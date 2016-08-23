"Лето на Русском": фестиваль с приморским колоритом

Особые рекреационные возможности острова Русского в Приморском крае были замечены экспертами туристической отрасли довольно давно: не зря еще в 2010 году здесь была создана туристско-рекреационная зона. Затем на острове начались грандиозная стройка в преддверии саммита АТЭС и возведение корпусов Дальневосточного федерального университета.

После саммита остров Русский получил новую жизнь, став точкой притяжения для гостей Приморья. Но потенциал территории еще огромен, поэтому для привлечения туристов сегодня здесь в рамках краевой программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» создается рекреационный кластер «Остров Русский». По мнению вице-губернатора Приморского края Сергея НЕХАЕВА, из всех туристических кластеров, создаваемых сегодня в Приморье, этот - самый сложный, но и самый перспективный. И под проект кластера уже есть российские и иностранные инвесторы, готовые вкладывать средства в развитие территории, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

А пока большие туристические проекты на Русском острове ждут своего часа, эта точка на карте Владивостока уже стала местом притяжения для жителей и гостей города. Именно здесь, на острове, проходят выставки и конгрессы, форумы и конференции. Но не только деловых туристов привлекает сегодня остров Русский. Его уникальное расположение и рекреационные возможности позволяют проводить здесь спортивные и развлекательные мероприятия. Одно из них - фестиваль «Лето на Русском» - стало традиционным и из года в год привлекает все большее количество гостей.

Культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» ежегодно проводится на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В разгар летнего сезона в Приморье кампус Дальневосточного федерального университета на 10 дней становится территорией творчества и спортивных достижений, собирая под знамена гармоничного союза спорта и культуры тысячи приморцев и гостей как из соседних регионов, так и из-за рубежа.

Ключевое событие фестиваля «Лето на Русском» - международный чемпионат по ралли-рейду на аквабайках, который проходит в бухте Аякс. Экстремальный и популярный вид спорта собирает в Приморье лучших спортсменов мира.

- Я увлекаюсь аквабайком уже несколько лет, - рассказывает житель Находки Алексей НИКИТЕНКО. - И хотя сам в соревнованиях пока не принимаю участия - опыт еще не слишком большой, но увидеть здесь, у нас, в Приморье, выступления лучших спортсменов мира - это огромное удовольствие.

Спортивную программу фестиваля «Лето на Русском», помимо мирового чемпионата по аквабайку, наполняют соревнования среди профессионалов и любителей, для взрослых и детей по мини-футболу, стритболу, теннису, бейсболу, скоростному маневрированию на моторных лодках, гребле на лодках «Дракон» и международные соревнования по гребле на лодках «Аутригер». Также в рамках фестиваля «Лето на Русском» проводятся соревнования для людей с ограниченными возможностями по паралимпийским дисциплинам с участием команд соседних регионов.

Задача культурной составляющей фестиваля «Лето на Русском» - познакомить гостей региона с российской культурой. Так, в прошлом году здесь прошли вернисаж, презентация дизайнерских работ, фотовыставки, арт-пленэр, мастер-классы по изготовлению сувениров. Такое разнообразие развлечений самого разного направления гостям очень нравится, и свое путешествие в Приморье многие из них планируют именно в сроки проведения фестиваля.

- Мы очень любим отдыхать в Приморье: теплое, чистое море, песчаные пляжи - все это мы распробовали уже очень давно и каждый год приезжаем сюда в отпуск, - рассказывает семья НИКОЛАЕВЫХ из Хабаровского края. - Пару лет назад во время отдыха случайно попали на фестиваль «Лето на Русском», и нам так понравилось, что теперь этот праздник стал обязательным для посещения. Здесь интересно и детям, и взрослым. Дочек, например, впечатлил мастер-класс по изготовлению сувениров, мне понравилось водное шоу - живопись на воде, ничего подобного мы не видели даже за границей, а муж с сыном, конечно, в восторге от выступления аквабайкеров. Очень удобно для туристов, что фестиваль проходит во второй половине августа - это, как известно, в Приморье самый разгар туристического сезона. Поэтому, планируя отпуск, мы стараемся сделать так, чтобы обязательно попасть на этот замечательный праздник с чисто приморским колоритом.

Елена ЛЕНСКАЯ. Фото Сергея Орлова.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.