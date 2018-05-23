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Tele2 покрыла Дальний Восток сетью четвертого поколения

23 Мая 2018, 17:52 | Приморье

Tele2 завершила покрытие сетью LTE регионов Дальнего Востока РФ. При строительстве сети оператор использовал системы Nokia Networks и Ericsson на базовых станциях, которые раньше работали в стандарте 2G. Это позволило обеспечить развертывание сети 4G при минимальных расходах на строительство.

«Tele2 близка к завершению масштабной программы по запуску сетей 4G, в рамках которой компания обеспечила практически все регионы присутствия высокоскоростным мобильным интернетом. Сейчас сети LTE доступны жителям 60 субъектов Российской Федерации. По итогам I квартала 2018 года проникновение устройств с поддержкой 4G в сети Tele2 составило 33%, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17 п. п.», - сообщила пресс-служба макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Tele2 в апреле ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае, в мае - в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях. В Магаданской области сеть 4G от Tele2 работает в частотных диапазонах 1800 и 2600 МГц и доступна более чем 77% жителей региона. Сеть LTE в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях работает в частотном диапазоне 1800 МГц.

Досье "Золотого Рога": ООО «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2) создано на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов государственного «Ростелекома». Компании завершили создание СП в августе 2014 года. По итогам сделки «Ростелеком» внес в капитал новой компании акции своих мобильных «дочек», получив 45% в новом операторе. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время Tele2 работает в 65 регионах РФ, сеть 4G развернута в 60 субъектах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: т2 ртк холдинг  lte  связь  tele2 



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