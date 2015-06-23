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Приморский край - в числе лидеров по развитию инвестклимата на Дальнем Востоке
Во второй день Петербургского международного экономического форума прошла презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015 году, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Минвостокразвития.
Национальный рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив, оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
По данным отчета Агентства стратегических инициатив, три дальневосточных региона – Камчатка, Приморье и Якутия – попали в третью категорию из пяти возможных, еще три – Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская области – оказались в четвертой категории, в "аутсайдеры" зачислено Приамурье. ЕАО и Чукотский АО не участвовали в рейтинге.
Работа по улучшению инвестиционного климата в регионах координируется со стороны Минвостокразвития в рамках приоритета по улучшению качества работы региональных команд. Ведется внедрение инвестиционных стандартов, в том числе предложенных АСИ, а также обмен лучшими практиками в этой сфере, как между регионами Дальнего Востока, так и с регионами других федеральных округов.
Участники презентации особенно отметили динамику развития показателей по инвестиционному климата у Приморского края. «Приморский край в прошлом году был на последнем месте, в пятой группе, и переместился так высоко. Коллеги из Приморья могут собой гордиться. Рост произошел, прежде всего, за счет сокращения сроков постановки на кадастровый учет и еще ряда показателей. В Приморье провели серьезную работу над ошибками», – рассказал глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин.
Среди примеров успешных показателей было также названо, в том числе, кардинальное сокращение сроков регистрации предприятий – до 10 дней – это сегодня лучший показатель в стране.
Наиболее высокие оценки дальневосточные регионы получили по уровню поддержки малого предпринимательства. Лидерами стали Камчатка и Якутия с максимально высокой оценкой "А" (шкалы рейтинга включают градацию A, B, C, D, E).
По уровню регуляторной среды Камчатка и Сахалинская область получили "В", Приморье – "С", Якутия и Хабаровский край – "Е". По уровню развития институтов для бизнеса лучшие показатели среди дальневосточных регионов получили Магаданская и Сахалинская области с оценкой "В", на втором месте идет Приморье и Якутия с оценкой "С", затем Камчатка (D) и Приамурье (Е).
По уровню инфраструктуры и ресурсов лидируют с оценкой "С" Приамурье и Приморье, далее с оценкой "D" идут Камчатка, Якутия, Магаданская область и Хабаровский край, замыкает регионы Сахалин с самым низким показателем "E".
Оценка велась на основе 45 показателей, объединенных в 4 направления: «регуляторная среда» (оценивались сроки и количество процедур для регистрации предприятий, получения разрешения), «институты для бизнеса» (показывает эффективность работы механизмов поддержки предпринимательства и степень административного давления), «инфраструктура и ресурсы» (характеризует качество территориального планирования, дорог и телекоммуникаций, доступность трудовых ресурсов), а также «поддержка малого предпринимательства».
Как отметили в Агентстве стратегических инициатив, в этом году рейтинг стал более полномасштабным – в прошлом году пилотная апробация прошла в 21 регионе, в текущем же оценивались условия для бизнеса почти во всех субъектах Российской Федерации. Источником информации явились опросы предпринимательского сообщества и, в меньшей степени, данные статистики. Респондентами Национального рейтинга инвестклимата в 2015 году стали более 200 тысяч человек.
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