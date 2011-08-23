Первая в России частная железная дорога прекратила свое существование

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отстояло право носить гордый статус монополии - 2011 год стал последним для первой в России частной железнодорожной компании ОАО «Золотое звено», борьбу с которой РЖД вели с 1999 года.

По сведениям «ЗР», 22 июля в ЕГРЮЛ были внесены сведения о прекращении деятельности ОАО «Золотое звено» в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

ОАО «Золотое звено» зарегистрировано 3 июня 1992 г. администрацией Центрального района г.Хабаровска для строительства и эксплуатации российско-китайского участка железной дороги между станциями Камышовая Хасанского района Приморского края и Хуньчунь китайской провинции Цзилинь. В состав учредителей вошли Фонд имущества Приморского края, комитет по управлению имуществом Хасанского района, 25-й военный завод, ОАО «Примагропромэкспорт» и физлица. В собственности ОАО находятся станция Камышовая и российский участок пограничной железной дороги (20,3 км от госграницы до магистрали), небольшое количество вагонов и тепловоз.

Досье "ЗР"

Уставный капитал ОАО «Золотое звено» составляет 650 тыс. рублей, он разделен на 650 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. По последним открытым данным (на 1 октября 2009 г.), 13,8% акций «Золотого звена» принадлежали ОАО «РЖД», 15,54% - Татьяне ШУЛЬГЕ, 10,24% - экс-президенту Далькомбанка Андрею ШЛЯХОВОМУ, 5,98% - Елене ТЕКИЕВОЙ, 0,2248% - бывшему гендиректору «Золотого звена» Сергею КРИВОРУЧКО.

Дорога есть, а грузов нет

Большинство акций «Золотого звена» изначально было размещено среди железнодорожников. Под хорошие будущие дивиденды - прогнозы относительно прибыльности погранперехода были полны оптимизма. «Если развить там соответствующую инфраструктуру, то через этот переход пойдут китайские грузы в российские порты Приморского края для их дальнейшей транспортировки в Южный Китай», - говорил в свое время директор ГипроТрансТЭИ ОАО «РЖД» Федор ПЕХТЕРЕВ. По идее, в транспортный коридор должны были «завязать» хасанские порты - Посьет и Зарубино. Не вышло.

Строительство железной дороги на юге Приморья было закончено в начале 1999 г., но только через четыре года станция Камышовая получила экспортный код. Все эти годы фирма провела в бесконечных тяжбах с Министерством путей сообщения РФ. Грузы приходили сюда как обычному российскому грузополучателю, но при этом брался международный тариф. Целый год дорога не работала. В 2001 г. «Золотое звено» все-таки начало перевозки, но работало в убыток. Так, в 2002 г. компания выручила от перевозок 3 млн рублей, а за пользование подвижным составом ей начислили 8,2 млн рублей. До 2005-го через переход еще уходили составы с дальневосточным лесом в Китай, но потом станция прекратила деятельность, а акционеры «Золотого звена» ударились в судебные тяжбы с РЖД.

«Дорога есть, а грузопотоков нет, - заявил весной 2004 года первый вице-президент ОАО «РЖД» Хасян ЗЯБИРОВ. - Конечно, организация сухопутного железнодорожного перехода - это целый комплекс организационно- технических мероприятий и с российской стороны, и со стороны Китая. На сегодняшний день переход принят в эксплуатацию и открыт. Те замечания, которые были со стороны таможенных и пограничных органов - по помещениям, где они должны были располагаться, и по оснащению таможенных и пограничных органов со стороны акционерного общества «Золотое звено», устранены. Но объемы остаются незначительными. В сутки проходит по 2-3 вагона, в основном из Китая идет продовольствие. Безусловно, без помощи властей, губернатора Приморского края, полпреда Президента РФ в ДФО полностью решить проблему не удастся».

Помощи частная компания, увы, так и не дождалась. Как следствие, по итогам 9 месяцев 2009 г. компания получила 67,078 млн рублей чистого убытка при выручке в... 191 тыс. рублей.

Участники рынка до сих пор уверены, что частная железная дорога могла стать рентабельной, если бы не «разборки» с РЖД. По словам генерального директора Сергея Криворучко, при прохождении перехода Махалино-Хуньчунь грузоотправителю приходилось платить дважды: по международному тарифу и за пользование вагонами РЖД. В итоге плата за провоз груза через Камышовую получалась значительно выше, чем за аналогичную перевозку через соседний погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ.

«Мы забираем вагоны в Махалино и везем их в Китай по своим тарифам. Но пока вагон идет в КНР, разгружается там и возвращается обратно, дорога нам начисляет деньги за подвижной состав. Если сравнить с Гродеково, то там плата за пользование вагонами уже включена в международный тариф. Значит, и в тариф до Махалино это тоже должно быть заложено. С какой стати тогда с нас брать за пользование? Здесь отсутствует принцип равнодоступности», - считал Сергей Криворучко и обратился в Федеральную антимонопольную службу.

В 2008 году ФАС по заявлению ОАО «Золотое звено»оштрафовала РЖД и его филиал ДВЖД за нарушение закона о конкуренции на 500 тыс. рублей. Но как утверждали в «Золотом звене», РЖД предпринимали попытки поставить частную компанию под свой контроль путем массированной скупки акций или посредством процедуры банкротства.

ФАС предписала РЖД прекратить нарушения антимонопольного законодательства. РЖД согласились, но обжаловали решение ФАС в суде. В октябре 2005 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу РЖД, а в декабре апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Однако уже в апреле 2006 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа направил дело на новое рассмотрение. И суды всех инстанций на новом рассмотрении признали решение ФАС законным. Однако ДВЖД не исполнила предписания антимонопольного органа и была оштрафована.

Хоть шерсти клок...

По данным ДВЖД, когда с 1993 по 1997 год строилась линия Махалино - Камышовая - Хуньчунь, дорога предоставила на эти цели заем в размере 90,7 млн рублей. Позже между Дальневосточной магистралью и «Золотым звеном» был установлен график погашения заемных средств. Однако компания смогла вернуть лишь 2,8 млн рублей.

Являясь одним из крупнейших кредиторов, дорога подала иск о расторжении договоров целевого займа и взыскании с должника невыплаченной суммы. Иск был удовлетворен, с ответчика в пользу РЖД должны быть взысканы денежные средства в размере 87,951 млн рублей. Кроме того, на «Золотое звено» начислены пени в размере 26 млн рублей. Однако платить частной компании было нечем.

В начале 2010 г. Арбитражный суд Хабаровского края принял решение об открытии конкурсного производства в отношении «Золотого звена». Попытки гендиректора Сергея Криворучко обжаловать решение закончились новым витком тяжб. Процесс завершился летом. С 27 июля 2010 г. в отношении «Золотого звена» действовала процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим был назначен Денис АКУЛИНИН.

Помимо РЖД среди кредиторов «Золотого звена» значился Далькомбанк, а также две китайские фирмы: «Железнодорожная корпорация «Северо-Восточная Азия» и «Компания по развитию пограничного перехода Тумэньцзянь». В ходе рассмотрения иска о банкротстве с заявлением о включении в реестр кредиторов обратились и другие заемщики. Размер их требований превысил 130 млн рублей.

Конкурсное производство завершилось 21 декабря 2010 года, однако еще полгода компания формально находилась в подвешенном состоянии. Постановлением апелляционного суда от 11 марта 2011 года определение о завершении конкурсного производства было отменено, а дело было направлено на новое рассмотрение. Автором кассационной жалобы выступало ЗАО «Астери», при этом в качестве обоснования претензии выступала принадлежащая «Золотому звену»... квартира площадью 50,4 кв. м в Хабаровске, переданная РЖД по договору отступного. Естественно, что суд не посчитал весомым столь формальный повод и оставил кассационную жалобу ЗАО без удовлетворения. На этом эпопея вокруг «Золотого звена» закончилась.

Что будет дальше с железнодорожным переходом «Золотого звена»? ЗР» не удалось получить точку зрения ОАО «РЖД».

P.S. И все же, как считают специалисты, осуществление этого проекта подало другие идеи устройства новых транспортных схем на стыке границ России, Северной Кореи и Китая. Китайцы, в частности, в свое время предлагали сдать им в долгосрочную аренду приморские порты Зарубино (ныне ОАО «Порт Троицы») и Посьет. В бухте Троицы, где находится порт Зарубино, они готовы были построить контейнерный супертерминал, который мог бы перерабатывать до 100 тыс. контейнеров в год, а это порядка 35 млн тонн грузов. Китай был готов инвестировать развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры на чужой территории, но все уперлось в неразрешимый, как и следовало ожидать, политический вопрос.