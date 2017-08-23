Глава Японии во Владивостоке поднимет тему энергомоста с Дальнего Востока

Одной из самых интригующих тем III Восточного экономического форума (ВЭФ) обещает стать обсуждение дальнейшего развития идеи создания энергомоста между Россией и Японией. На данный момент самым проработанным является проект прокладки электрокабеля c Сахалина на Хоккайдо.

Предполагается, что поставки электроэнергии в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской газотрубинной электростанции, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположеные на материке Комсомольская ТЭЦ, Амурская ТЭЦ и Майская ГРЭС.

«Идея создания энергомоста не нова, но только в последнее время благодаря активному взаимодействию наших лидеров (Владимира ПУТИНА и Синдзо АБЭ – Прим. авт.) она была включена в план сотрудничества. Концепция энергомоста предполагает широкое сотрудничество в энергетике: это и создание газопровода, и прокладка электропроводящего кабеля, и расширение сотрудничества по добыче и транспортировке СПГ. Сейчас эти проекты проходят технико-экономическое обоснованиее. Обе стороны согласились провести ТЭО перехода «Сахалин – Хоккайдо». Решения о целесообразности и времени строительства будут приниматься, исходя из результатов технико-экономического обоснования. ТЭО по прокладке электрокабеля, уже проведено при участии ПАО «Россети» и японской компании SoftBank. Технико-экономическое обоснование по газопроводу предварительно проводилось японской стороной, теперь мы договорились сделать это повторно и совместно», - сообщил советник посольства России в Японии, руководитель экономических отношений Сергей МАРИН.

Тема строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. О ее актуальности в апреле по итогам российско-японских переговоров с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил Президент России Владимир Путин.

«Говорили с премьер-министром Абэ и о планах совместного возведения газопровода «Сахалин – Хоккайдо», создания морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперации в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Реализация этих перспективных проектов поможет обеспечить японских потребителей дополнительными энергоресурсами по кратчайшим маршрутам и по доступным ценам», - сказал президент РФ Владимир Путин.

«Я также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке. И в этом году пользуясь всеми возможностями, мы продвинем японско-российские отношения в широком спектре областей. Я сейчас обновляю эту твердую решимость», - отметил в свою очередь г-н Абэ.

Стоимость проекта последний раз оценивалась в $5,6 млрд. Ранее глава ПАО «Россети» Олег БУДАРГИН говорил, что объем инвестиций по российской части проекта энергомоста в Японию может составить $1,97 млрд. Японский SoftBank уже выполнил разработку проекта варианта прокладки подводного кабеля.

В июне текущего года «Россети» сообщали, что на встрчере Олега Бударгина с главой японской телеком-компании SoftBank Масаеси СОНОМ и старшим управляющим директором Japan Bank for International Cooperation Тадаси МАЕДОЙ обсуждалось два варианта - энергомост с Сахалина или из Владивостока.

По последним опросам, проведенным среди японских компаний, энергетика и добыча природных ресурсов являются наиболее привлекательными для них отраслями. Более 60% респондентов указывают это направление как наиболее перспективное. На втором месте стоит развитие инфраструктуры. На третьем - автомобильная промышленность.

Ранее генеральный директор ПАО «РусГидро» (управляет электроэнергетикой Дальнего Востока) Николай ШУЛЬГИНОВ сообщил Деловой газете «Золотой Рог», что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в принципе не стоит вопрос острого дефицита производства электроэнергии, а это значит, что для России экспортные проекты в этот регион на данном этапе не актуальны как с экономической, так и с технической точек зрения. В любом случае необходимо сначала объединить ОЭС (Объединенная энергетическая система) Востока с ОЭС Сибири и только потом рассматривать возможности экспорта в страны АТР, считает Николай Шульгинов.

Cдержанный интерес к совместным с Россией проектам в сфере энергетики проявляет и Южная Корея, президент которой Мун Чжэ Ин озвучил перспективный план по замене атомных и угольных тепловых электростанций источниками чистой и возобновляемой энергии. Победивший на выборах в мае г-н Мун выдвинул курс на расширение применения солнечной и ветряной энергии взамен атомной и тепловой с использованием каменного угля. В рамках этого курса уже был закрыт один атомный реактор, построенный в конце 70-х, а строительство двух новых АЭС приостановлено.

Министр по торговым переговорам министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Хен Джонг на недавней встрече с главой Минвостокразвития Александром ГАЛУШКОЙ заявил о необходимости создания системных инструментов для развития совместных инвестиционных проектов

«Моей задачей является создание системы взаимодействия с Россией, которая сделает наше сотрудничество более системным и глубоким», - приводит слова г-на Кима пресс-служба Минвостокразвития.

Александр Галушка в свою очередь предложил создать совместную российско-южнокорейскую компанию, которая официально представляла бы бизнес Южной Кореи на российском Дальнем Востоке.

«Для дальнейшего развития сотрудничества целесообразно создать совместную российско-корейскую компанию, которая бы являлась официальным проводником корейского бизнеса на российском Дальнем Востоке. Учредителем с российской стороны может выступить агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, как это происходит в сотрудничестве с японским государственным банком международного сотрудничества «Джейбик» (JBC) по созданию российско-японской компании», - сказал министр.

По его словам, если в мае текущего года обсуждались шесть проектов южнокорейских инвесторов на российском Дальнем Востоке с общим объемом инвестиций $67 млн, то в настоящее время речь идет уже о восьми проектах с общем объемом инвестиций $272 млн.

Другое дело, что на фоне обострения ситуации с Северной Корей сегодня в принципе нельзя говорить о зарубежных энергопроектах Южной Кореи.