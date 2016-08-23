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Во Владивостоке активно ремонтируют жилье
В многоквартирных домах Владивостока продолжаются работы по капитальному ремонту жилых домов - в рамках городской программы капремонта. По заказу мэрии в домах ремонтируют или полностью заменяют системы отопления, канализации, водоснабжения, обновляют кровли, фасады и т.д. Только в этом году различные виды ремонтных работ будут проведены в краевой столице более чем в 200 жилых домах. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 312 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, капитальный ремонт с 2014 года проводится за счет специальных платежей собственников. Однако собираемых средств не хватает на своевременный ремонт всех домов, которые в нем нуждаются, программа растянута на долгие годы, поэтому городская программа в такой ситуации попросту спасительна, так как позволяет сохранить дома и обеспечить благополучие их жителей.
Так, в доме №53 на улице Крыгина специалисты провели комплекс работ по ремонту электропроводки, смонтировали необходимое оборудование, в том числе контур заземления, который позволит даже при перебоях на сетях не выводить из строя бытовую технику в квартирах.
В доме № 35а на улице Бестужева силами подрядной организации проведена реконструкция кровли, отремонтирован фасад, в подвале меняют трубы. В доме № 31 на улице Пологой за счет средств городского бюджета проведен ремонт системы холодного водоснабжения. На Сахалинской, 21 отремонтирован фасад, на Завойко, 6 - система отопления. На Угрюмова, 1а - инженерные системы, а на Красного Знамени, 85 - системы холодного и горячего водоснабжения.
За качеством работы подрядных организаций следят представители управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.
Специалисты регулярно выезжают на объекты, на которых проводятся какие-либо ремонтные работы, и следят за тем, чтобы все было выполнено качественно, из хороших материалов и в установленные сроки.
Напомним, что за последние 8 лет различные виды ремонтных работ по городским, краевым и федеральным программам проведены более чем в 1860 многоэтажках Владивостока.
На фото: Только в этом году различные виды ремонтных работ будут проведены в краевой столице более чем в 200 жилых домах.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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