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В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
Здесь открывается прекрасный вид на достопримечательность Приморья
Более 6 миллионов рублей направили на ремонт четырех дворов в селе Камень-Рыболов Ханкайского района. Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в администрации Камень-Рыболова, сейчас подрядные организации готовятся к асфальтированию дворовых проездов по адресам: Октябрьская, 1-3 и Трактовая, 4а.
«Техника снимает старый асфальт, бордюр, делается щебеночное основание, параллельно рабочие укладывают бордюрный камень», – пояснил глава поселения Дмитрий Петров.
Кроме дворов в селе создадут и видовую площадку в районе озера Ханка – популярное место отдыха жителей. Здесь, по замыслу архитекторов, появится благоустроенная зона отдыха с парковкой.
«Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Здесь открывается прекрасный вид на нашу достопримечательность – озеро Ханка», – отметил Дмитрий Петров.
В настоящее время специалисты отсыпают площадку грунтом для последующего асфальтирования и дальнейшего благоустройства.
По словам Дмитрия Петрова, работы на всех объектах планируется завершить до конца лета.
«Это очень важный проект для нашего поселения, ведь благодаря ему у нас появилась возможность восстановить то, что не делалось долгое время, на что не хватало средств. Причем сделать те объекты, которые выбрали сами жители», – подчеркнул глава Камень-Рыболова.
Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным.
«На 2018 год глава Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального – почти 400 миллионов», – прокомментировала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.
Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.
Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.
Фото – администрация Камень-Рыболова.
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