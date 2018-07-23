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Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?

23 Июля 2018, 14:15 | Приморье
На Международный дальневосточный морской салон ожидается прибытие 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран, включая делегации Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Масштабный Международный дальневосточный морской салон состоится 26-28 июля во Владивостоке на острове Русский

Опубликована деловая программа Морского салона с указанием времени проведения сессий.  Запланирована специальная сессия по обновлению рыбопромыслового флота.

Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» пройдет 27 июля, сообщают организаторы. Сессия «Обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов» запланирована на 28 июля. Также на мероприятиях в рамках деловой части МДМС предполагается обсудить перспективы судостроения в России, технологии освоения Мирового океана, производство оборудования для судостроения, кадровое обеспечение отрасли и другие темы. Специализированный форум весьма благоприятен для знакомства с новыми технологиями и возможностями верфей. Например, на Восточном экономическом форуме впервые было подписано соглашение о строительстве траулеров для владивостокской краболовной компании «Антей» на лениниградской верфи «Пелла». 

На этот раз дальневосточники-рыбаки ждут технологических новостей от коллег из АТР.

Организаторы Салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Оператор – Фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Юрий РОГОВ. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: Международный дальневосточный морской салон 



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