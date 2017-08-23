Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером

Владельцы «Спасскцемента» впервые за шесть лет распечатывают кубышку

Семья опального мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА не удержалась от соблазна обналичить накопленный капитал на фоне перманентного противостояния с краевым центром, постоянно требующего серьезной финансовой подпитки.

Средства планируется изъять из актива, ставшего основой благосостояния Игоря Сергеевича и его родственников, – АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента в ДФО). Тем временем, как стало известной деловой газете «Золотой Рог», новым собственником 40% капитала ООО «Востокцемент» (управляющая компания одноименного холдинга) вместо находящегося под следствием брата Игоря Пушкарева Андрея ПУШКАРЕВА стал сын мэра Павел ПУШКАРЕВ.

Напомним, что на годовом собрании по итогам 2016 года акционеры АО «Спасскцемент» по сложившейся с момента приватизации завода традиции приняли решение не выплачивать дивиденды, а полученную по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 871,849 млн рублей оставили нераспределенной. Прошло менее полугода, и мнение собственников изменилось – на внеочередном собрании 19 сентября акционеры могут принять решение о выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет из расчета 59 копеек на одну акцию, общий объем выплат составит 638,133 млн рублей.

«Спасскцемент» не выплачивает дивиденды уже шесть лет, последний раз компания порадовала акционеров в 2010 году. Чистая прибыль по итогам 2014 и 2015 годов также была оставлена нераспределенной (1 млрд 49,5 млн рублей и 365,248 млн рублей соответственно).

Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Производство цемента на предприятии осуществляется по сухому способу подготовки и обжига сырья по полному технологическому циклу. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО, - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Уставный капитал «Спасскцемента» составляет 432 млн 632 тыс. 560 рублей, он разделен на 1 млрд 081 млн 581,4 тыс. обыкновенных акций номиналом 40 копеек каждая. Lymex Holdings Limited (Кипр), контролируемому семьей Игоря Пушкарева и его родственниками, принадлежит 92,14% акций.

Интересно, что в июле акционеры «Спасскцемента» привлекают в Сбербанке возобновляемую кредитную линию на 600 млн рублей на пополнение оборотных средств. Кредит привлекается по ставке не более 11,2% годовых на 16 месяцев. Срок исполнения обязательств по сделке - 1 декабря 2018 года.

Кредитный портфель «Спасскцемента» за 2016 год сократился на 332 млн рублей - за счет досрочного погашения кредитной линии. На начало 2017 года задолженность по кредитам отсутствовала.

«В связи с тем что предприятие привлекает кредитные средства, существует риск возможного повышения процентной ставки по кредитам, как это произошло в декабре 2014 года: ставка возросла с 9 до 17%. За 2016 год средняя ставка по кредиту составила 12%. Имелись определенные сложности с получением кредитных средств», - отмечала компания.

Спасский цемент снова в цене

«Спасскцемент» в последнее время работает с хорошей рентабельностью. Так, чистая прибыль по итогам I полугодия выросла в 1,5 раза и составила 438,683 млн рублей. Выручка при этом выросла на 23,8%, до 3,517 млрд рублей. Кредиторская задолженность с начала года выросла на 21%, до 879,432 млн рублей.

В целом заводы группы компаний «Востокцемент» в первом полугодии 2017 года произвели 969,6 тыс. тонн цемента и 984,3 тыс. тонн клинкера (промежуточный продукт при производстве цемента). В первом полугодии 2016 года производство составило 881 тыс. тонн цемента и 945 тыс. тонн клинкера. Таким образом, в этом году показатели выросли на 10% и на 4,2% соответственно.

В том числе АО «Спасскцемент» в январе-июне текущего года выпустило 770 тыс. тонн цемента и 719 тыс. тонн клинкера, АО «Производственное объединение «Якутцемент» (Якутия) - 126,5 тыс. тонн цемента и 176,2 тыс. тонн клинкера, АО «Теплоозерский цементный завод» (Еврейская автономная область) - 73,1 тыс. тонн цемента и 89,1 тыс. тонн клинкера. Рост производства при этом отмечен только в Спасске-Дальнем, два других актива сработали хуже прошлого года. Напомним, что в ЕАО использование производственной мощности по цементу в 2016 году составило лишь 31%, тогда как в 2015 году этот показатель равнялся 46%.

Произведенный цемент в первом полугодии в основном отгружался на стройки Нижне-Бурейской ГЭС и космодрома «Восточный» в Амурской области, судостроительного комплекса «Звезда», третьей очереди угольного терминала «Восточного порта» и аэродрома в Приморском крае, аэропорта «Новый» в Хабаровске, моста через Амур в Еврейской АО и газопровода «Сила Сибири» в Якутии.

В настоящее время «Востокцемент» вкладывает серьезные средства в модернизацию «Якутцемента». В июне на заводе был введен в строй шламбассейн. Это первый объект третьей технологической линии нового инвестиционного проекта компании. Если сегодня «Якутцемент» может выпускать до 320 тыс. тонн цемента и клинкера в год, то после реализации нового проекта цементное производство расширится до 500 тыс. тонн в год.

Отметим, что в 2014 году объем потребления цемента в РФ достиг исторического максимума для современной России в 71 млн тонн, а за 2015-2016 гг. производство упало больше чем на 20%. Потребление по итогам 2016 года составило 56 млн тонн, объем загрузки существующих в стране мощностей упал ниже 50%. В первые 5 месяцев 2017 года снижение потребления цемента продолжилось.

Росстандарт уже заявил, что 39% компаний - участников российского рынка работают с нарушениями. В 2015 году около 20% выпускавшейся в России и импортированной цементной продукции не соответствовало национальным стандартам, а доля контрафактного тарированного цемента составляла 18%. Ущерб от контрафакта в этой отрасли в 2014 году мог составить 58 млрд рублей, из которых 49 млрд рублей недополучили предприятия и 9 млрд рублей - государство в виде НДС. Сертификация цемента стала обязательной в марте 2016 года.

Щебень остался под «Парк-Активом»

Производственные показатели других активов «Востокцемента» также внушительны: два щебеночных завода в Приморье совокупно произвели 496,2 тыс. тонн щебня: «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ) – 297,8 тыс. тонн, «Дробильно-сортировочный завод» (ДСЗ, Артем) - 198,4 тыс. тонн.

Досье "Золотого Рога": Управляющей компанией холдинга «Востокцемент» является основанное в 2002 году ООО «Востокцемент» (Владивосток). Уставный капитал компании – 100 тыс. рублей, чистая прибыль за 2015 год – 718 тыс. рублей. С 2013 года учредителями ООО выступали Владимир ПУШКАРЕВ (60%) и Андрей ПУШКАРЕВ, поочередно отметившиеся в должности гендиректора компании.

Отметим, что в июне сменился собственник 40% капитала ООО «Востокцемент» - от находящегося под следствием брата Игоря Пушкарева Андрея Пушкарева пакет перешел к сыну мэра Павлу Пушкареву. Ранее Павел Игоревич владел 49% долей небезызвестного ООО «Парк-Актив», но в июне 2015 года передал пакет своей матери Наталье ПУШКАРЕВОЙ. Еще 51% капитала «Парк-Актива» принадлежит брату Игоря Пушкарева Владимиру ПУШКАРЕВУ.

Что касается «Парк-Актива», то ему принадлежит 95,5% акций АО «ВБЩЗ» и 28,22% акций АО «ДСЗ». Еще 48% акций «ДСЗ» принадлежат кипрским офшорам «Ю Ай Пи Джи Холдинг Лимитед» и «Бст Диалз Холдингс Лимитед».

Стоит отметить, что АО «ВБЩЗ» по итогам 2016 года получило чистый убыток в размере 37 млн рублей, тогда как четыре предыдущих года предприятие работало с прибылью – 258,5 млн рублей в 2012 году, 9,9 млн рублей в 2013 году, 131,177 млн рублей в 2014 году и 2,8 млн рублей в 2015 году. У АО «ДСЗ» ситуация получше – чистая прибыль по итогам 2016 года составила 58,7 млн рублей.

ВБЩЗ дали по рукам

Отметим, что в настоящее время в Арбитражном суде Приморского края зарегистрированы сразу несколько исков АО «ВБЩЗ» к департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края. Речь идет о признании незаконным бездействия краевых чиновников по факту не рассмотрения ими заявлений завода о предоставлении в аренду земельных участков.

А вот иск к департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края структура «Парк-Актива» в первой инстанции проиграла. По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края отказал ВБЩЗ в признании незаконными решений департамента об отказе в согласовании документации на техническое перевооружение карьера по добыче строительного камня на Северном участке Первореченского месторождения андезитов и об отказе в отмене приказа от 1 февраля 2016 года «О приостановлении права пользования недрами по лицензии ВЛА No238 ОЩ».

«Спасскцемент» остался без базы отдыха

Тем временем стало известно, что прокуратура г. Спасска-Дальнего добилась в суде сноса базы отдыха, построенной в охранной зоне заповедника «Ханкайский».

«Спасский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора к АО «Спасскцемент» и признал здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой. На ответчика возложена обязанность снести их», - пояснила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

Ранее сотрудники прокуратуры провели проверку и выявили ряд нарушений.

«Радуга» возведена на земельном участке, где строить запрещено. Она находится в водоохранной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский». Кроме того, объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, которые защищают от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод», - пояснила г-жа Телегина.

Олег КЛИМЕНКО.