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В Приморье исследуют кадровый вопрос
В Приморье изучат потребности в кадровых ресурсах крупнейших предприятий и инвестиционных проектов региона, сообщает сайт primorsky.ru.
Соглашение о совместной работе в этом направлении подписали департамент труда и социального развития края и кадровый холдинг АНКОР. Специалисты департамента и кадрового холдинга планируют совместные выезды на предприятия. Задача исследований - выявление кадровых рисков и путей их минимизации для обеспечения региона кадрами.
В рамках сотрудничества будет проанализирована эффективность от релокационных проектов - организации переезда привлеченных в Приморье работников из других регионов с адаптацией на месте. Также запланированы мероприятия по развитию профессиональной и трудовой мобильности граждан, внутрикраевой трудовой миграции, улучшению структуры и состава миграционных потоков и многое другое.
Как заявил вице-губернатор края Павел СЕРЕБРЯКОВ, результаты совместных исследований помогут, в том числе, спрогнозировать кадровую потребность рынка труда Приморья и баланс трудовых ресурсов.
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