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Бизнес в России будут защищать через Интернет

23 Июня 2015, 10:25 | Приморье

В ближайшее время в стране заработает единый федеральный портал, где собраны все данные о проверках бизнеса. Отныне все контролеры будут как на ладони, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, на прошедшей неделе информация об открытии нового портала прозвучала на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, посвященном защите малого и среднего бизнеса. Как заявил Генпрокурор Юрий ЧАЙКА, только в прошлом году прокурорам удалось предотвратить около 15 тысяч неправомерных внеплановых выездных мероприятий контрольных органов, из которых почти 10 тысяч - в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Почему различные инспекции так любят проверять малый и средней бизнес, вряд ли для кого-то секрет. Это тот самый случай, когда власть контролера легко конвертируется в деньги. Правда, когда внимание становится излишне назойливым, бизнес умирает. Меньше становится рабочих мест, налогов, хороших магазинов рядом с домов. В общем, страна на самом деле теряет.

По данным Генпрокуратуры, сейчас в России насчитывается более пяти с половиной миллионов субъектов предпринимательской деятельности (если говорить официальным языком). Они в общей сложности создают 18 миллионов рабочих мест. Остается только гадать, как они могли бы развернуться, если бы инспекции дали им возможность спокойно работать. Поэтому прокуратура сейчас жестко проверяет самих проверяющих.

А сами проверки, как сообщил первый заместитель Генпрокурора Александр БУКСМАН, возьмут на электронный контроль.

«Для предупреждения возможных злоупотреблений со стороны контролеров создается единый федеральный портал, на котором каждая проверка будет иметь свой индивидуальный номер, станет видно, кто ее инициировал и в отношении кого проводится, а главное - ее результаты», - сказал Александр Буксман. По его словам, Генпрокуратура наделена полномочиями оператора этого реестра. Новый механизм учета проверок заработает с 1 июля этого года. По мнению Александра Буксмана, «открытый доступ к информации, содержащейся в реестре, повысит ответственность контролеров и позволит избавить бизнес от немотивированных визитов проверяющих».

Иными словами, предполагается, что открытость защитит бизнесменов от лишнего давления, ведь нехорошими вещами лучше заниматься в тени. Никто не спорит с тем, что бизнес надо проверять. Но проверять только по делу.

Особая роль в работе органов прокуратуры края в сфере защиты прав предпринимателей отводится сотрудничеству с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае, с которым в феврале 2013 года подписано соглашение, определяющее основы совместной работы в интересах представителей бизнеса.

Так, на минувшей неделе прокурором г. Находки совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае проведена рабочая встреча в формате совещания «Бизнес-час: открытый разговор» с участием представителей администрации Находкинского городского округа, контролирующих и надзорных органов, представителей общественных объединений и бизнеса.

Прокуратурой во взаимодействии с региональным бизнес-омбудсменом будет продолжена работа по формированию механизмов реализации мер, ориентированных на достижение цивилизованных отношений между бизнесом, органами государственной власти и контролирующими органами, а также решению поставленных президентом России задач по последовательному снижению административного давления на субъекты предпринимательской деятельности и обеспечению свободы их экономической деятельности.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: генпрокуратура рф  бизнес  проверки 



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