического форума. Здесь вице-премьер пообщался с рабочими, которые продолжали трудиться во время прохода инспекции.

Еще одним важным моментом приезда Дмитрия Рогозина стало посещение цеха лакокрасочных работ и площадки открытого тяжелого достроечного стапеля, где уже завершаются работы по его возведению. В настоящее время стапель оснащают мощным грузоподъемным оборудованием. Всего на площадке установлено три стапеля, два из них имеют грузоподъемность по 320 тонн, а третий - самый крупный, работы на котором уже завершаются, сможет поднимать груз до 1200 тонн.

В частности, на площадке стапеля вице-премьер и губернатор пообщались с непрофессиональными рабочими, а точнее, с активистами «Межрегиональной студенческой стройки». Студенческая организация уже несколько лет отправляет стройотряды на завод, где ребята получают ценный опыт и зарабатывают немного денег. Во время разговора со студентами Дмитрий Олегович отметил, что развитие Дальнего Востока для Правительства РФ - не пустые слова, а реализуемые проекты, и в том числе завод «Звезда», которые дадут новый импульс развитию региона. Вице-премьер во время разговора предложил студентам после окончания вузов подумать о работе в судостроительном комплексе, где, как он отметил, «зарплаты очень приличные, а жилье строится». В будущем на заводе планируется производить более четверти всех работ по судостроению в России.

Кроме этого, представителю Правительства РФ показали строительную площадку, где в будущем планируется разместить сухой док, строительство которого идет в рамках второй очереди и должно завершиться к 2024 году. На этом предприятии будет организовано изготовление крупнотоннажных судов различного водоизмещения.

После инспекции вице-премьер провел совещание по вопросу работы завода, к которому присоединились представители коллегии военно-промышленной комиссии России, министерств энергетики, экономического развития и других госструктур, были рассмотрены различные вопросы деятельности судостроительного комплекса «Звезда». Основные проблемы предприятия связаны с обеспечением производства электроэнергией, газом, строительными мощностями, а также кадрами.

На совещании вице-премьер высоко оценил быстрые темпы развития судостроительного комплекса.

«Надо отдать должное тому, как развивается производство - оно не ждет, пока появятся контуры предприятия в законченном виде. Уже сейчас здесь развернута работа в три смены», - отметил заместитель председателя Правительства России.

По словам Дмитрия Рогозина, вопрос о работе судостроительного комплекса всегда находится в поле зрения Президента Владимира ПУТИНА.

«По итогам сообщений и докладов правительства, «Роснефти», ДЦСС Приморского края, Министерства по развитию Дальнего Востока мы ежеквартально информируем нашего президента, в чем суть проблемных вопросов, - рассказал заместитель председателя правительства. - Надеюсь на то, что в сентябре, когда Владимир Владимирович Путин будет здесь, у нас не будет в повестке тех вопросов, которые потребуют президентского вмешательства». Дмитрий Рогозин призвал участников совещания научиться решать все возникающие проблемы «в том профессиональном кругу», который представлен участниками совещания.

По словам вице-премьера, судоверфь «Звезда» - самое крупное судостроительное предприятие в стране, затрагивающее перспективы развития всего Дальнего Востока и Приморья. Завод не будет иметь ограничений по объему выпускаемой продукции, масштабу производства судостроительной техники и по выводу ее в воду.

По мнению губернатора края, современная верфь «СК «Звезда» - приоритетный проект для всей России. Запуск судоверфи позволит повысить уровень импортозамещения в крае, все промышленные предприятия Дальнего Востока получат заказы по межзаводской кооперации. Более того, предусмотрено создание более 7 тыс. новых рабочих мест.

Специалисты отмечают, что создание нового комплекса является одним из механизмов принципиального изменения стратегической позиции гражданского судостроения России, строительства современной конкурентоспособной морской техники гражданского назначения.

Кроме этого, во время пребывания на заводе вице-премьер провел закрытое совещание по вопросу работы завода «Радиоприбор», который еще год назад находился на грани банкротства. Его итоги прокомментировал губернатор Приморского края.

«Сегодня конкурсный управляющий ОАО «Радиоприбор» Александр ЕРЕМИН доложил, что уже заканчивает оценку имущества. Если все пойдет по плану, то до конца 2017 года задолженность перед работниками будет погашена. Благодаря усилиям и помощи Дмитрия Олеговича Рогозина удалось сохранить уникальное предприятие оборонного комплекса. Теперь нам и, главное, людям хотелось бы, чтобы задолженность была ликвидирована как можно быстрее. Сегодня это ключевая задача», - отметил глава региона.

В настоящее же время на «Радиоприборе» идет оценка имущества для продажи его Дубненскому машиностроительному заводу, производство которого уже запущено на предприятии. В штат уже принято около 200 рабочих. До конца 2017 года будет трудоустроено как минимум столько же. Завод уже обеспечен госзаказом, зарплата работникам выплачивается в срок.

Досье "Золотого Рога": Возведение современной судоверфи ведется на территории судоремонтного завода и прилегающих площадках в бухте Большой Камень. Здесь будут строить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускаемых в России. На основе судостроительного проекта создана ТОР «Большой Камень». Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК «Звезда» будет завершен в конце 2024 года. Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники.