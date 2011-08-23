В забой идут профессионалы

В последнее воскресенье августа профессиональный праздник День шахтера отмечают коллективы предприятий ОАО «Приморскуголь», Владивостокского филиала ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Но нынче праздник особый.

В этом году СУЭК - крупнейшее в России угольное объединение и единственная отечественная компания, входящая в десятку лидеров мирового угольного рынка по объемам добычи угля, - отмечает 10 лет со дня образования.

В сфере стратегических интересов СУЭК в Приморском крае находится одно из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока - ОАО «Приморскуголь». На предприятиях компании в Приморском крае трудятся более 2600 человек.

Шаги роста

За время присутствия компании в крае с 2003 года добыча и реализация угля на приморских предприятиях СУЭК выросли на треть и превысили отметку 5 млн тонн. За счет успешной реализации инвестиционной политики компании добычные предприятия ОАО «Приморскуголь» с 2009 года вышли на уровень годовой добычи в 4 млн тонн угля в РУ «Новошахтинское» и 1 млн тонн в ШУ «Восточное».

Добываемый уголь отгружается для нужд теплоэнергетики Приморского края (69,5% в 2010 году), ЖКХ, населению и прочим потребителям (30,5%). Поставляемый Владивостокским филиалом ОАО «СУЭК» товарный уголь, по данным 2010 года, закрывает 40% потребности потребителей Приморского края, а вместе с привозными углями других угледобывающих предприятий СУЭК - 53%.

В настоящее время в состав ОАО «Приморскуголь» входят угледобывающие предприятия: разрезоуправление «Новошахтинское» и шахтоуправление «Восточное», а также Артемовское ремонтно-монтажное управление, оказывающее услуги производственного характера по ремонту и монтажу оборудования.

В основе успеха РУ «Новошахтинское» – модернизация

Для угольщиков Приморья день профессионального праздника, юбилей компании – еще один повод для подведения итогов работы, анализа результатов деятельности.

Так, крупнейшее предприятие СУЭК в Приморском крае - разрезоуправление «Новошахтинское» - к праздничной дате подходит с достойными показателями. План I полугодия по добыче угля здесь был перевыполнен на 16,3%. По итогам 2011 года прогнозируется обеспечить угледобычу на уровне 4 млн 600 тыс. тонн.

За время работы в СУЭК специалистами предприятия разработана программа технического перевооружения, в рамках которой был увеличен парк большегрузных автосамосвалов; производится замена экскаваторов типа ЭКГ на гидравлические экскаваторы с рабочим оборудованием обратная лопата, что позволяет сократить потери угля при производстве добычных работ и повысить производительность на производстве транспортной вскрыши.

В настоящее время на разрезе проводятся подготовительные работы по изменению транспортной схемы доставки добытого угля на пункт погрузки угля в ж/д вагоны с применением конвейерного транспорта, что позволит обеспечить ритмичную отгрузку угля потребителям, а также снизить затраты на транспортировку угля.

Приморские угольщики активно участвуют во всех мероприятиях компании. Так, в августе этого года горняки разрезоуправления «Новошахтинское» заняли четыре призовых места в пяти номинациях первой олимпиады профессионального мастерства среди работников ОАО «СУЭК», проходившей в Республике Хакасия. Чемпионский титул в номинации «Лучший машинист экскаватора ЭШ-10/70» завоевал приморский горняк Александр БЕРЕЖНОЙ.

РУ «Новошахтинское» занимает лидирующее положение в отрасли не только благодаря внедрению новых технологий и современного оборудования. Основа успеха – опыт, мастерство и преданность горняков своей профессии.

Размер социального пакета, которым пользуются сотрудники предприятия, существенно превышает минимальный уровень, установленный законодательством. По всем вопросам социально-трудовых отношений компания тесно взаимодействует с профсоюзами. В 2010 году по результатам конкурса колдоговоров, проводимого федерацией профсоюзов Приморского края, колдоговор предприятия РУ «Новошахтинское» был признан лучшим.

Инвестиции для динамики ШУ «Восточное»

Одна из основ успешной динамики приморских предприятий компании - продуманная инвестиционная политика. Наиболее наглядным примером грамотного выполнения инвестпрограммы СУЭК в Приморском крае можно назвать ШУ «Восточное» (отрабатывает запасы участка «Восточный-2» Липовецкого каменноугольного месторождения), где с 2004 года началась масштабная модернизация производственных мощностей предприятия. Сегодня шахтоуправление является единственным предприятием, ведущим добычу каменного угля на территории Приморского края в объеме более 1 млн тонн в год.

Для улучшения качества отгружаемого угля в ШУ «Восточное» в 2010 году запущен в работу новый комплекс сухого пневматического обогащения FGX-12, который позволяет не только снизить зольность выпускаемой товарной продукции, но и получать новый продукт – концентрат, востребованный на экспортном рынке.

О высоком уровне профессионализма липовецких шахтеров свидетельствует и следующий факт. Представители шахтоуправления «Восточное» ОАО «Приморскуголь» приняли участие в первой Всероссийской олимпиаде шахтерского мастерства, которая проходила с 8 по 12 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области (Кузнецкий угольный бассейн, Россия), и стали серебряными призерами соревнований. Команда под руководством горного мастера очистного забоя Вячеслава ТАРАСОВА продемонстрировала четкость и слаженность в выполнении заданий, грамотность в вопросах соблюдения правил технологической безопасности, высокий уровень мастерства и профессионализма.

Успешная деятельность Сибирской угольной энергетической компании способствует социально-экономическому развитию региона. Только в минувшем 2010 году сумма перечисленных налоговых обязательств ОАО «СУЭК» в консолидированный бюджет Приморья составила 168 млн рублей. Успехи, которые демонстрирует СУЭК в Приморском крае, - итог продуманной политики, направленной на усовершенствование угольного производства. Главная же составляющие успеха - высокий профессионализм коллектива, стремление сотрудников к эффективному труду, личная мотивация каждого к построению благополучной карьеры.