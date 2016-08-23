У "Сумотори" появится китайский акцент

Вслед за японскими грузовиками Hino технохолдинг развернет в Приморье сборку китайских FAW

Группа компаний «Сумотори» определилась с новым партнером по автосборочномe производству - вслед за японскими грузовиками Hino структура Виталия ВЕРКЕЕНКО планирует наладить в Приморье сборку грузовиков китайской марки FAW. В дальнейшем планируется локализация производства, чего в случае с Hino пока не произошло. Ранее о планах организовать в Приморье сборку грузовиков и автобусов озвучивала южнокорейская Daewoo, однако, по сведениям деловой газеты «Золотой Рог», корейцы слишком тщательно прорабатывают варианты, тогда как китайцы сработали не в пример оперативно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ГК «Сумотори» (базовая компания - ООО «Технохолдинг «Сумотори») создала СП с китайским автопроизводителем First Automobile Works (FAW) для сборки грузовиков марки FAW в Приморье, в дальнейшем планируется локализация производства. Созданное СП планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, соглашение о реализации проекта ГК «Сумотори» и автомобильный завод First Automobile Works (FAW) подпишут на втором Восточном экономическом форуме в начале сентября во Владивостоке.

Досье "Золотого Рога": First Automobile Works (FAW) - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в Китае завод по производству автомобилей, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году. Завод стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь. Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года. Осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительной техники, запчастей, ремонт и техобслуживание.

Китайский наезд

FAW в 2015 году продала в России 213 грузовиков и 100 легковых автомобилей. В 2016 году компания собирается реализовать 260 грузовых авто и 800 легковушек. В 2017 году, по прогнозам FAW, количество проданных легковых машин увеличится до 1,2 тыс., а в 2018 - уже до 3 тыс. Кроме того, к 2017 году китайская компания планирует расширить количество официальных дилеров легковых автомобилей до 40, охватив крупные города.

По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, сотрудничество с FAW было начато еще в 2015 году, реализация проекта предусматривает три этапа.

«Первый уже начат - два месяца назад создано совместное предприятие и первые автомобили поступят во Владивосток уже в сентябре этого года. Второй этап, к которому мы приступим в начале следующего года, - поставка отдельно шасси и надстройки для грузовых автомобилей. По лицензии завода-изготовителя «Сумотори» на базе совместного предприятия в Артеме будут собираться автомобили с пометкой в ПТС «Сделано в Приморье». Есть уже производственная база, которую мы совместно с китайскими партнерами полностью модернизируем. Третий этап - более глубокая локализация производства и сборка крупных узлов автомобилей, планируется создание нового завода», - сообщил Виталий Веркеенко.

На первом и втором этапах реализация грузовых автомобилей будет осуществляться преимущественно на Дальнем Востоке, на третьем этапе предполагается выход на оставшийся российский рынок.

Отметим, что Технохолдинг Sumotori в настоящее время является официальным дилером Hino Motors, Ltd - компании, входящей в концерн Toyota и являющейся ведущим японским производителем грузовиков среднего и тяжелого класса.

Sumotori в 2007 году стал первым авторизованным дилером Hino Motors по продаже грузовиков Hino 300, Hino 500, Hino 700 на территории России. Технохолдинг поставляет в РФ грузовые шасси Hino, собранные на японских заводах и адаптированные под российские условия, затем на базе авторизованного Техцентра «Сумотори» в Артеме устанавливает на них различные виды надстроек и грузовых пространств. В итоге ООО «Техцентр Сумотори» после установки надстроек на шасси выдает на грузовик Hino российский паспорт транспортного средства установленного образца. При этом Sumotori параллельно поставляет на российский рынок грузовики, полностью собранные в Японии.

Весь модельный ряд продукции Hino Motors обеспечивается гарантийными обязательствами корпорации Hino (2 года или 100 тыс. км), сервисным обслуживанием на базе Техцентра и поставками оригинальных запасных частей Hino.

К сожалению, уровень локализации Hino пока недостаточен, чтобы называть продукт уже российским. Хочется верить, что в случае с FAW локализация пройдет более успешными темпами.

Кто не успел…

Отметим, что реализации проекта с китайским автопроизводителем способствовали успешный пример компании «Соллерс», девальвация рубля и льготный режим ТОРов и СПВ.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», южнокорейская Daewoo Bus Global рассматривает варианты организации в Приморье сборки автобусов и грузовиков под маркой Daewoo (подобный завод готовится к запуску в Ингушетии), китайская Dongfeng ищет партнеров для сборки автобусов, при этом не исключено, что конечный продукт получит российское название.

ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ДДСК, Комсомольск-на-Амуре) планирует диверсифицировать бизнес за счет создания в Комсомольске-на-Амуре сборочного производства китайских грузовиков Sinotruck. Предполагается, что сборка будет осуществляться на двух площадках на территории опережающего развития «Комсомольск» - «Амурлитмаш» и «Парус».

Реализацию проекта первого в России завода по сборке большегрузных машин Sinotruсk марки Howo планируется начать с запуска экспериментального цеха по сборке первых 100 большегрузов на площадке «Амурлитмаш». Предполагается, что в рамках второго Восточного экономического форума ДДСК подпишет с Sinotruсk соглашение по сборке уже на «Парусе». Начать строительство завода на площадке «Парус» планируется в 2017 году. На первом этапе производственные мощности составят 300-800 автомобилей в год, к 2020 году выпуск увеличится до 4 тыс. единиц в год.

Ранее генеральный менеджер Daewoo International Corporation ПАК Кван Ин озвучил, что предприятие также изучает возможность работы в условиях СПВ. «Мы (Daewoo) ведем проекты по производству автомобилей, которые хорошо развиваются в европейской части России, но пока совсем не работаем в Дальневосточном регионе. Мы знакомы с планами развития Дальнего Востока, о которых заявляют руководители разного уровня. И, по нашим оценкам, проект автопроизводства может быть очень перспективным», - отмечал представитель южнокорейской корпорации.

Проекты предполагают использование технологии сборки автомобилей SKD или CKD (литера KD означает Knocked Down, то есть «разобранный»).

CKD (Completely Knocked Down) - это сборка полностью разобранных машинокомплектов, по сути полноценное производство со сваркой и окраской кузовов, которое сейчас существует на АвтоВАЗе, ГАЗе, УАЗе, ТагАЗе, на заводах Ford, Toyota.

SKD (Semi Knocked Down, в Приморье называют «конструктором») - более простое производство, которое часто называют «отверточным», или крупноузловым. На завод из-за границы в специальных металлических конвейерах поставляются детали автомобиля в сборе. Это кузов автомобиля, двигатель, элементы подвески, трансмиссия и другие детали. По этому пути пошло ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского «Соллерс» (первоначальное наименование - ОАО «Северсталь-авто»).

Досье "Золотого Рога": Производство автомобилей Mazda стартовало во Владивостоке в октябре 2012 года. По итогам 2015 года было выпущено 24 тыс. 185 автомобилей. Предприятие выпускает кроссоверы Mazda CX-5 и седаны Mazda 6. В конце 2015 года завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Euro 5. Полная проектная мощность ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» составляет 70 тыс. автомобилей в год.

«Мазда Соллерс» теряет прибыль

По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», кризис на авторынке больно ударил по финансовым показателям ООО «МСМР». Так, выручка компании за 2015 год составила 23,002 млн рублей, что на 43% меньше, чем в 2014 году. В итоге 2015 год компания закончила с чистым убытком по РСБУ в размере 1,572 млрд рублей против 3,659 млн рублей чистой прибыли в 2014 году и 660,111 млн рублей в 2013 году.

Предполагается, что в ближайшее время ООО «МСМР» подпишет специальный инвестиционный контракт (СПИК) с межведомственной комиссией при Минпромторге РФ. Новый режим сборки будет действовать вплоть до 2023 года.

Подписание контракта уже одобрено межведомственной комиссией при Минпромторге РФ. По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить новые производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. МСМР создаст новые мощности по производству 50 тыс. двигателей в год, вложив 2 млрд рублей. Кроме того, компания обязуется освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda, а также автомобильных двигателей Mazda Sky Activ-G.

ООО «МСМР» также не исключает возможность возобновления сборки во Владивостоке южнокорейских автомобилей SsangYong, приостановленной в 2015 году.

«В 2015 году совместный проект по сборке SsangYong был приостановлен в связи с экономической ситуацией и снижением спроса на продукцию. Как минимум нужен спрос на производимую продукцию. Сейчас рынок не показывает положительной динамики спроса на автомобили», - сообщала руководитель департамента по связям с общественностью ООО «МСМР» Инна ТУНЫК участникам российско-китайского Медиатура, организованного ТАСС и газетой «Жэньминь жибао».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.