Не было бы "Счастья"…

В Хабаровске всерьез хотят снести уже построенное 16-этажное здание нового торгового центра

Громадный ТРЦ «Счастье», построенный в Хабаровске на 90 процентов за счет частных инвесторов, арбитражный суд постановил снести за их же счет, а полпред Юрий ТРУТНЕВ поторопился пообещать, что накажут всех виновных в незаконной стройке.

Однако затем судебное решение, как по мановению волшебной палочки, было пересмотрено арбитражом следующей инстанции, и комплекс разрешили достраивать. Однако точка еще не поставлена. Истец в лице российской системы исполнения наказаний (!) намерен обжаловать вердикт и добиться-таки сноса здания. И это не пустые речи: свои возможности воздействовать на арбитражные суды за многолетнюю тяжбу он демонстрировал уже не раз.

«Счастье» под окнами СИЗО

Шесть лет назад на пустыре жилого района, который расположился между зданиями тюрьмы с одной стороны, и «психушки» с другой, началось строительство так необходимого здесь «культурного очага». В мэрии решили, что им должен стать муниципальный торговый центр «Счастье» со встроенным в него детским развлекательным комплексом.

После получения участка УИП проделал большую работу. Во-первых, создал пул из 30 хабаровских инвесторов, которые инвестировали в проект один миллиард рублей. Во-вторых, переселил жителей убогих бараков из лачуг в новые квартиры. В-третьих, быстро и качественно построил объект, отвечающий современным требованиям с точки зрения дизайна, функциональности и целесообразности. Однако, как оказалось, не сумел соблюсти главное для данного места условие: безопасность заключенных в СИЗО. Это и явилось основой для конфликта между мэрией краевого центра и исправительной системой России.

Судебная тяжба началась в 2014 году и проходила с переменным успехом. В какое-то время стороны даже были близки к заключению мирового соглашения. Но постоянно вмешивались все новые силы: сначала ФСИН, затем Росреестр; и дело, обрастая новыми исками и кассациями, катилось дальше, пока 15 февраля 2018 года Арбитражный суд Хабаровского края не принял «историческое решение» - требования иска регионального управления ФСИН и СИЗО № 1 к администрации регионального центра и УИП по делу А73-17125/2015 были удовлетворены полностью. Застройщика обязали за свой счет снести фактически построенный комплекс зданий. Суд квалифицировал сооружение как объект незаконного строительства.

В мэрии, в свою очередь, уверены, что ничего не нарушали, так как проводимые ранее проверки и экспертизы строительного объекта подтверждали, что стройка ведется в полном соответствии с законом. По словам главного архитектора Хабаровска Аркадия КОРЗУНА, до начала строительства краевой УФСИН ни разу не говорил про 50-метровую зону отчуждения и ничего не сделал для ее оформления, а вспомнил про нее только тогда, когда объект был почти построен.

«Прецедентов, чтобы сносились такого масштаба объекты, в такой степени готовности, на моей памяти в Хабаровском крае не было. Это очень сложная процедура, которая требует больших финансовых затрат. Застройщик должен будет подготовить соответствующую документацию на снос здания, обеспечить безопасность работ, вывоз всех конструкций», - комментирует решение представителям хабаровских СМИ председатель комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края Олег СУТУРИН.

Чиновник выразил надежду, что это не окончательное решение. Однако подчеркнул: если все-таки в конце концов выяснится, что объект построен с нарушениями, и будет предписание его снести, то придется исполнить решение суда последней инстанции. Впрочем, многие специалисты считают, что снести сооружение из армированного бетона, сделанного с учетом высокой сейсмоопасности района, можно только с помощью направленного взрыва. Однако в условиях плотной городской застройки это действие чревато непредсказуемыми последствиями.

Принятое арбитражное решение не на шутку встревожило жителей Хабаровска. «Всего за одни сутки с момента вынесения судебного решения о признании ТЦ «Счастье» незаконной постройкой, подлежащей сносу, ко мне обратилось множество жителей г. Хабаровска с просьбой повлиять на эту ситуацию. Граждане обеспокоены, недовольны этим судебным решением, которое было вынесено сугубо по формальным основаниям. Хабаровчане устали от опасного соседства с мрачным зданием СИЗО, расположенным теперь уже в самом центре города, откуда до площади им. Ленина пешком по прямой можно дойти за 10-15 минут. А теперь еще и из-за этого СИЗО город должен лишиться привлекательного и так необходимого местным жителям торгового комплекса. Жители просто негодуют, ситуация после вчерашних новостных сюжетов накалена до предела», - написал в своей странице в Facebook депутат городской думы Евгений СМОЛЬКИН.

Взялись за бараки

В беседах с корреспондентом «Золотого Рога» многие горожане задавали прямой вопрос: что будет на месте разрушенного центра в случае исполнения арбитражного решения - снова бомжатник? И сами себе отвечали: их в Хабаровске и так достаточно! В самом красивом районе города - на прудах - никак не могут расселить несколько покосившихся бараков с общественным туалетом, распространяющим вонь на всю округу. Целый барачный поселок стоит в другой центральной части Хабаровска – между Амурским бульваром и улицей Серышева. А двухэтажные бараки на проспекте 60-летия Октября вообще памятник такой бесхозяйственности, что диву даешься.

Федеральных денег в рамках программы переселения из ветхого жилья и средств муниципальной казны для того, чтобы в одночасье переселить жильцов бараков в новое жилье, не хватает. Поэтому в мэрии придумали программу продажи участков инвесторам с условием расселения ими людей за свой счет. Под нее попал и участок для строительства МТЦ «Счастье». ООО «УИП», прежде чем снести старые дома, расселил их обителей по новым квартирам. Тот же УИП, кстати, расселил людей из бараков и на месте строительства жилищного комплекса «Грани» в районе площади Славы в Хабаровске. Но и здесь ему не повезло. Против строительства домов выступила Хабаровская епархия Русской православной церкви. Дескать, жилищный комплекс «Грани» закрывает вид с Амура на кафедральный собор и нарушает архитектурную целостность этой части города. УИП предлагал варианты решения проблемы, но администрация Хабаровска, от греха подальше, решила, что лучше отказать застройщику, чем вступать в конфликт с еще одним могущественным оппонентом.

Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Судебная тяжба вокруг МТЦ «Счастье« привела к тому, что большинство инвесторов вышли из проекта, потребовав свои деньги. УИП выплатил им в общей сложности порядка 600 миллионов рублей, которые были вложены в строительство из своих прибылей на других объектах. Содержание законсервированного объекта также влетает в копеечку: почти миллион рублей в месяц. Благо, у компании есть другие активы: она построила и эксплуатирует крупные торговые центры в Хабаровске: «Магазины Радости» и «Южный парк». Но ведь компания - не бездонная бочка, из которой можно без конца черпать.

В настоящее время УИП судится с мэрией, пытаясь вернуть потраченные на реализацию первого этапа «Граней» 200 миллионов рублей. Такая же перспектива, судя по всему, вырисовывается и с будущим «Счастья».

Несмотря на то, что события вокруг «Счастья» развиваются в столице Дальневосточного федерального округа, и в них втянуты крупнейшие инвесторы региона, а от исхода напрямую зависит благополучие простых горожан, в ситуацию не вмешиваются ни краевые, ни окружные власти. Это еще более усугубляет ситуацию, наносит серьезный репутационный урон региональному бизнесу.

«Почти 30 инвесторов, уже вложивших в строительство МТЦ «Счастье» более одного миллиарда рублей, понесли серьезные убытки. Из-за «разборок» краевого УФСИН с городской администрацией, а также из-за отсутствия реакции на эти события краевых и федеральных властей, инвестиционная привлекательность как города, так и региона в целом, стала весьма сомнительной», - заявил в интервью информационному агентству «Амурмедиа» директор Дальневосточного НИИ рынка, доктор экономических наук, профессор Вадим ЗАУСАЕВ.

Бизнес своих бросает

Не слышно и голоса общественных бизнес-организаций края, которых в Приамурье достаточно. На выставочных предпринимательских форумах их лидерам не хватает места в президиуме, а здесь - как воды в рот набрали. Это сильно расстраивает бывшего председателя Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей (ДВОПП) Евгения ШУЛЕПОВА, почти двадцать лет возглавлявшего организацию, человека прямого и неудобного для власти. По его мнению, высказанному в беседе с корреспондентом «Дальневосточного капитала», судебная тяжба вокруг «Счастья» высветила «несчастье хабаровского бизнеса».

«Это дело показало, что у нас нет организованного бизнес-сообщества, умеющего отстаивать свои интересы, располагающего для этого достаточным авторитетом, - говорит Евгений Шулепов. – Одни боятся, другие - не верят, третьи ударились в субъективные оценки, которые уводят от сути. А она простая. Нужно перестать жить по понятиям, пора объединиться и создать по-настоящему сильную общественную организацию предпринимателей, ее институты в органах власти и правовой системе, которые смогут защитить своих членов в любой ситуации».

Досье "Золотого Рога": МТЦ «Счастье» представляет собой целый комплекс зданий: 15-этажный офисный центр, большой торговый комплекс, в котором планировалось открыть магазин «Самбери» и детский развлекательный центр, а также многоуровневая подземная автостоянка. В 2012 году были оформлены необходимые документы, и участок выставили на продажу. Приобрело его ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска».

На фото: Шесть лет назад на пустыре жилого района, который расположился между зданиями тюрьмы, с одной стороны, и «психушки» с другой, началось строительство так необходимого здесь «культурного очага». Теперь из-за специфического соседства город должен лишиться важного для микрорайона объекта.

Фото «Хабаровских вестей»

Павел ЛЕБЕДЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток