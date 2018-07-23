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Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
Опубликована деловая программа Морского салона с указанием времени проведения сессий. Запланирована специальная сессия по обновлению рыбопромыслового флота.
Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» пройдет 27 июля, сообщают организаторы. Сессия «Обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов» запланирована на 28 июля. Также на мероприятиях в рамках деловой части МДМС предполагается обсудить перспективы судостроения в России, технологии освоения Мирового океана, производство оборудования для судостроения, кадровое обеспечение отрасли и другие темы. Специализированный форум весьма благоприятен для знакомства с новыми технологиями и возможностями верфей. Например, на Восточном экономическом форуме впервые было подписано соглашение о строительстве траулеров для владивостокской краболовной компании «Антей» на лениниградской верфи «Пелла».
На этот раз дальневосточники-рыбаки ждут технологических новостей от коллег из АТР.
Организаторы Салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Оператор – Фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.
Юрий РОГОВ. Фото автора.
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