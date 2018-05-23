Арсеньев – с новым домом!

ООО «Инвестиционная компания «Восточные Ворота» ввела в эксплуатацию еще одно 11-этажное жилое здание – доступное и комфортное

Вечером 15 мая небо Арсеньева, в восточной части города на ул. Олега Кошевого, возле дома № 2, осветил праздничный фейерверк, отметивший очередной успех владивостокской компании, завершившей строительство самого дальнего своего объекта. А ранее, погожим майским днем, здесь состоялся торжественный ввод этого современного 80-квартирного монолитно-каркасного кирпичного здания.









Виновник торжества, то есть дом, выглядел на отлично: безупречно ровная кирпичная кладка стен, полностью застекленные лоджии, выполненная современными материалами отделка мест общего пользования, уже запущенный лифт и полностью сделанное благоустройство придомовой территории. Впрочем, отличен дом и в силу своего окружения – по соседству только малоэтажная частная застройка, в которой, рукой подать, находится только одно крупное здание – школа.

Еще одна отличительная черта этого дома в том, что квадратный метр жилья в нем изначально был предложен покупателям по одной из самых самых доступных цен в крае – от 34 тысяч рублей. Притом, что «квадрат» в домах, строящихся в крае по программе «Доступное жилье – жителям России», в то же самое время предлагался по 35 тыс. рублей.

Насколько божеские цены на квартиры, мне пояснил один из присутствовавших на празднике горожан. Сам он не претендует на новоселье, но надеется, что все получится, как он задумал, и два его сына обязательно будут жить здесь. Контакты с застройщиком и специалистами риэлторского агентства «Центр недвижимости», которое занимается продажей квартир в этом доме, вроде бы обнадеживают. Цена квартиры, которую присмотрели для одного из сыновей – 2,1 млн рублей, в то время как аналогичные по площади квартиры в домах, построенных несколько десятилетий назад – около 2,4-2,5 млн. Конечно, чтобы вселиться, еще потребуется ремонт квартиры, который тоже стоит денег. Но новый дом есть новый дом. В нем уже на тепле будет постоянная экономия. Поэтому, посмотрев варианты вторичного рынка, выбор сделали в пользу новостроя.

Со вторым сыном сложнее – он пока что живет во Владивостоке, но отец надеется, что вернется, потому что в стольном городе края работящему парню не нашлось достойного рабочего места. Ну, а здесь, если есть хорошие руки и голова, то по местным меркам можно зарабатывать хорошо. Сам отец имеет шестой разряд и работает на станке с ЧПУ. Выяснилось, что это нормально, чтобы поддержать сынов, если с ипотекой будут проблемы.

Доступная цена квадратного метра в этом новом доме – особая заслуга начинавшего его строительство бывшего руководителя ООО «ИК «Восточные Ворота» Ивана БУЛЕНКА - Заслуженного строителя РСФСР, Почетного строителя России, который считал, что выгода – это не только деньги. А его внук Евгений БУЛЕНОК считает, что данное слово обязательно надо выполнять, как бы это ни было трудно. А то, что построить такой дом за очень небольшие деньги было сложно – это факт. Это признает и подрядчик, с которым на доме работала компания-

застройщик, но готов хоть сейчас работать с «Восточными Воротами» дальше.

Поздравляя будущих жильцов с окончанием строительства, Евгений Сергеевич Буленок отметил, что дом очень прочен, сейсмоустойчив, и без проблем простоит столько времени, что в нем можно будет вырастить не только детей и внуков, но и правнуков. И сам он живет точно в таком же доме, построенном компанией во Владивостоке.

Председатель думы Арсеньевского ГО Анатолий ШЕРБАКОВ на церемонии сказал: «Таких домов в Арсеньеве, в 11-12 этажей, еще не было. В этом микрорайоне их планировалось несколько. И, если найдутся желающие, то эта тема, наверное, будет продолжаться. Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО поставил хорошую задачу – строить двух-трех-

этажные дома для врачей, учителей. Я думаю, что для нашего города в принципе не так важна эта этажность, если уже есть такой дом, в который можно вложить средства, чтобы наши специалисты оставались в городе и далее приносили ему добро».

Глава Арсеньевского городского округа Александр КОВАЛЬ отметил, что администрация со своей стороны приложит усилия, чтобы облагородить округу, провести сюда хорошую дорогу, что должно повысить престиж этого района. Вручив руководителю компании «Восточные Ворота» благодарственное письмо от администрации, он пожелал, чтобы она всегда имела заказы, в том числе в г. Арсеньеве.

«Я думаю, что у нас все получится, и таких домов с каждым годом будет все больше и больше, и соответственно – больше станет людей», - сказал руководитель городского отделения партии «Единая Россия» Александр ТОЛСТУНОВ.

А отец Дионисий перед торжественной службой высказал свое убеждение, что освящение событий закладки и завершения строительства жилого дома стало уже доброй традицией. И это особенно ценно, что компания ООО «ИК «Восточные ворота» решила воздать благодарение богу за то, что проект успешно осуществился, и будущие жильцы дома под благословение вступят в этот прекрасный дом.

И после получения благословения, как только Евгений Буленок и Александр Коваль разрезали традиционную красную ленточку, все желающие смогли пройти в дом и увидеть, чем же он хорош внутри. А некоторые из жильцов, пройдя регистрацию, получили ключи, чтобы приступить к ремонту.

Кстати, кто-то проговорился, что одна из квартир в доме уже полностью готова к новоселью, еще несколько – ремонтируются. Теперь, после сдачи, этот процесс пойдет веселее. А компания «Азбука мебели», пользуясь моментом, подарила будущим жильцам скидочные сертификаты на свой товар, пользующийся при новосельях повышенным спросом.

Из 80 квартир 27 здесь все еще свободны, и желающие, если их не опередят, успеют купить жилье, как это обычно и мечтается: в хорошем месте и в хорошем доме.

Отвечая на несколько вопросов Деловой газеты «Золотой Рог», глава администрации Арсеньева Александр КОВАЛЬ сказал: «За последние пять лет это, наверное, уже десятый многоэтажный дом, который мы вводим в городе. До этого было плохо. Сейчас у нас есть участки под их строительство даже в центре города, где имеются все коммуникации. Строить удобно, и в принципе есть желающие. А если мы будем разрастаться, это будет хорошо и для края».

Мэр считает, что единственное, что особенно волнует – это кто придет конкретно, и с каким проектом. Было бы очень замечательно, если бы компания «Восточные ворота» продолжила здесь свое дело, хотя понятно, что у бизнеса свои планы. Инвесторы-застройщики всегда могут рассчитывать на помощь города. А сейчас идут переговоры и с предприятиями города – чтобы они вместе со своим развитием параллельно помогали своим работникам в строительстве жилья, развивали социальную сферу, что должно поднимать престиж жизни и деятельности в Арсеньеве.

Надо сказать, что и в компании ООО «ИК «Восточные ворота» тоже надеются вернуться в Арсеньев, чтобы строить его дальше. Но в ближайших планах – в основном работать в пределах Владивостокской агломерации. В начале апреля она получила разрешения на строительство 22-этажного дома на ул. Партизанской в Артеме и 19-этажного дома на ул. Дубовой во Владивостоке. Продолжаются работы во Владивостоке на ЖК «Молодежный» на ул. Черняховского, на третьем доме ЖК «Артемовские высоты» в Артеме и на втором доме ЖК «Северный» в Находке.

На фото: Церемония ввода современного 80-квартирного дома в Арсеньеве от компании «Восточные Ворота» была торжественной и запоминающейся.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток