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Приморские буренки замычат по-вьетнамски
Вьетнамский производитель и крупнейший поставщик молочных продуктов TH True Milk (входит в холдинг TH Group) планирует вложить 30 млрд рублей в создание животноводческого комплекса в Приморском крае. Инвестор уже одобрил 30 тыс. гектаров земли из 50 тыс., которые потребуются для реализации масштабного проекта. В ближайшее время под проект будут расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Отметим, что это не первый проект с участием иностранных инвесторов в животноводческой отрасли Приморья.
Ранее вице-президент TH True Milk по полевым культурам Ле Кхак КУОНГ сообщил, что инвестора заинтересовали участки Яковлевского, Спасского и Кировского районов Приморья. TH True Milk в рамках проекта в Приморье планирует строительство трех животноводческих комплексов и завода по переработке молока мощностью 300 тыс. тонн молока в год.
«Стадия проекта пока что начальная. Инвестору найдено 30 тыс. га земли, которые он уже одобрил. Сейчас на совещании Юрий Петрович (ТРУТНЕВ, вице-премьер РФ) принял решение о включении этих земель в границы ТОР «Михайловский». Инвестор планирует вложить 30 млрд рублей», - сказал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам совещания по проекту, прошедшего на прошлой недкле.
«Мы договорились о достаточно жестких сроках. Сейчас самое главное – подготовить земельные участки для реализации инвестпроекта. Проект большой – на 15 тыс. голов и требует около 50 тыс. гектаров площадей. Мы примем решение о расширении ТОР «Михайловский» и включим эти участки (выделяемые TH True Milk) в границы территории опережающего развития. Постараемся это решение принять как можно быстрее. Думаю, две-три недели нам для этого вполне достаточно. Затем Корпорация развития Дальнего Востока поставит участки на кадастровый учет и посчитает, какие вложения необходимо осуществить в инфраструктуру с точки зрения энергетики, дорог и водопровода. После этого будет подписано соглашение с инвестором», - сообщил Юрий Трутнев.
TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции (пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 странах. TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.
Отметим, что первыми в животноводческий комплекс Приморья пришли инвестиции из Китая. Российско-китайское совместное предприятие ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» планирует направить более 6 млрд рублей в создание агропромышленного кластера в Шкотовском районе Проект будет реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого «АПК «Тай Юань» стало в июле 2016 года. Агропромышленный парк будет создан рядом с населенным пунктом Многоудобное.
ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» зарегистрировано в с.Мноугодобное в апреле 2016 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». 90% долей компании принадлежит ООО «Производственный парк Тань Юань» (полностью принадлежит гражданину Китая Чжан Чзинваню), 10% - ПАО «Фонд Приморское кольцо» (входит в группу компаний «Сумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО). Группа компаний «Тай Юань» (Китай, провинция Цзилинь) специализируется на разведении крупного рогатого скота мясных пород и свиней. Общая численность поголовья - свыше 700 тыс. голов. Продукция перерабатывается на собственном предприятии. Фермы молочного животноводства расположены на севере Китая.
«Компания «Тай Юань»уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственных проектов в России, мы достаточно подробно ознакомились с перспективами этой отрасли в Приморье, планируем реализовать здесь крупнейший на территории страны проект по разведению мясных и молочных пород. Поголовье крупного рогатого скота составит не менее 100 тыс.голов», - говорил год назад Чжан Чзинван на площадке Российско-Китайского форума развития современного сельского хозяйства в городе Чанчунь.
Общая площадь кластера«Тай Юань» составит 7 тыс. га, из которых 6,8 тыс. га займут сельскохозяйственные земли. Резидент планирует выращивать картофель, зерновые и бобовые культуры. На базе этих земель также планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны промышленной переработки, логистики и туризма.
По данным Минвостокразвития, реализация проекта пройдет в три этапа до 2024 года. В настоящее время ведутся работы по строительству инфраструктуры производственного парка для дальнейшего создания тепличного и садового хозяйства, базы для выращивания древесных грибов. В 2017 году инвестор планирует ввести в эксплуатацию водопроводные, электрические, дорожные сети, телекоммуникации и другие объекты инфраструктуры.
Объем капиталовложений в первый этап проекта составит 230 млн рублей. Завершающая стадия проекта предполагается с 2021 по 2024 год. Площадь обрабатываемой земли достигнет 70 тыс. га.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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