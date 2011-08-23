«Прогресс» отметит 75-летие

21 августа, в День воздушного флота России, ААК «Прогресс» открыла двери для жителей Арсеньева. Последний раз оборонное предприятие это делало четверть века назад, когда отмечало свое 50-летие.

В это воскресенье можно было увидеть обновленный авиационный музей под открытым небом, сфотографироваться на фоне «Черной акулы», пройти на летно-испытательную станцию. И какой праздник в Арсеньеве без шоу парашютистов и авиамоделистов, которыми славится Арсеньев далеко за пределами Приморья?! И все это благодаря «Прогрессу». В этом году градообразующее предприятие отмечает свое 75-летие. 3 сентября в Арсеньев приедут гости из Москвы, Владивостока и других городов России уже на юбилейные торжества.