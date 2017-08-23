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Делегация Вьетнама примет участие в третьем Восточном экономическом форуме
Делегация Вьетнама во главе с Членом политбюро, Секретарем Центрального комитета, Заведующим отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинем примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
В рамках Форума представители делегации намерены обсудить вопросы международного партнерства и экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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