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Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"

23 Июля 2018, 11:22 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером крупнейшего гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» в Москве, Санкт-Петербурге, Абрау-Дюрсо и Владивостоке. Оператор не только поддержит главную тему мероприятия Slow Food, но и привнесет идею «других правил» в философию питания. Tele2 переосмыслит шаблонные представления о том, где, как и когда можно наслаждаться едой.

Фестивали «О, да! Еда!» проходят в формате пикника и традиционно сочетают разные элементы современного отдыха – гастрономию, музыку, спорт и стрит-арт. Tele2 выступит партнером мероприятия в четырех российских городах в июле–сентябре этого года. Первым фестиваль примет Санкт-Петербург 21–22 июля, а еще через неделю пикник смогут посетить москвичи в парке «Красная Пресня». Жители Владивостока увидят мастер-классы от известных шеф-поваров 1–2 сентября, а гости фестиваля в Абрау-Дюрсо попробуют качественные фермерские продукты 8–9 сентября.

Фестиваль традиционно демонстрирует гастрономическую панораму городов – от ресторанной и домашней пищи до качественно нового стрит-фуда. В этом году главная тема мероприятия – концепция Slow Food, которая призывает жить не спеша и получать удовольствие от еды. Движение также выступает против стандартизации вкусов и культур. Так, философия фестиваля соответствует ценностям и идеологии «других правил» Tele2 – способности действовать нешаблонно и ломать стереотипы.

На фестивале «О, да! Еда!» Tele2 призывает пересмотреть устаревшие нормы этикета и попробовать новые правила еды. Читать и сидеть в интернете за едой, есть на ходу или в постели, забыть о диетах и просто наслаждаться ужином после шести вечера, не мыть руки перед едой – все это теперь разрешается, ведь с Tele2 можно позволить себе немного больше. Специальные подставки для смартфона помогут почитать «с аппетитом», брендированные термопакеты прогонят назойливый призрак детства – запрет «не встанешь из-за стола, пока не доешь». Переноски-конструкторы сделают удобной привычку есть на ходу, а санитайзеры Tele2 избавят гостей от необходимости искать на фестивале умывальник. Наконец, самое приятное «другое» правило – купоны Tele2 после 18:00 можно обменять на угощения от партнеров мероприятия.

Фестиваль «О, да! Еда!» проходит в России с 2013 года и за это время завоевал статус одного из самых массовых гастрономических событий мира. Tele2 выступает партнером мероприятия в четвертый раз. В этом году фестиваль состоится в 15 городах России, а свою продукцию здесь представят около 2000 участников. По прогнозам организаторов, этим летом его посетят около 500 тыс. человек. За два дня гости могут принять участие в мастер-классах от знаменитых шеф-поваров, понаблюдать за кулинарными поединками и узнать в лектории фестиваля, что такое фудшеринг, сенсорика и сувид.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2 



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