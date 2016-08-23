Новоселья вопреки кризису

Кризисные явления в экономике в Приморье особенно заметно отразились на малоэтажном строительстве, но и там жизнь продолжается

Такие известные в Приморье эксперты рынка недвижимости, как Владимир КАПЛИНСКИЙ, Александр БОРДЮГ и Сергей КОСИКОВ, отмечают, что спрос на новое жилье в Приморском крае этим летом начал понемногу восстанавливаться. Однако, несмотря на это, итоги деятельности строительной отрасли пока что показывают заметное снижение числа новоселий и по стране, и по нашему региону, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным Приморскстата, населением края в первом полугодии этого года было введено 88,6 тыс. кв. метров нового индивидуального жилья, и это составило 50,9% от всего ввода жилья по краю - 174,1 тыс. кв. метров. Соответственно, общий ввод оказался меньше января-июня прошлого года на 8,9%, а ввод индивидуального жилья - на 23,7%.

Статистика заставляет задуматься

Эти цифры показывают, что ИЖС по сравнению со строительством многоквартирных жилых домов резко сократилось, и именно оно вывело в минус общий показатель ввода жилья в эксплуатацию.

О том, что кризисная ситуация затронула объекты разной степени готовности, можно судить по тому, что за минувшие полгода востребованность и объем производства строительных материалов, изделий и конструкций снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И все же строительство жилья в основном не останавливалось, и справить новоселья за это же время в целом получили возможность 2 296 приморских семей.

Анализ ситуации показывает, что для успешного продолжения осуществления краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» дополнительными мерами господдержки сегодня необходимо простимулировать прежде всего малоэтажное строительство.

Кстати, недавно руководитель Госстроя РФ Михаил МЕНЬ отметил, что принято решение о направлении регионам со следующего года дополнительно по 20 млрд рублей ежегодно на обеспечение инфраструктурой новых участков, на которых будет осуществляться комплексное жилищное строительство. То есть, если приморская малоэтажка будет строиться более-менее организованно, у нее появится шанс получить какую-то часть от этой помощи.

Надежд становится больше

В департаменте градостроительства Приморского края отмечают, что жилищное строительство в нашем регионе выходит на совершенно новый уровень. Теперь предпочтение отдается комплексному развитию территорий, на которых вместе с жильем обязательно должны строиться детсады, школы, поликлиники, спортивные и оздоровительные комплексы, объекты инженерной инфраструктуры.

Кстати, одним из наиболее ярких примеров успешности такого строительства стал проект малоэтажного поселка Радужного в Уссурийске, который осуществляется при государственной поддержке компанией «ЮгСтой». В конце первого полугодия она ввела шесть небольших трехэтажных зданий этого поселка - в целом на 10 тыс. кв. метров жилья. Еще три дома, или 5 тыс. кв. метров, будет введено до конца года.

Примечательно, что застройщик по расходам на строительство сумел вписаться в требования программы «Жилье для российской семьи» - по 35 тыс. рублей за квадрат, и это позволило привлечь ему участников программы не только из Уссурийска, но и со всего края, включая уже несколько семей из Владивостока. Надо отметить, что и коммерческие квадраты в поселке сегодня продаются близко к этой же цене.

Особенно ценно в этом проекте то, что он предусматривает вкупе с жильем и социальными объектами обустройство большой рекреационной зоны и строительство высокопроизводительного агропромышленного комплекса, в котором жители Радужного смогут найти себе работу.

Пример Радужного показывает, что такой путь развития малоэтажного строительства более перспективен, чем точечное индивидуально-жилищное строительство и затяжное строительство отдельными поселками. Те же поселки обычно возводятся в несколько раз медленнее и зачастую не имеют четких сроков завершения проекта.

Поселки становятся доступнее

Надо отметить, что «поселковое» строительство малоэтажки в Приморье пока по инерции продолжает ориентироваться на покупателя с достатком выше среднего. Небольшой мониторинг наиболее заметных поселковых проектов показывает, что среди них есть еще несколько таких, которые предлагают квадрат по 25-35 тысяч рублей, но в основном - от 40 до 100 тысяч, зачастую на уровне цен многоэтажного жилья.

Стоит отметить, что в «поселковом» строительстве края наблюдается определенный кризис. Он выражается в том, что зачастую организаторы поселка не могут построить жилье на условиях, которые устраивают потенциальных потребителей, и вынуждены просто повыгоднее распродавать участки желающим строить себе дом в более-менее интересном для жизни месте. Например, осуществляющийся уже не один год во Владивостоке проект «Анютинские дачи». Выкупая участок в популярном курортном месте, где ранее был один из домов отдыха, люди сами находят для себя подходящий проект малоэтажного дома и специалистов, которые его могут осуществить, а то и засучив рукава строят своими силами. Впрочем, для желающих на этих «дачах» предлагается строительство и «под ключ» по нескольким образцовым проектам.

К сожалению, многие «поселковые» проекты довольно скромны - под их реализацию слишком затратно и очень не оптимально строительство инженерной инфраструктуры, комплексов социальных объектов. Если Радужный в перспективе равноценен целому городскому микрорайону и это ему позволяет развиваться комплексно, то множество мелких «поселковых» проектов нацелены на строительство всего нескольких тысяч квадратных метров жилья. Даже те проекты, которые можно назвать «средними», это, например, строительство поселка ЖСК «Остров» примерно на 400 семей или пос.Изумрудный город на Весенней на 350 семей, недостаточно значительны, чтобы в них вкладывать госпомощь бюджетным рублем.

Пожалуй, наиболее перспективным проектом малоэтажного строительства в крае на сегодня остается проект «Солнечной долины» в районе пос. Трудового. Однако здесь уже несколько лет не определен единый застройщик этой территории вместо компании, которая первой приступала к его реализации, а значит, есть угроза того, что такого по организации малоэтажного строительства, как в Радужном, здесь не будет.

В какой-то степени масштабно и относительно быстро вырасти малоэтажное строительство в крае может за счет тех участков, которые выдавались и выдаются многодетным семьям, молодым семьям и семьям, имеющим двух детей. Плюс - за счет строительства жилья на «дальневосточных гектарах». Хотя оно вряд ли пойдет «поселковым» путем, в ряде случаев из-за «точечности» и незначительности отдельных выданных под такое жилье территорий, это строительство обречено остаться неорганизованным и будет осуществляться в индивидуальном порядке. Но там, где есть возможность строить малоэтажку по-крупному, эту возможность надо использовать, что и затраты должно сократить, и сроки. А заодно и статистику поправит.

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Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.