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38 новых лестниц появится во Владивостоке в этом году

23 Мая 2019, 10:43 | Приморье

По заказу администрации города Владивостока в краевом центре идёт капитальный ремонт лестниц. Подрядчики вместо старых, разрушенных временем конструкций, устанавливают новые лестничные марши. Каждую лестницу для удобства горожан оборудуют поручнями, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Сейчас рабочие делают лестницу от остановки «Котельникова» к дому № 14 по улице Аллилуева, а также от Котельникова, 26 к остановке «Школа милиции». Рабочие полностью убрали старые разрушенные ступени и уже смонтировали новые лестничные марши, а также устанавливают поручни. На улицах Нерчинской, 27 и Волховской, 27 специалисты работы уже завершили.

В управлении дорог и благоустройства мэрии рассказали, что в этом году ремонт лестниц проведут на Тухачевского, 24 (к детскому саду № 35), от Шошина, 19 к школе № 53, на проспекте Красного Знамени, 65 (ремонт виадука), Карла Жигура, 52 и в районе домов № 40, 44, на Чкалова, 17, 20, от дома № 145а по проспекту 100-летия Владивостока к остановке «Магнитогорская» и по ряду других адресов.

«В первоочередных списках ремонта - лестничные марши, которые связывают жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта, учреждениями здравоохранения и культуры. В планах на этот год - 38 городских лестниц», - сказали специалисты.

Евгений Кулешов (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх  благоустройство  ремонт 



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