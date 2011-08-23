Итальянцы на «Аскольде»

На Дальневосточном арматурном заводе ОАО «Аскольд» готовятся выпускать радиаторы отопления из алюминиевых сплавов. В одном из корпусов установлены три роботизированных комплекса на базе машин литья под давлением, а также плавильные печи.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аскольд», из Италии привезли и установили дорогостоящие пресс-формы. И для пуска новой линии на завод приехали итальянские специалисты: инженер–механик из Tecnofusione, которая известна на весь мир плавильными печами, и инженер другой компании с мировым именем Micro Tech, которая проектирует пресс-формы для машин литья под давлением.

По словам руководителя проекта Михаила МИЛОСТНОГО, монтажные и подготовительные работы к запуску оборудования вышли на финишную прямую. Также готов к работе плавильный участок. По отзыву итальянских специалистов, заводские инженеры и рабочие профессионально провели все подготовительные работы. Этого, с их слов, достаточно, чтобы предприятие выпускало продукцию с высоким качеством.

В ближайшее время на «Аскольде» ждут еще специалистов из Италии. На предприятие поступило новое современное оборудование для автоматических линий механообработки, сборки и покраски.