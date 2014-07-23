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Гендиректор "Россетей" прикупит "Роснефти" на кредит Дальневосточного банка
23 Июля 2014, 12:32 | Приморье
Совет директоров ОАО «Дальневосточный банк» на прошлой неделе одобрил заключение кредитного договора с генеральным директором ОАО «Россети» Олегом БУДАРГИНЫМ на сумму 36 млн рублей. Кроме того, одобрен залог обыкновенных именных акций ОАО «НК «Роснефть» в обеспечение исполнения обязательств Бударгина.
Кредит выдается сроком на 5 лет под 10% годовых с ежеквартальной уплатой начисленных процентов.
На практике, под залог уйдут приобретаемые Бударгиным акции «Роснефти», которым в ближайшей перспективе были обещаны неплохие перспективы. Но тут в дело вступили санкции...
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
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