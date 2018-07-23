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Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
Полеты в один из мегаполисов Страны утренней свежести начала выполнять корейская авиакомпания Eastar Jet. В августе к числу перевозчиков на южнокорейском направлении присоединится еще одна компания – Air Busan.
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, маршрут Eastar Jet в Пусан будут обслуживать воздушные суда Boeing 737-800. Рейс будет выполняться ежедневно кроме понедельника.
«C открытием данного рейса число вылетов на этом направлении выросло до 12 в неделю. Ранее на этом направлении выполняла рейсы только авиакомпания «Аврора», –рассказали в пресс-службе.
Отметим, в данный момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют семь перевозчиков: три российских – «Аврора», S7 Airlines и «Якутия», и четыре южнокорейских – Korean Air, JEJU air, T’way Air и Eastar Jet.
Добавим, в августе к авиакомпаниям, курсирующим из Приморья в Южную Корею и обратно, присоединится Air Busan. Перевозчик также запустит прямое авиасообщение между Владивостоком и Пусаном. Предполагается, что рейс будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут будет обслуживаться на воздушных судах Airbus 320.
По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, развитие авиасообщения между регионом и Южной Кореей очень перспективно.
«Статистика за первое полугодие текущего года наглядно демонстрирует, что Приморский край интересен корейскому туристу. За шесть месяцев прирост на данном направлении составил примерно 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Едут и группами, и индивидуально. Если говорить об индивидуальных туристах, то здесь отмечается тенденция, что молодые корейцы едут парами и компаниями на длительные выходные. Их привлекают кухня, шопинг, а также просто прогулки по городу, ведь Владивосток для них – самая близкая Европа в Азии», – подчеркнул глава департамента.
Он добавил, что во многом такой серьезный рост интереса корейских туристов к краю – это результат работы транспортных и туристических компаний региона по привлечению новых авиаперевозчиков и расширению маршрутной сетки.
«Чем доступнее Приморье для туристов, чем больше предложений, тем больше динамика потоков и заинтересованность гостей по отношению к нашему краю. Сегодня представители сферы гостеприимства единогласно говорят об очевидной положительной динамике турпотока в течение года. Это приводит к позитивным изменениям в бизнесе – отельеры, рестораторы, представители торговли стали вносить в сервис изменения, которые повышают качество предлагаемых услуг», – добавил Константин Шестаков.
Отметим, в 2018 году к маршрутам, существующим на южнокорейском направлении, – в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу, добавились также рейсы в Тэгу и Муан.
Напомним, Республика Корея – стратегический партнер Приморья на туристском направлении. За последние несколько лет турпоток из этой страны в край вырос в несколько раз. Если в 2015 году гостями региона стали около 30 тысяч южнокорейских путешественников, то в 2016 году край посетили уже более 50 тысяч граждан этого государства, а по итогам 2017 года турпоток из этой страны превысил 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние 10 лет.
Фото – Глеб Ильинский ("Приморская газета")
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