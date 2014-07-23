Японцы поставят оборудование для Восточного порта в Приморье

Японские Marubeni Corp. и Mitsui Miike Machinery подписали соглашение о поставке оборудования для расширения перевалочных мощностей ОАО «Восточный порт».

Компании не раскрывают финансовые параметры контракта. Ранее стивидор раскрывал информацию о предстоящей закупке у Marubeni технологического оборудования для третьей очереди углепогрузочного комплекса на $60,36 млн и 4,07 млрд иен (около $40 млн).

«Восточный порт» был построен в 70-е годы прошлого века, это был совместный советско-японский проект. Оборудование, поставленное той же Mitsui Miike, работает в Восточном и по сей день, отмечается в сообщении японских компаний.

Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Проект рассчитан на 4 года, ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.