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Приморцам - достойное жилье
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Во Владивостоке активно ремонтируют жилье

23 Августа 2016, 09:15 | Приморье

В многоквартирных домах Владивостока продолжаются работы по капитальному ремонту жилых домов - в рамках городской программы капремонта. По заказу мэрии в домах ремонтируют или полностью заменяют системы отопления, канализации, водоснабжения, обновляют кровли, фасады и т.д. Только в этом году различные виды ремонтных работ будут проведены в краевой столице более чем в 200 жилых домах. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 312 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, капитальный ремонт с 2014 года проводится за счет специальных платежей собственников. Однако собираемых средств не хватает на своевременный ремонт всех домов, которые в нем нуждаются, программа растянута на долгие годы, поэтому городская программа в такой ситуации попросту спасительна, так как позволяет сохранить дома и обеспечить благополучие их жителей.

Так, в доме №53 на улице Крыгина специалисты провели комплекс работ по ремонту электропроводки, смонтировали необходимое оборудование, в том числе контур заземления, который позволит даже при перебоях на сетях не выводить из строя бытовую технику в квартирах.

В доме № 35а на улице Бестужева силами подрядной организации проведена реконструкция кровли, отремонтирован фасад, в подвале меняют трубы. В доме № 31 на улице Пологой за счет средств городского бюджета проведен ремонт системы холодного водоснабжения. На Сахалинской, 21 отремонтирован фасад, на Завойко, 6 - система отопления. На Угрюмова, 1а - инженерные системы, а на Красного Знамени, 85 - системы холодного и горячего водоснабжения.

За качеством работы подрядных организаций следят представители управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Специалисты регулярно выезжают на объекты, на которых проводятся какие-либо ремонтные работы, и следят за тем, чтобы все было выполнено качественно, из хороших материалов и в установленные сроки.

Напомним, что за последние 8 лет различные виды ремонтных работ по городским, краевым и федеральным программам проведены более чем в 1860 многоэтажках Владивостока.

На фото: Только в этом году различные виды ремонтных работ будут проведены в краевой столице более чем в 200 жилых домах.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: жилье  строительство 













Комментарии

  • rezmeeperez13:23, 23.08.2016#

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