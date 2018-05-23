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Во Владивостоке дали вторую жизнь дорожной брусчатке
Всего на приведение дорожной сети города в нормативное состояние будет направлено 460 миллионов рублей
Во Владивостоке продолжается ремонт дорожного полотна и тротуаров в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся сразу на шести улицах краевого центра: Светланской, Русской, Карьерной, Прапорщика Комарова, Бестужева и 50 лет ВЛКСМ.
Кроме того, в текущем году во Владивостоке по федеральному приоритетному проекту комплексно будут отремонтированы Спортивная, Коммунаров, Адмирала Кузнецова и Порт-Артурская. Итого, 10 улиц. Это 12 километров дорог, более 130 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, 8 лестниц и 5 подпорных стен, около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, более 600 новых люков и решеток инженерных сетей.
На приведение дорожной сети Владивостока в нормативное состояние и обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения из федерального, краевого и муниципального бюджетов направлено 460 млн рублей.
Ремонтные работы начались с тротуаров - демонтажа бордюрного камня и брусчатки. Глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО во время выездной проверки ремонтных работ особое внимание уделил технологии производства работ, лично проверив качество укладки основания для нового покрытия пешеходной зоны на центральной улице Владивостока.
«Важно сделать качественно и по уму, четко соблюдая технологию: уложить основание под бордюр из щебеночной фракции, обязательно с хорошим уплотнением, что обеспечит дренаж. Обязательно в хорошей бетонной оболочке, точно по шнуру и высотным отметкам. Сам бордюрный камень на этом участке не меняют на новый, но его нужно уложить ровно и прочно», - подчеркнул мэр.
Акцентировал внимание глава города и на укладке брусчатки. Качество материала, основания и хорошая просыпка обеспечат долговечность нового покрытия пешеходной зоны.
Но возникает вопрос: а как быть со старой брусчаткой? Можно ли хотя бы часть ее использовать повторно?
По словам Виталия Веркеенко, демонтируемую брусчатку, пригодную для повторного использования, нужно направить в школы, детские сады и другие соцобъекты, вымостить ею дорожки и пешеходные зоны.
К слову, на сегодняшний день демонтировано 9 тысяч кв. метров покрытия пешеходных зон, а первую партию демонтированной брусчатки уже отправили в Приморский краевой художественный колледж. Остальные объемы материала распределят между муниципальными учреждениями, подавшими соответствующие заявки.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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