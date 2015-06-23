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Когда деньги работают на бизнес
Сохранить и приумножить свой доход - не это ли является целью каждого предпринимателя, открывшего собственное дело? В реалиях настоящего времени каждый дальновидный владелец бизнеса понимает: даже небольшая упущенная выгода - это уже убыток. Об этом газете «Золотой Рог» рассказали специалисты Промсвязьбанка.
Все большую актуальность приобретает возможность обезопасить свою компанию от сбоев в работе, создать «неприкосновенный финансовый запас», который спасет в случае, если нужно покрыть кассовые разрывы или выплатить заработную плату сотрудникам. И главное: вложенные деньги должны «работать» и приносить максимальный дополнительный доход. Для этого идеально подходит открытие банковского депозита на понятных и выгодных условиях в банке, которому можно доверять.
Примером устойчивого банка с безупречной репутацией можно считать Промсвязьбанк, который стал первым частным банком в России, признанным системно значимым и входит в список банков, финансовое положение которых соответствует требованиям Правительства РФ. Промсвязьбанк предлагает действительно эффективные программы вкладов для малого и среднего бизнеса: каждый клиент сможет подобрать удобные варианты размещения денежных средств в зависимости от потребностей его компании.
Если предприниматель привык планировать денежные потоки, точно знает размер регулярных трат и имеет постоянные и значительные накопления на расчетном счете компании, ему подходит вклад «Классический». По этой программе можно получить максимальную прибыль по наиболее высокой процентной ставке.
Вклад «Гибкий» для бизнеса имеет важное преимущество: возможность частично снимать деньги с депозитного счета. Он рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, которые также имеют крупные суммы на расчетном счете или имеют большую выручку, но расходуют деньги постепенно, не придерживаясь точного графика платежей.
Для клиентов, которые периодически закупают крупные партии товаров, для чего аккумулируют выручку на своих расчетных счетах и хотят получить дополнительный доход от ее размещения, отличным решением станет программа с возможностью пополнения без ограничений по суммам взноса - депозит «Растущий».
Для владельцев сезонного бизнеса и организаций, у которых периодически появляются свободные денежные средства, максимально выгодным будет депозит с гибкими условиями - «Управляемый». Эта программа позволяет как пополнять, так и расходовать денежные средства с депозитного счета.
Начальник Управления МСБ Промсвязьбанка во Владивостоке Сергей Смоляков рекомендует предпринимателям открывать как минимум два вида вкладов в разных валютах: «Депозиты, особенно долгосрочные, нужно открывать именно сейчас, когда ставки все еще остаются на хорошем уровне, ведь их преимуществами можно будет пользоваться и после того, как российская экономика стабилизируется. А распределение свободных финансовых средств предприятия на разновалютных депозитных счетах поможет свести к минимуму влияние волатильности курсов, которой характеризуется сегодняшний рынок. В Промсвязьбанке все депозитные программы позволяют создавать накопления как в рублях, так и в долларах или евро».
Оформить заявку на депозит можно, обратившись в один из офисов банка по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 14 (тел.: 8 (423) 249-22-27), г. Уссурийск, ул. Ленина, 126 (тел.: 8 (4234) 32-94-92). Подробную информацию по программам вкладов Промсвязьбанка для малого и среднего бизнеса можно найти на сайте банка http://www.psbank.ru/Business/Deposits. На правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Центрального Банка 3251.
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