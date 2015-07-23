Автосборочный завод Sollers во Владивостоке остается в прибыли

По данным деловой газеты «Золотой Рог», СП Mazda Sollers (собирает автомобили Mazda6 и Mazda CX5) в 2014 году получило 88 млн рублей чистой прибыли при выручке 41,008 млрд рублей, СП Sollers-Bussan (собирает автомобили Toyota Land Cruiser Prado) - 738 млн рублей чистой прибыли при выручке 20,878 млрд рублей.

Продажи автомобилей Mazda6 и Mazda CX5 производства СП в 2014 году увеличились на 18%, до 36 тыс. штук, реализация автомобилей Toyota Land Cruiser Prado производства СП выросла на 20%.

В материалах Sollers отмечается, что компания прорабатывает инвестиции в предприятия в Приморье, однако они будут приходиться на совместные предприятия. При этом компания отмечает, что планы по созданию особой экономической зоны в Приморском крае сохраняются, уже начаты переговоры с потенциальными инвесторами, которые высказали свою заинтересованность в организации производства на территории зоны. Однако конкретных потенциальных резидентов Sollers не называет, говоря, что речь не идет о производстве автомобилей, но о проектах по производству «разного рода высокотехнологичной продукции».

Тем временем начальник департамента мировых продаж и маркетинга японского автоконцерна Mazda Ясухиро АОЯМА заявил, что Mazda не собирается уходить с российского рынка. «Завод во Владивостоке рассчитан на постоянный и бесперебойный выпуск 30 тыс. автомобилей в год. Мы намерены продолжать этот бизнес на долгосрочной основе. В России очень много дилеров и важных партнеров Mazda, поэтому организация заводского производства - это основа, и по крайней мере в течение ближайших трех лет мы будем формировать наш бизнес в таком виде», - сказал Аояма.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.