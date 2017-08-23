Аграрии региона остались без страховых выплат

Число застраховавших сельскохозяйственные риски с господдержкой с прошлого года сократилось почти на 85%.

Сельхозпроизводители Дальнего Востока, пострадавшие от ливней и паводков, остались без страховой защиты. Число хозяйств, в первом полугодии застраховавших сельскохозяйственные риски с господдержкой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на 85%. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

По оценке организации, на страхование аграриев Дальнего Востока потребовалось бы втрое меньше средств, чем на выплаты пострадавшим из бюджета. Страховщики видят причину в отсутствии государственных субсидий, а сельхозпроизводители - в недоверии к страховой отрасли в целом.

Паводки в Приморском крае были вызваны аномальными ливнями, обрушившимися на регион 7–8 августа. По данным краевого главка МЧС, за сутки в регионе выпала 1,5-месячная норма осадков. В зону подтопления попали 34 населенных пункта, более 2 тыс. жилых домов. В них жили 13 тыс. человек. Пострадала и инфраструктура; размыло дороги и железнодорожное полотно.

Ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморья, еще не подсчитан. Однако, как сообщил губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, по предварительным оценкам, он составляет 133 млн рублей. Чуть позже правительство дополнительно выделило Приморью 555 млн рублей.

На паводковый год пришлось и рекордное снижение числа заключенных договоров по агрострахованию.

- Если в первом полугодии 2016 года дальневосточные сельхозпроизводители заключили 165 договоров по страхованию сельхозрисков с господдержкой, то в первом полугодии этого года - только 19, - посетовал в беседе с «Известиями» глава НСА Корней БИЖДОВ.

По его словам, даже в Приморском крае, где аграрии чаще всего используют инструмент страхования, заключены лишь 15 договоров (за аналогичный период 2016 года - 139), всего четыре договора заключили сельхозпроизводители Амурской области.

По мнению главы НСА, причина в сокращении государственных субсидий. Общая задолженность органов управления агропромышленного комплекса Дальнего Востока по субсидированию страховых контрактов 2016 года превысила 54 млн рублей. Это стало дестимулирующим фактором для аграриев и страховщиков, считают в НСА.

С 2012 по 2016 год прямые выплаты из бюджета аграриям Дальнего Востока из-за погодных катаклизмов, по данным организации, превысили 3,2 млрд рублей - в среднем 645 млн рублей в год. При этом объем субсидий на агрострахование за это время составил 173,5 млн рублей - в среднем менее 35 млн рублей в год. Общая посевная площадь в 2016 году на Дальнем Востоке составляла 1,8 млн га.

Сельхозпроизводители, соглашаясь с тем, что проблема субсидирования существует, отмечают, что доверие к агрострахованию в целом подорвано.

- Страховые компании запрашивают подтверждение на день наступления страхового случая: град, наводнение, суховей и так далее. Однако получить подтверждение по сроку крайне сложно, так как метеослужбы дают справки за декаду, при этом еще и с усредненными данными, - рассказал «Известиям» глава Национального союза зернопроизводителей Павел СКУРИХИН. Кроме того, добавил он, региональные страховщики порой не могут покрыть огромные убытки от катастроф и большинство из них после подобных случаев просто банкротятся. Масштабные возмещения иногда оказываются «не по карману» даже крупным федеральным компаниям.