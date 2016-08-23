Вавилово: туристический магнит

В один из солнечных летних вечеров в усадьбе Вавилово, что находится в пригороде Владивостока, можно было наблюдать девушек в сарафанах и цветочных венках, молодых людей в вышиванках, то и дело звучали русские народные песни, кружились хороводы, проводились конкурсы на лучший венок и знание славянских традиций (и все это под "аккомпанемент" фирменных "вавиловских" пирогов и наливок по старинным семейным рецептам).

А с наступлением сумерек началось самое долгожданное развлечение - прыжки через костер, - столь дружно и весело отмечался праздник Ивана Купала. Неудивительно, что иностранные гости, поначалу с любопытством наблюдающие за происходящим, не могли устоять перед обаянием организаторов праздника и очень быстро из зрителей превратились в непосредственных участников действа.

Такие теплые и душевные встречи на территории усадьбы стали традицией. Повод может быть любым: русский народный праздник, вернисаж приморских художников под открытым небом, выставка авторских кукол, музыкальный салон, танцевальный вечер в стиле немого кино… Неизменны удивительная душевная щедрость и радушие, с которыми здесь встречают любого гостя.

Этот гостеприимный дом полюбили и горожане, разделяющие художественные вкусы хозяев усадьбы, их эстетические пристрастия и отношение к жизни в целом, и приезжающие во Владивосток туристы, особенно иностранные, мечтающие погрузиться в атмосферу знаменитого русского духа.

«Конечно, все наши проекты движимы и коммерческим интересом, что естественно для любого предприятия, но главной идеей своего бизнеса мы считали и продолжаем считать возрождение, сохранение и приумножение национальных российских традиций гостеприимства, - говорит хозяйка усадьбы Тамара ВАВИЛОВА, основательница семейного холдинга, в который входят «Вишневый сад» и «Вавилово». - В наше время обязательно должен поддерживаться интерес ко всему народному для того, чтобы сохранить в сердцах и умах соотечественников чувство патриотизма и гордости за нашу великую державу. А поскольку Владивосток является восточными воротами страны в АТР и зачастую азиатские туристы начинают знакомство с Россией именно с нашего города, у него особая миссия».

Превращению Вавилова в центр притяжения гостей приморской столицы способствует и госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», что с успехом реализуется в крае. В частности - ее подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках».

«Мы не на словах, а на деле ощущаем внимание краевого департамента развития туризма, - признается руководитель и совладелица кондитерского дома «Вишневый сад» Юнна РЕЗАЕВА. - Это выражается и в поддержке выставочной деятельности, и в сотрудничестве с Туристско-информационным центром Приморского края. Нам, представителям бизнеса края, работающим в индустрии гостеприимства, важно, чтобы нас слышали, понимали и поддерживали, потому что все вместе мы делаем одно большое и важное дело. В то время как краевые власти занимаются продвижением территории, мы, радушно принимая гостей, делаем все для того, чтобы им захотелось вернуться сюда вновь, и не раз. Чтобы слово «Приморье» прочно ассоциировалось у них с эпитетами «гостеприимное», «хлебосольное», «творческое» и «душевное».

С недавних пор у усадьбы появился еще один центр притяжения гостей. В начале июля здесь открылся… пряничный город. Извилистые улочки с симпатичными домиками, городская площадь, церковь, полиция, больница, школа, рыночная площадь, сады, парки, река с плавающими лебедями - и вся эта красота сделана из пряничного теста, сахарной глазури, карамели, мармелада, леденцов и зефира. Такой по-настоящему волшебный подарок приготовили ко Дню рождения Владивостока кондитерский дом «Вишневый сад» и усадьба Вавилово. И только за первые выходные июля этот сказочный городок посетило более тысячи человек, что превзошло самые смелые ожидания авторов проекта.





























Фирменные пряники по особой технологии, расписанные профессиональными художницами, давно стали визитной карточкой не только кондитерского дома «Вишневый сад», но и Владивостока: сладкие сувениры с символикой Приморского края красноречиво рассказывают о его истории и дне сегодняшнем. Но атмосфера волшебного города заставляет поверить в то, что при его создании помимо кондитеров и художников незримо присутствовали и крестная фея с волшебной палочкой, и Ганс Христиан АНДЕРСЕН, и другие авторы и персонажи любимых детских сказок.

А тем временем Юнна Резаева ведет увлекательные фоторепортажи из жизни пряничного города в одной из популярных соцсетей: «С первыми лучами солнца просыпается булочник и выходит на ореховую набережную у мармеладной реки»; «Лавандовые поля на окраине городка начинают благоухать. Только не лавандой, а ванилью, корицей и медом...»; «Лишь только забрезжит рассвет, как в карамельных витражных окнах уютного прихода загораются окна. Священник ждет своих прихожан на утреннюю проповедь. Должно быть, приятно, когда в церкви пахнет ванилью, карамелью и апельсиновой цедрой»; «А когда наступают сумерки, в окнах пряничных домов зажигается свет, а сладкие парочки выходят на прогулку по набережной мармеладной реки и дарят друг другу ванильные поцелуи»…

Реакция многочисленных гостей показала: сказочный город должен и дальше радовать гостей Владивостока, и создатели проекта с этим согласились. А к Новому году обещают создать в дополнение еще одну, зимнюю, сказку.

Параллельно с этим хозяева усадьбы Вавилово готовят новые проекты, подробностей не раскрывают. Ясно одно: это вновь будет что-то необычное, доброе и душевное, демонстрирующее лучшие стороны приморского гостеприимства.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.