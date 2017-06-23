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В Приморье в ТОР "Надеждинская" планируют создать агроиндуистраильный технопарк
Этот вопрос обсудили Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко во время рабочей встречи.
Заместитель министра Евгений Громыко отметил, что есть поручение Правительства РФ создать экспортно-ориентированные агрологистические хабы. В рамках проекта в Московской области уже реализован первый полномасштабный оптово-распределительный центр (ОРЦ).
«Маршрут Москва-Владивосток является основным транспортным коридором, который должен обеспечить доставку сельскохозяйственной продукции из центральных регионов России в Приморье и на экспорт в страны АТР», – сказал он.
Во время визита в Приморье, заместитель министра побывал на мысе Назимова, а также на других возможных площадках, в том числе в ТОР «Надеждинская», где планируют построить ОРЦ мощностью 52 тысяч тонн продовольствия. По его словам, у местного бизнеса есть заинтересованность принять участие в масштабном проекте.
«Мы увидели, что в ТОР “Надеждинская” полных ходом идет создание инфраструктуры, поэтому рассчитываем на эту площадку. Там должен быть агроиндуистриальный технопарк с пищевыми предприятиями, производством кормов, переработкой рыбы. С учетом создаваемого там ОРЦ для экспортно-ориентированных предприятий нужно 70 гектаров земли», – добавил Евгений Громыко.
Кроме того, стороны обсудили увеличение мощностей.
«Основной упор необходимо сделать на создание дополнительных мощностей, в том числе холодильных. Это позволит переваливать большие объемы сельскохозяйственной и морской продукции», – пояснил он.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что все налоговые преференции ТОРов экспортно-ориентированные. Глава региона также предложил обратить внимание на ТОР «Михайловский».
«В Михайловском районе есть площадка, которая планируется для перерабатывающих мощностей. Сейчас там реализуется большой проект по свиноводству, который позволит увеличить производство свинины к 2020 году в 12 раз», – заявил Губернатор.
Отметим, экспортно-ориентированные агрологистические хабы создаются в рамках государственного проектного управления «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
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