Управление Спецморнефтепорта Козьмино отпраздновало новоселье

ПРИМОРЬЕ, 22 августа, ZRPRESS. В ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» состоялось открытие нового административно-бытового корпуса для сотрудников аппарата управления. На торжественной церемонии звучали слова поздравления в адрес руководителей и сотрудников, завершилось мероприятие обзорной экскурсией по зданию и красочной концертной программой.

Административно-бытовой корпус ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» – это современное офисное здание на сто пятьдесят пять рабочих мест. Работы по строительству были начаты 1 марта 2011 года. Задача ставилась непростая – в короткий срок возвести представительное, но в то же время многофункциональное здание для крупнейшего в Находке предприятия. Успех был обеспечен с самого начала – проект офисного здания получил награду как лучшее архитектурное произведение Приморского края.

Здание общей площадью более 6 тыс. кв. м. согласно проекту включает в себя более 60 помещений различного назначения: просторные кабинеты для сотрудников, конференц-зал на 144 посадочных места и зал совещаний, медицинский кабинет и обеденный зал, в цокольном этаже – автомойка для служебного транспорта, складские помещения, архив и гараж. Прилегающая парковочная зона вмещает 80 автомобилей, а само здание обрамлено газонами с зелеными насаждениями и удобными скамейками для отдыха.

В «сердце» АБК расположилась главная служба порта – центральная диспетчерская, координирующая все технологические процессы, в особенности – учет нефти и ее погрузку на нефтеналивные суда. Близкое расположение к площадке береговых и причальных сооружений позволяет прямо из окон следить за работой спецморнефтепорта.

«Золотой Рог».