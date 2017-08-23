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Спекулянты решили подзаработать на школьниках
Рост цен на ряд товаров для школьников в разы превысил инфляцию. Например, ранцы за год стали дороже на 13%, учебники - на 10%, одежда для школьников - на 6–10%. Производители детских товаров объясняют ситуацию повышением цен на эти товары у поставщиков еще в предыдущие сезоны. В Минэкономразвития при этом отметили, что темпы подорожания постепенно снижаются.
Цены на ряд товаров для школьников выросли в этом июле на 6–13% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Такое подорожание значительно превышает инфляцию, которая, по данным ЦБ, на июль составила 3,9% в годовом выражении.
По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская цена рюкзака для школьников в июле составила 1777 рублей и за год выросла на 13%. Учебные пособия в среднем стоили в июле по 394 рубля и стали дороже на 10%.
Также значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю на 10%. Столько же прибавили в цене спортивные костюмы - до 1726 рублей. На 8% подорожали брюки из полушерстяных тканей (до 1335 рублей), блузки (до 1106 рублей), ботинки и полуботинки (до 1929 рублей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7% - до 1560 рублей и 1124 рублей соответственно. Цена джемпера выросла на 6% и составила 1133 рубля.
В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «с начала года рост цен на большинство этих товаров минимальный за последние пять лет».
- В годовом выражении рост цен с начала года замедляется. Так, например, на школьно-письменные и канцелярские товары рост цен в июле замедлился до 7,1% год к году с 12,3% в январе, на одежду для детей школьного возраста - с 8,1% год к году до 6,1% и т.д., - сказали в Минэкономразвития.
В пресс-службе Минпромторга заметили, что «повышение стоимости сырья в той или иной степени сказывается на повышении цены готовой продукции» и отечественные ткани для формы не дорожают благодаря господдержке.
- В 2016 году введен и успешно зарекомендовал себя такой механизм, как предоставление субсидий на производство камвольных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся в начальных классах. Благодаря этой мере поддержки выпуск камвольных тканей в 2016 году превысил показатели 2015 года в 2,5–3 раза и позволил произвести школьную форму надлежащего качества по доступным ценам. Механизм субсидирования обеспечил сокращение цены на комплект школьной формы в среднем на 30–40%, - заявили в Минпромторге.
Там добавили, что «в этом году также благодаря этой мере поддержки цены на школьную форму из российских камвольных и поливискозных тканей расти не будут».
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина ЦИЦУЛИНА сказала, что наблюдаемый рост потребительских цен - результат повышения стоимости поставок еще позапрошлого года.
- Сейчас эти товары прошли полный цикл от доставки до продажи всех сезонов, - пояснила она.
При этом, по словам Антонины Цицулиной, значительно расширился экономсегмент продукции для детей.
- Особенно это касается товаров первой необходимости, что не только стабилизирует курсовые колебания валюты и инфляцию, но и повышает возможность выбора внутри категории, - обратила внимание Антонина Цицулина. - Мы спокойно смотрим на имеющийся ассортимент и цены, а вот состояние детского и семейного бюджета нас серьезно беспокоит.
По словам директора Института конъюнктурных исследований Георгия ОСТАПКОВИЧА, значительный скачок стоимости школьных принадлежностей и одежды наблюдается ежегодно.
- Всегда повышаются цены перед какими-то важными событиями: перед праздниками дороже становятся продукты, в сезон посевов - бензин и т.д. Такой сюжет распространен у предпринимателей в разных странах, - сказал Георгий Остапкович.
По мнению эксперта, со временем цены несколько снизятся, однако прежними они уже не станут. Бороться с повышением цен перед учебным годом, по словам экономиста, можно только за счет повышения конкуренции среди производителей, которая сегодня в России низка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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