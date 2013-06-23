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Население Приморского края потратило на услуги связи 5,7 млрд рублей и сэкономило на транспорте

23 Июня 2013, 19:29 | Приморье

В Приморском крае в январе-мае 2013 года транспортом организаций всех видов деятельности перевезено 22 млн т грузов, на 7% больше соответствующего периода прошлого года.

Рост грузовых перевозок наблюдался на автомобильном (на 12%) и морском транспорте (на 7%), снижение - на воздушном (на 24%) и железнодорожном транспорте (на 2%).

На железнодорожном транспорте увеличились объемы погрузки зерновых  и лесных грузов. Снизились объемы перевозки цемента, рыбы, угля и строительных грузов.

На воздушном транспорте объем перевозок грузов в  международном сообщении снизился в 1,4 раза, в межрегиональном - на 24%. Морским транспортом в заграничном плавании перевезено грузов в 1,4 раза больше, чем в январе-мае 2012 года, в каботажном – на 3% меньше.

За январь-май 2013 года перевезено 47 млн пассажиров, что на 1% меньше, чем в январе-мае 2012 года. Выросли перевозки пассажиров воздушным транспортом (на 1,5%). Снизились перевозки пассажиров на морском (в 4 раза), городском электрическом (на 6%) и железнодорожном транспорте (на 4%).

Городскими автобусами выполнено 1524 тыс. рейсов, пригородными – 188 тыс. рейсов. Регулярность движения городских автобусов составила 89%, пригородных – 93%.

В январе-мае 2013 года отмечалось снижение дорожно-транспортных происшествий (на 12% к соответствующему периоду прошлого года). На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов края зарегистрировано 1295 дорожно-транспортных происшествий, в них 135 человек погибли и 1618 – получили ранения.

Объем услуг связи, оказанных в январе-мае 2013 года, составил 9,5 млрд рублей, в том числе населению – 5,7 млрд рублей. По сравнению с январем-маем 2012 года объем услуг связи вырос на 2%, сообщил ZRPRESS.ru Приморскстат.  

ZRPRESS.Ru, Владивосток.      
     

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: Приморскстат  транспорт  связь 



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