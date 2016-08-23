Медовое побоище: пчеловоды Приморья в одиночку ведут войну с фальсификатом

Пчеловоды Приморья признают, что рынок меда захлестнула поддельная продукция, и поддерживают введения нового медового ГОСТа

Производителей меда в ближайшее время ожидает введение новых стандартов качества для их продукта. Изменением нормативной базы и разработкой нового медового ГОСТа сейчас занимается Минсельхоз, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сообщается также о том, что в союзе пчеловодов предлагают включить в ГОСТ обязательную проверку на содержание тяжелых металлов, антибиотики и прочие вредные вещества и снизить максимальный порог влажности. Причинами нововведений стали накопившиеся проблемы с качеством продукта, предлагаемого нашим покупателям в торговых точках, широкое распространение фальсификата на российском рынке. Кроме того, действующие сегодня требования к качеству меда, производимого на территории нашей страны, делают этот традиционный российский продукт неконкурентоспособным на внешних рынках.

Приморский край, как отмечают сами пасечники, с давних времен был едва ли не самым крупным поставщиком меда в огромной советской стране. Сейчас эти позиции утрачены, а сама отрасль столкнулась с целым комплексом проблем, которые никак не способствуют ее возрождению. Но несмотря на эти проблемы, пчеловоды в общем уверены, что ужесточение требований к качеству продукции, которую сейчас производят в крае, будет способствовать оздоровлению ситуации. Доля низкокачественного меда в Приморье, по их оценкам, очень велика.

В общем, отрасль в Приморье почти полностью представлена частными пасеками, из которых единицы имеют статус юридического лица и одно предприятие - государственное, существующее на базе ПримНИИСХ. О том, как оценивают пчеловоды решение повысить требования к качеству и что ждет отрасль в Приморье после введения жестких стандартов, деловая газета «Золотой Рог» поинтересовалась у местных производителей меда.

Председатель «Союза пчеловодов Приморского края» Сергей БУТЕНКО:

- Повышение требований к качеству - это актуально для отрасли, и я поддерживаю работу правительства в этом направлении. У наших ближайших соседей - Китая, Кореи, Японии - высокие требования к качеству меда, как и у всех остальных зарубежных потребителей. А у нас сейчас действует ГОСТ такой, который позволяет даже фальсификаты выпускать, делать такой, скажем, «полумед». Есть еще понятие «диастазное число» (основной показатель натуральности и зрелости меда, чем выше этот показатель, тем лучше мед). В ГОСТе прописано очень низкое диастазное число, соответственно, влажность высокая - 20%. Но этот процент влажности говорит о том, что мед незрелый. И под этот незрелый мед можно много фальсификата изготовить, например, перемешать его с сахаром. Особенно китайские переработчики любят это делать. Поэтому желательно, чтобы нормативная влажность была бы на уровне 18,5-19%. То, что выше этой нормы, - незрелый мед, т.е. пчела его переработала не полностью, и он является медом наполовину. И свойства его не такие, как у зрелого меда.

Оптовая цена на мед в этом году на рынке Приморья - примерно 210-220 руб. за кг, а розничная - в пределах 280-300 руб. Это недорого в сравнении с регионами с развитым пчеловодством. Просто у нас нет ни бренда, ни такого понятия, как «Приморский мед», а само пчеловодство на данный момент представлено не как отрасль, а как любительское занятие, т.е. как охотники, рыбаки. Хотя наш качественный мед, который приезжают закупать у добросовестных пчеловодов поставщики из Китая, Санкт-Петербурга, Сибири, в том числе Якутии, высоко ценят. Если закупщики меда начнут под другие стандарты подстраиваться, то они будут предъявлять более высокие требования к пчеловодам. И пчеловоды начнут качать более качественный мед, появится больше хорошего продукта, но цена тоже, думаю, будет расти.

Мы со своей стороны, как «Союз пчеловодов Приморского края», видим свою задачу в том, чтобы вывести пчеловодство на промышленный уровень. Но в одиночку мы это не сделаем. Администрация края вроде как начинает обращать на пчеловодство внимание, если год-два тому назад они в нашу сторону даже не смотрели, то сейчас уже разговоры о пчеловодстве появились. Надеюсь, в ближайшем будущем они пойдут на встречу. Мы со своей стороны уже создаем небольшие кооперативы.

Заведующий лабораторией пчеловодства Прим НИИ СХ, Максим ШАРОВ:

- Рынок действительно захлестнул фальсификат. Сейчас действуют два ГОСТа: старый ГОСТ (норма влажности 21%) и новый ГОСТ Таможенного Союза (норма влажности 20%). У нас в ПримНИИСХе своя пасека на 200 пчелиных семей, мы занимаемся маточным поголовьем. Когда наш мед проверили в своей лаборатории испанцы, которые приезжали к нам познакомиться с приморим медом, то оказалось, что влажность у нашего продукта 16,5% и другие показатели тоже были положительные. По их мнению, наш мед подходит под европейские стандарты, и они готовы его покупать. Это говорит об экспортном потенциале приморского меда.

В прошлом году нам на собрании зачитали, что в Приморье зарегистрировано всего 364 пасеки. Мы тоже делали приблизительные подсчеты, получилась другая цифра - около 4 тыс. пчеловодов, 60 тыс. пчелиных семей. У нас большое количество пчеловодов работают «в тени» и не стремятся зарегистрироваться. Это тоже осложняет проблему фальсификации, низкого качества меда, повышенной влажности, содержания антибиотиков и даже безграмотности пчеловодов.

Впрочем, не все проблемы, связанные с показателями, регулируемыми нормативами, для Приморья актуальны. Те же тяжелые металлы – это не актуально, поскольку основная масса меда берется в липовых массивах, а не там, где есть крупные перерабатывающие предприятия, загрязняющие окружающую среду. Тут более актуальный вопрос – сохранение липовых лесов.

Еще один показатель – это наличие антибиотиков. Их присутствие в меде запрещено. Но антибиотики применяют тогда, когда пчелы болеют. У нас возникает только одно такое заболевание, которое требует применения антибиотиков и то не очень серьезной группы. Оно называется нозематоз. Для сравнения: в центральных регионах нашей страны таких заболеваний четыре. Поэтому применение антибиотиков у нас не носит масштабный характер.

И главное: кто и как будет контролировать эти параметры? Частник не повезет в лабораторию на анализ свой мед самостоятельно, для него это дорого. А у нас свыше 90% пчеловодов – частники.

Директор ООО «Пчелка» Любовь Лялькина:

- Ужесточение требований к качеству, конечно, нужно, но в пределах разумного. На нас выходили европейские покупатели, у них требование – до 16% влаги. Но это нереально у нас. Я поддерживаю стандарт влажности 21%, в него мы вписываемся, во влажность в 20% - с трудом, а если еще ужесточат, сделают 19%, то в будет туго. Для нашего климата морского и влажного эти требования нереальны. Кроме того, у нас сейчас возникла проблема, связанная с полями, на которых работают китайцы и обрабатывают химикатами посевы. Наш пчелка улетает на те поля и домой не возвращается. Она просто там умирает. А китайцы стали умные. Они раньше руководствовались нашим ГОСТом на мед, а теперь требуют, чтобы мы соответствовали ГОСТу КНР, чтобы не было антибиотиков и мед был хорошего качества. Это из-за того, что у нас применение химических веществ так распространено, они сами боятся отравиться. Хотя у них в Китае я видела в магазине мед с влажностью 24%. А с нас требуют 20% влажности. Это бессовестно с их стороны. Свои продукты можно и похуже продавать, а с нас дерут три шкуры.

Пасечник Андрей Сколов:

- Раньше Приморский край называли страной текущего меда, потому что у нас произрастают такие уникальные медоносы, которых нет нигде больше в мире. И мед у нас достаточно вкусный и целебный, но вот качество его страдает, он бродит. Я пытался однажды, продав свой мед, скупить еще и у наших пасечников, чтобы реализовать поставщикам из других регионов. Но когда я проверил качество собранного по краю меда, то оказалось из 50 тонн только 5 тонн были хорошего качества, т.е. 10%. Это было несколько лет тому назад, сейчас ситуация понемногу меняется.

Если качество нашего меда повысить, то он опять будет востребован на всех рынках, в том числе мировых. Я за более жесткие ГОСТы, но боюсь, что пчеловодов в этом случае в Приморском крае будет меньше. У нас многие пчеловоды еще помнят советские времена и привыкли к тем порядкам, когда забирали мед любого качества. И сейчас они мечтают вернуть те времена. Но этого уже не будет, сейчас нужно делать качественный мед.

Молодых кадров в пчеловодстве у нас практически нет. Отсутствуют и учебные заведения для пчеловодов, нет специалистов как таковых. Мы занимаемся этим непрофессионально. Да и самой отрасли, можно считать, нет, поскольку отсутствуют субсидирующие программы. Тут надо глобально подходить к проблеме. Для начала нужно менять генетику пчел, тогда можно переходить к промышленным масштабам производства. У нас сейчас китайцы начали покупать мед, причем берут разного качества. Может быть, их спрос и оживит отрасль пчеловодства. Перспективы у нас огромные, потому что Приморский край - сильная медовая территория.

Пчеловод, экспортер Вячеслав Дайнеко:

- Мы должны вернуться к высоким стандартам, которые уронили в последние годы. Я могу смело сказать - сегодня меда, соответствующего мировым стандартам качества, в Приморском крае практически нет. В России высокие стандарты остались только у башкирского меда. Нам пока до международных стандартов очень далеко, до ветеринарных стандартов, стандартов по сертификации и т.д. Но нам изначально нужно браться даже не за пчеловодство, а за решение вопросов с собственностью участка земли для пасечника. Нужно разобраться с тем, кто владеет землей, на которой работает пасечник. На сегодняшний день в Приморском крае с пчеловодами поступили самым бессовестным образом. Ни у одного пчеловода нет нормального земельного надела в тайге. Леса сдали в аренду. Вот это самое важное. Сначала нужно определить собственность, а потом уже прописывать стандарты, потому что что инвестировать в развитие, не имея гарантий, что землю не отберут, никто не будет. А пасечники у нас от всяких браконьеров, тех кто рубит лес, сильно пострадали. Их сгоняли с места, уничтожали липу. Мы сейчас готовим иски в суд, и этих исков будет много.

Директор ООО «Росмёд» Федор Кожокар:

- На Дальнем Востоке главный мед - липовый, здесь произрастает 8 видов лип, а маньчжурская липа цветет только у нас, поэтому такого меда нет нигде. Раньше не трогали липы, а сейчас безбожно рубят. Для пчеловодов это очень большая проблема. В России, конечно, пчеловодство запущено, даже для лечения используют антибиотики, те препараты, которые в Европе давно запрещены. Мы сейчас собираемся отправлять мед в Японию на обследование и просто уверены, что наш мед без каких-либо добавок. Нам не выгодно ударить лицом в грязь. Там строго смотрят на наличие антибиотиков. Но в наших лечебных заведениях везде пчел пичкают антибиотиками, нет такого, чтобы кто-то пытался заменить это лекарство другими препаратами. У нас на это никто внимание не обращает, ни надзор, ни ветлечебницы. Если на западе есть четкие рекомендации чем обрабатывать, чтобы не было содержания ни антибиотиков, ни тяжелых металлов, то у нас за этим никто не следит. Сам пчеловод купил что-то, скормил, а потом, когда начинаются проверки, оказывается, что продукт нельзя есть.

Если повысят требования, то это, конечно, хорошо скажется на качестве меда, но, с другой стороны, может обернуться не очень хорошо для пчеловодов. Я знаю немало пчеловодов, которые работают не просто от нечего делать, а просто потому, что это их образ жизни. У них и мед качественный. Но все дело портят перекупщики. Они берут мед плохого качества, продают его любыми способами, а в результате репутация нормальных пчеловодов портится. Вот даже сейчас тут, где я живу, мед вагоном отправляют в Китай, берут любого качества. Влажность по мировым стандартам должна быть 18%, они отправляют 23%. А потом начинаются проблемы.

В общем, у нас в крае мед хороший, но проблема в том, что его качают раньше времени. И очень плохие условия его хранения. Мы много денег потратили на то, чтобы создать эти условия, приобрели холодильники, дорогостоящее оборудование, которое удаляет влагу. Стараемся развиваться, но государство нам вообще не помогает.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Приморский мед просит бренда

Приморский край занимает первое место по производству меда среди регионов Дальневосточного Федерального округа. «Его объем отличается от других субъектов в разы. Доля Приморского края составляет почти 60% от всего дальневосточного меда», - отмечают специалисты. Кроме того, по объемам произведенного меда Приморье входит в ТОП-5 в рейтинге субъектов РФ.

«К 2015 году производство меда выросло почти в пять раз - до 4,8 тысяч тонн. По этому показателю Приморье занимает четвертое место в стране», - добавили они. По мнению специалистов в области пчеловодства, у региона есть все условия для увеличения количества пчелосемей и объемов производства меда.

По данным Росстата, стоимость меда на российском рынке в среднем была в районе 451 руб. за кг. В Приморском крае этот показатель значительно ниже. Причину дешевизны приморского меда местные пчеловоды объясняют особенностями спроса, а также неготовностью в большинстве своем самих производителей цивилизованно выйти на рынок, предложив брендированную продукцию. По данным «Союза пчеловодов Приморского края», сегодня в регионе заготавливают порядка 10-12 тыс. тонн меда ежегодно, на 85% сбор идет с липы. Прибыль пчеловода, по словам председателя приморского Союза Сергея БУТЕНКО, получает только на 50% от продажи меда, остальное приносит реализация продукции пчеловодства, например, пыльцы, перги, трутневого гомогената, настойки Восковой моли, маточного молочка, прополиса и др.

Продавать мед относительно крупными партиями в Приморье в состоянии далеко не все владельцы пасек, равно как и самостоятельно выходить на зарубежные рынки. Поэтому в реализации активно участвуют различные посредники. С 2015 года резко возрос экспорт меда в страны Восточной Азии, в основном в КНР. По словам экспертов, сейчас отечественные производители остаются менее конкурентоспособными на внешних рынках. С другой стороны, наш рынок остается открытым для менее качественного продукта из стран Азии.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.