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В Приморье создадут Дальневосточный межрегиональный Центр компетенций
Документы о создании центра находятся на согласовании федеральных министерств
Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел совещание по вопросу реализации национальных проектов на территории Приморского края. Участники совещания обсудили задачи и планы по исполнению трех нацпроектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».
По каждому из трех направлений до 2024 года федеральным центром поставлены задачи, направленные на развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Как сообщила и.о. директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко, по поручению Полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, для достижения ряда показателей в Приморье будет создан межрегиональный дальневосточный Центр компетенций по повышению производительности труда.
«Планируется, что первыми обучение в нем пройдут руководители краевых предприятий. Занятия будут вести федеральные эксперты с богатым опытом. Полученные знания позволят им оптимизировать производство и вывести его на новый уровень», – отметила она.
Олег Кожемяко подчеркнул, что по каждому предприятию должна быть разработана индивидуальная программа модернизации с конкретными показателями.
«В Приморье много крупных предприятий, различающихся по профилю и специфике. У каждого из них свои проблемные вопросы. Необходимо это учесть для того, чтобы результат был не только на бумаге», – заявил Губернатор.
На сегодняшний момент документы о создании центра находятся на согласовании федеральных министерств.
Многие задачи по национальному проекту, направленному на развитие малого и среднего предпринимательства, уже выполнены. Так, например, создана микрокредитная организация, выдающая кредиты бизнесу на льготных условиях, успешно функционирует Гарантийный фонд, в ближайшее время заработает краевая программа субсидирования лизинга оборудования.
Серьезные задачи стоят перед сельским хозяйством – необходимо создать не менее 30 новых фермерских хозяйств, вовлечь в кооперативы до 20 хозяйствующих субъектов и обеспечить создание условий для приема на работу в КФХ.
Директор департамента сельского хозяйства Андрей Бронц подчеркнул, что ведомством уже разработан план по выполнению всех поставленных задач.
«Кроме того, на базе Госпродагентства будет создан консультационный Центр компетенций для сельхозпроизводителей, – сообщил он.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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