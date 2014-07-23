Банки-кредиторы помогут сохранить "Мечел"

Банки-кредиторы «Мечела» найдут решение для сохранения деятельности компании в случае, если правительство РФ откажется помогать ей, заявил глава ВТБ Андрей КОСТИН.

«Мне кажется, что сейчас самое важное, чтобы правительство определилось, готово ли оно в какой-то мере участвовать в решении этой проблемы. Если готово, то как, если не готово, то крупнейшие банки-кредиторы - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк - сядут и найдут решение этой проблемы. Оно может быть различное, оно будет направлено на сохранение деятельности компании», - сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.