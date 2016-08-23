Бизнес-омбудсмен Борис Титов: Складывается впечатление, что за арестом мэра Пушкарева стоит не коррупция, а что-то другое...

Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов - о поисках выхода из кризиса, спорах с «самим!» Кудриным и развитии Дальнего Востока

На минувшей неделе в Приморье находился с рабочим визитом Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ. В своем напряженном графике главный бизнес-омбудсмен страны нашел время и для интервью Деловой газете «Золотой Рог».

Наша беседа состоялась 17 августа - в годовщину памятного россиянам дефолта 1998-го, и логично, что главными темами стали текущее состояние и перспективы отечественной экономики.

Время выживания

- Борис Юрьевич, за последние недели Вы проехали от западных границ страны до ее дальневосточной окраины, встречались с предпринимателями разных регионов. Как бы Вы оценили сегодняшнее «самочувствие» бизнес-сообщества? Видят ли люди бизнеса какую-то перспективу?

- Во всех регионах, где я побывал, я старался получить от людей обратную связь, узнать их оценку экономической ситуации. И нигде мне еще не говорили, что кризиса нет. Более того, когда я спрашиваю, какой кризис был тяжелее - 1998 года, 2008 года или нынешний, подавляющее большинство выбирает последний вариант. Этот кризис более сложный, тягучий и непонятный. Люди дезориентированы и не знают, что будет дальше, а правительство ведет себя непоследовательно.

Если свести все с одну фразу, то можно сказать: бизнес сегодня выживает в серьезном, системном, долгосрочном кризисе.

- Значит, пока все-таки выживает?

- К сожалению, не весь бизнес… Мы теряем бойцов: достаточно много предприятий закрывается или банкротится. Кто-то предпочитает держаться до последнего, официально не объявляя банкротства и не аннулируя регистрацию, но количество рабочих мест сокращается как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке.

- Сегодня на высшем уровне идет обсуждение моделей, которые могли бы вернуться к долгосрочному, устойчивому росту экономики РФ. «Фабриками мысли» выступают Центр стратегического развития во главе с Алексеем КУДРИНЫМ и Столыпинский клуб, которым руководите Вы. Оба центра сходятся в том, что важно провести реформы госинститутов. Видите ли Вы политическую волю со стороны президента Владимира ПУТИНА и его окружения для таких реформ?

- Думаю, что мы будем вынуждены пойти и на институциональные, и на экономические реформы в самое ближайшее время. Ресурса, на котором можно было успешно жить без реформ - высоких цен на нефть, у России уже нет.

При этом уже сейчас у Столыпинского клуба есть готовые законопроекты, которые позволят снизить давление на бизнес со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Сегодня наши расхождения касаются того, что должно идти вперед: эксперты Кудрина настаивают на первоочередной реформе институтов, мы же считаем, что институциональные изменения произойдут по мере развития экономики. Бизнес должен работать не только удобно и безопасно, но и выгодно. Кстати, команда во главе с Кудриным, которая уже стояла «у руля» российской экономики, говорила об институциональных реформах, но так ничего и не сделала.

Режимы - эксклюзивные, проблемы - общие

- Многие местные политики любят спекулировать на теме преференций для дальневосточников: льготных кредитов, тарифов и налоговых ставок. Считаете ли Вы, что для развития бизнеса в ДФО необходим особый режим в целом для региона, или достаточно локальных мер вроде Территорий опережающего развития (ТОР) и режима порто-франко на юге Приморья?

- Мы за любые стимулы для развития бизнеса. ТОРы - достаточно интересная идея, а льготы, предоставляемые резидентам Свободного порта Владивостока, выгодны для инвесторов. Конечно, малому бизнесу гораздо сложнее воспользоваться этими льготами, но крупный бизнес, получив статус резидента, так или иначе «подтянет» к своей деятельности малые предприятия. Это даст толчок развитию всех секторов экономики.

Но одних лишь ТОРов и Свободного порта недостаточно для развития всего дальневосточного региона. К тому же, реализация проектов по созданию ТОРов и СВП пришлась на время кризиса. Инвесторы, которые были готовы вкладывать в эти проекты, сегодня пересматривают свои планы. Нельзя забывать и общих для страны экономических условиях - высоких тарифах, высоких кредитных ставках. Проблемы, которые есть в РФ в целом, влияют и на региональный бизнес.

Поэтому сначала в стране должна быть реализована новая экономическая политика. Если будет продолжаться политика жесткого сдерживания расходов и таргетирования макроэкономической стабильности, а не количественного смягчения, как предлагает Столыпинский клуб, рассчитывать на развитие экономики не приходится. Ни на Дальнем Востоке, ни в целом по стране.

- Глава города Владивостока - «краеугольного камня» СПВ - Игорь Пушкарев уже три месяца находится в московском СИЗО, куда был помещен после демонстративного ареста по «экономической» статье. Среди приморских бизнесменов есть точка зрения, что такие события отрицательно влияют на инвестклимат в регионе и отпугивают инвесторов. Согласны ли Вы с таким мнением?

- Наверное, подобные истории c «посадками» чиновников высокого уровня рассчитаны на то, чтобы вызвать радость у бизнеса и общества: смотрите, наконец-то ведется борьба с коррупцией, повышается эффективность госуправления. Но почему-то впечатление совсем другое: кажется, что в основе уголовных дел лежат не коррупционные, а какие-то иные факторы. В целом, такого рода «катаклизмы» отрицательно влияют на деловой климат территории.

«Мы готовы объединяться со всеми»

- Многие считают «Партию роста», которую вы возглавили в феврале этого года, спойлером, призванным не допустить попадания в парламент «Яблока» и ПАРНАСа. Считаете ли Вы эти силы своими соперниками? Разве не проще всем партиям, которые называют себя либеральными, объединиться перед выборами?

- Нас обвиняют в «оттягивании» голосов не только у «Яблока» или ПАРНАСа, но даже у «Единой России». Но «Партия роста» - это не партия против кого-то. Мы отличаемся от остальных политических объединений, которые сначала создаются, а затем придумывают себе программу. У нас все наоборот: сначала появилась программа, а затем партия. Поэтому у нас есть главное, за что мы будем бороться, - это новая экономика России.

По многим вопросам мы могли бы объединиться с другими партиями. Скажу больше: мы готовы объединяться со всеми, кому нужна новая - либеральная и рыночная - экономика России. Но то же «Яблоко» не хочет вести диалог с теми, кто считает Крым частью РФ. ПАРНАС - объединение людей с самыми разными политическими убеждениями, которым руководит бывший премьер-министр Михаил КАСЬЯНОВ. При этом как премьер он не сделал ничего, чтобы экономика России нормально развивалась.

- Предположим, что «Партия роста» прошла в новую Госдуму, и перед парламентариями стоит вопрос - повысить налоги или пенсионный возраст. Какой вариант выберете Вы как председатель партии?

- Ставить вопрос о повышении налогов сейчас может только сумасшедший. Это деструктивный путь, который не ведет к развитию экономики. Что касается повышения пенсионного возраста, сегодня этого делать не нужно. Конечно, какие-то деньги в бюджет такая мера даст, но есть немало других способов пополнения казны, главный из которых - развитие экономики. Хотя со временем это непременно произойдет, но лишь когда увеличится продолжительность жизни наших граждан.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.