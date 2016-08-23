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Хвостохранилище в Хрустальном будет рекультивировано
Координационный совет по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы» принял решение выделить 250 тыс. руб. на проведение оценки затрат на рекультивацию бесхозного хранилища отходов горных выработок месторождения олова, расположенного вблизи поселка Хрустальный. Отходы производства сильно пылят, создавая уже довольно продолжительное время неблагоприятную экологическую ситуацию в самом населенном пункте.
В соответствии с поручением губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края разработан план мероприятий по нормализации экологической ситуации в поселке городского типа Хрустальный Кавалеровского муниципального района.
- Отходы горной выработки в 2014 году внесены в государственный регистр, - отметили в департаменте. - В настоящее время объект не имеет хозяина. В соответствии с действующим законодательством, обязанность по проведению капитального ремонта, консервации и ликвидации таких объектов в этом случае возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Общая площадь хранилища составляет 62 га, высота около 40 м. Большая его часть – 43 а, уже рекультивирована, т. е. засыпана тяжелым грунтом и покрыта древесно-кустарниковой растительностью. Осталось рекультивировать еще 19 га. В настоящее время этот участок интенсивно пылит, между тем расстояние от объекта до ближайшего жилья составляет всего около 150 м, подчеркнули в департаменте.
По информации специалистов, необходимо провести специальные обследования для оценки стоимости окончательной рекультивации хвостохранилища.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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